Le prêt fait partie d’un financement de 900 millions d’EUR approuvé pour le secteur ferroviaire, la plus grande opération de la BEI en Croatie à ce jour.

Le concours de la BEI permettra des investissements de plus de 2,6 milliards d’EUR à l’appui d’une importante modernisation des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant dans le pays.

Ce soutien à la rénovation et à la modernisation des chemins de fer croates vise à favoriser le passage à des transports propres.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a conclu un accord de 400 millions d’EUR avec le ministère croate des finances à l’appui d’une modernisation majeure du réseau ferroviaire et du matériel roulant du pays. Ce financement relève du plus volumineux prêt-cadre que la Banque ait jamais consenti en Croatie.

La première tranche de l’intervention de 900 millions d’EUR approuvée par la BEI permet un financement à long terme à des conditions favorables et vient s’ajouter à des aides non remboursables de l’UE. L’opération stimulera le transport durable et le passage de la route au rail, avec à la clé une amélioration considérable de la sécurité des passagers et une réduction des embouteillages, de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre.

Le concours de la BEI servira à financer la rénovation, la modernisation, l’extension et l’amélioration des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant dans le pays. Il appuiera des investissements d’environ 2,6 milliards d’EUR visant à remettre en état les chemins de fer croates et à mettre à la disposition de la population des solutions de transport plus sûres, plus rapides, plus efficaces et plus écologiques.

Le premier mécanisme financier sectoriel de la BEI en faveur de la Croatie permettra la mise en œuvre de modes de transport et de connectivité intelligents, durables et sûrs, nécessaires pour soutenir les priorités d’une croissance équilibrée et d’une meilleure intégration régionale.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le prêt signé ce jour constitue un jalon important dans notre partenariat fructueux avec la Croatie. Il s’agit du prêt le plus important jamais consenti par la BEI depuis le début de nos opérations dans le pays en 1977. Je suis très heureuse que nous puissions aider la Croatie à relever le double défi de la décarbonation et de la transformation numérique du secteur des transports. Le rail est l’un des modes de transport les plus sûrs et les moins polluants, et la BEI est fière de soutenir la Croatie dans la réalisation de son ambitieux projet de mise en place d’un système ferroviaire moderne au profit de la population, des entreprises et de l’environnement, dans le droit fil des objectifs communs de l’UE visant à garantir un avenir plus vert et plus sûr. »

Oleg Butković, vice-premier ministre et ministre croate de la mer, des transports et des infrastructures : « Il s’agit là d’une nouvelle contribution à la coopération fructueuse que notre ministère entretient avec la BEI. Les fonds issus de ce prêt nous permettront de réaliser des investissements supplémentaires dans les infrastructures ferroviaires et de financer la rénovation et la construction de lignes locales et régionales, les segments du réseau que nous ne pouvons pas financer avec les aides non remboursables de l’UE. Cela est extrêmement important pour nous et témoigne de l’intention et de la détermination de notre ministère et du gouvernement de continuer à investir massivement dans le système ferroviaire dans son ensemble, qui devrait bénéficier d’investissements non négligeables de la part de tous les fonds disponibles dans les dix prochaines années. »

Marko Primorac, ministre des finances de la République de Croatie : « L’accord de financement représente un soutien considérable de la part de la Banque européenne d’investissement. Il va permettre la mise en œuvre du projet de rénovation du système ferroviaire de la République de Croatie et s’inscrit également dans le cadre de la structure financière de l’ensemble du projet, qui est actuellement estimé à 2,6 milliards d’EUR. Parmi les autres sources de financement figurent des fonds de l’UE et des fonds propres. Ces montants illustrent la détermination de l’État croate à investir dans les infrastructures ferroviaires et le système de transport du pays, ainsi que la capacité de la BEI à cofinancer des projets de l’UE. Enfin, cet accord de financement confirme la continuité de notre excellente et fructueuse coopération, qui s’est traduite par 7,7 milliards d’EUR investis par la BEI dans les secteurs public et privé en Croatie depuis 2001. »

En vertu de cet accord, Hrvatske željeznice Infrastruktura (HŽI), la société nationale des infrastructures ferroviaires, mettra en œuvre des projets de rénovation et de modernisation du réseau ferroviaire, et Hrvatske željeznice Putnički prijevoz (HŽPP), l’exploitant national des services de transport ferroviaire de voyageurs, sera chargé de l’acquisition du matériel roulant. Les deux entreprises opéreront sous la supervision du ministère de la mer, des transports et des infrastructures.

La BEI a fourni un appui technique et des services de conseil au ministère de la mer, des transports et des infrastructures dans le cadre du programme Jaspers de l’UE (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) pour l’élaboration de projets ferroviaires. Elle continuera de mettre son savoir-faire et son assistance à disposition pour la bonne exécution des projets.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.