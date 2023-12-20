© Unsplash

La BEI signe un accord de prêt avec la société ferroviaire SJ AB pour l’acquisition de 25 trains à grande vitesse pouvant atteindre jusqu’à 250 km/h

Les passagers suédois, norvégiens et danois bénéficieront d’options de transport améliorées.

Ce financement soutiendra la modernisation et le développement de services ferroviaires commerciaux en Suède et le passage du transport routier et aérien au transport ferroviaire.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 175 000 millions de couronnes suédoises (154,8 millions d’EUR) avec SJ AB. Ce financement viendra à l’appui de l’acquisition de 25 trains à grande vitesse pouvant circuler en Suède, en Norvège et au Danemark à une vitesse maximale de 250 km/h.

Les trains seront d’abord déployés sur l’axe Stockholm-Malmö, l’itinéraire le plus demandé en Suède, puis plus loin en direction de Copenhague. À un stade ultérieur, les nouveaux trains seront redéployés sur d’autres lignes du triangle Stockholm-Göteborg-Malmö ainsi qu’en direction d’Oslo. Les trains devraient être mis en service entre 2026 et 2028.

Le trafic ferroviaire de voyageurs en Suède présente un taux de croissance deux fois plus élevé que la moyenne de l’UE, et il devrait continuer à croître. Ce financement permettra de remplacer les plus anciens trains longue distance et d’augmenter la capacité globale de la flotte de SJ, offrant ainsi plus de fiabilité et de confort aux passagers.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Il est crucial d’augmenter les investissements dans les modes de transport durables pour atténuer la crise climatique. Par conséquent, la BEI est très heureuse de pouvoir soutenir SJ, une entreprise qui investit désormais dans des trains à grande vitesse mis à niveau et modernisés afin de répondre à la demande croissante, en Suède et dans certains de ses pays voisins, de voyager en train. »

Arvid Fredman, premier vice-président et chef de la division Matériel roulant de SJ : « SJ a lancé son plus grand programme d’investissement à ce jour, et dans quelques années, nous aurons l’une des flottes de trains les plus modernes d’Europe. Cette opération est absolument nécessaire pour que nous puissions continuer à contribuer à la fois aux objectifs climatiques et à la croissance en Suède. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de compétitivité, d’innovation, de cohésion sociale et territoriale, ainsi que de transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2022, la BEI a mis à disposition plus de 1,6 milliard d’EUR de financements pour des projets en Suède.

SJ est une société suédoise spécialisée dans les voyages qui propose des trajets en train durables sous sa responsabilité et en collaboration avec d’autres entreprises. SJ est l’une des entreprises les plus vertes de Suède et constitue un élément de la solution pour atteindre les objectifs climatiques. Les 4 800 employés du groupe, en Suède et en Norvège, contribuent toutes et tous au développement des voyages en train – le futur mode de déplacement.