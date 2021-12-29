© Northvolt

En 2018, lorsque la BEI a octroyé un premier prêt au producteur suédois de batteries Northvolt, peu étaient ceux en dehors des milieux technologiques qui avaient entendu parler de cette entreprise. Aujourd’hui, après avoir prouvé que son concept de batterie lithium-ion fonctionnait et après avoir conclu des accords avec Scania, BMW et Volkswagen, la société a annoncé l’assemblage de sa première cellule de batterie lithium-ion dans son usine géante de Skellefteå, dans le nord de la Suède.

« Le stockage des énergies renouvelables est la clé d’une société à bilan carbone neutre et les batteries en sont les outils indispensables », explique Peter Carlsson, PDG de Northvolt et ancien cadre du géant de l’automobile électrique Tesla. « Mon ambition est de montrer à l’Europe que l’énergie sans carbone peut être mieux stockée et distribuée avec une meilleure qualité et des coûts réduits, et qu’elle peut être rendue plus durable et réellement disponible. Je veux inspirer le changement et donner une impulsion à l’Europe ».

Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré à ce sujet : « La transition vers une économie sobre en carbone nécessite des investissements dans des évolutions technologiques fondamentales. Nous sommes ravis des réussites de Northvolt et impatients de soutenir, avec la Commission européenne, davantage de projets innovants qui promeuvent les énergies propres et contribuent à lutter contre les changements climatiques. »

Alors que les véhicules électriques gagnent en popularité et que leur production augmente rapidement, les constructeurs dépendent encore en grande partie de batteries importées d’Asie. Toutefois, Northvolt est convaincue que l’Europe est en train de renverser la table.

La Banque européenne d’investissement, avec le soutien de la Commission européenne, a d’abord soutenu l’installation de Northvolt destinée à la démonstration de son concept à Västerås, non loin de Stockholm. L’étape suivante a consisté à passer à l’échelle supérieure, ce qui s’est traduit par la conception, la planification et la construction de la première usine de batteries de pointe de ce type en Europe. Une fois de plus, la BEI a veillé à ce que Northvolt obtienne les fonds dont elle avait besoin, avec le soutien de l’UE. Quelques années plus tard, une usine géante, appelée Northvolt Ett – « un » en suédois –, montre que ce n’est que le début d’une longue histoire pour Northvolt.