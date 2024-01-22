© H2 Green Steel

Le concours de la BEI et de la NIB, qui bénéficie du soutien du programme InvestEU de l’Union européenne, s’inscrit dans le cadre d’une opération de financement sur projet visant l’élaboration et la construction de la grande usine sidérurgique de H2 Green Steel à Boden, en Suède.

La production d’acier « vert » émettra jusqu’à 95 % de CO 2 en moins par rapport aux procédés actuels.

Novateur, ce projet phare européen est essentiel à la décarbonation de l’industrie sidérurgique primaire, l’un des secteurs dont l’empreinte carbone est difficile à réduire.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque nordique d’investissement (NIB) vont participer à l’opération de financement sur projet destinée à soutenir la construction de la grande usine de H2 Green Steel dans le nord de la Suède. La BEI contribuera à hauteur de 314 millions d’EUR, dont une enveloppe de 200 millions d’EUR bénéficiant de la garantie de la Commission européenne au titre du programme InvestEU, et 114 millions d’EUR sous forme de prêts intermédiés via des banques commerciales participant au financement du projet. La Banque nordique d’investissement mettra 57 millions d’EUR à disposition dans le cadre de l’opération de financement sur projet, dont 9 millions d’EUR bénéficiant de l’appui du programme InvestEU.

Novateur, ce projet phare européen est essentiel à la décarbonation de l’industrie sidérurgique primaire, l’un des secteurs les plus polluants. L’usine fabriquera des produits plats de haute qualité en acier écologique et durable, ciblant principalement les secteurs de l’automobile, de la construction, des appareils ménagers, des équipements industriels et de l’énergie. La technologie de pointe mise en œuvre permet de remplacer le charbon utilisé pour la production d’acier par de l’hydrogène obtenu par électrolyse, un procédé qui utilise de l’électricité provenant de sources renouvelables.

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « L’industrie sidérurgique est un secteur stratégique, au cœur même de l’économie européenne. Pour que nous puissions honorer notre engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, ce secteur doit opérer des changements porteurs de transformation. Il est important que la BEI, en tant que banque européenne du climat, soutienne H2 Green Steel dans la mise au point d’une technologie propre pionnière et révolutionnaire permettant de fabriquer des produits plats en acier primaire bas carbone. Ce projet ouvre la voie à la mise au point d’un acier respectueux de l’environnement ; une évolution essentielle pour favoriser la décarbonation des secteurs dont les émissions sont difficiles à réduire, aux premiers rangs desquels se trouve la sidérurgie. »

André Küüsvek, président-directeur général de la Banque nordique d’investissement : « La production d’hydrogène vert à grande échelle, essentielle pour décarboner les secteurs dont l’empreinte carbone est difficile à réduire, est mise en avant par H2 Green Steel dans le nord de la Suède, son savoir-faire de premier rang et sa technologie d’avant-garde ayant un impact significatif sur la décarbonation de la sidérurgie. En remplaçant le charbon par de l’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, l’usine réduira considérablement l’empreinte carbone de l’acier, s’alignant ainsi sur les objectifs ambitieux d’un avenir plus vert. L’investissement de la NIB, qui bénéfice de l’appui du programme InvestEU, témoigne de notre engagement à promouvoir des innovations cruciales pour la transition écologique. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Cet accord illustre parfaitement le soutien d’InvestEU en faveur de la transition de l’Europe vers la neutralité climatique. Je suis fier qu’avec la Banque européenne d’investissement et la Banque nordique d’investissement, les principaux partenaires pour la mise en œuvre de l’opération, InvestEU soutienne cette initiative pionnière qui contribue à la production d’un acier plus durable en Suède. C’est une bonne nouvelle à la fois pour le climat et pour notre économie, car cela favorisera une réduction non négligeable des émissions de CO 2 , tout en stimulant le recours aux technologies innovantes et en créant des emplois en Europe, à l’appui de la neutralité carbone de notre tissu industriel. »

Henrik Henriksson, PDG de H2 Green Steel : « Personne n’a étudié notre projet de manière plus approfondie que ceux qui soutiennent notre financement. Cet engagement ambitieux de la part de bailleurs de fonds comme la Banque européenne d’investissement est une véritable reconnaissance de la qualité de notre entreprise. C’est également une grande victoire pour le climat, car nous espérons que notre projet servira d’exemple pour inciter au financement d’autres initiatives de décarbonation dans les secteurs dont l’empreinte carbone est difficile à réduire. »

La sidérurgie primaire classique est très énergivore et émet d’énormes quantités de carbone. Le secteur sidérurgique mondial représente aujourd’hui 8 % environ de la demande en énergie finale et 7 % des émissions de CO 2 dans le monde. L’acier vert produit par cette usine aura une empreinte carbone proche de zéro, avec jusqu’à 95 % d’émissions de CO 2 en moins par rapport à l’acier issu de procédés classiques.

Les accords de financement bénéficient en partie de l’appui du volet « Recherche, innovation et numérique » du programme InvestEU, qui soutient la réalisation de l’objectif stratégique de l’UE de mettre au point et d’encourager des technologies innovantes pour la transition écologique. Ils s’inscrivent également dans le cadre du plan industriel du pacte vert de la Commission européenne, qui vise à soutenir le renforcement des capacités de production de l’UE pour les technologies à zéro émission nette, nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux de l’Europe en matière de climat. L’opération relève également de l’engagement pris par la BEI de consacrer 45 milliards d’EUR de financements supplémentaires, en plus de ses volumes de prêts habituels, à l’appui de la production de pointe dans les technologies stratégiques à zéro émission nette.

Informations générales

La BEI investit à l’appui de projets qui s’inscrivent dans le droit fil des priorités de l’Union européenne ; elle s’est engagée à consacrer au moins la moitié de son volume de financement annuel à des opérations liées au climat.

La Banque nordique d’investissement (NIB) est une institution financière internationale qui appartient à ses huit pays membres : Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède. Elle finance des projets privés et publics dans ses États membres ainsi que dans d’autres pays. La NIB s’est vu attribuer la note de crédit la plus élevée possible par les grandes agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s, à savoir AAA et Aaa, respectivement.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

H2 Green Steel (H2GS AB) a été fondée en 2020 dans le but d’accélérer la décarbonation de la sidérurgie grâce à l’hydrogène vert. Le secteur de l’acier, qui est l’un des plus gros émetteurs de dioxyde de carbone au monde, est le premier segment d’activité vertical de l’entreprise. H2 Green Steel a été fondée par Vargas, qui en est l’actionnaire principal. Vargas a également cofondé Northvolt, le fabricant suédois de batteries, et est l’un de ses plus grands actionnaires. H2 Green Steel a son siège à Stockholm, en Suède, et sa première usine sidérurgique verte est en cours de construction à Boden, dans le nord du pays.