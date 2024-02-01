En 2023, l’Italie a été le premier pays bénéficiaire des financements du Groupe BEI (hausse de 22 % par rapport à l’année précédente).

Les investissements en faveur de la lutte contre les changements climatiques et de la cohésion sociale ont fortement augmenté (respectivement +27% et +55 %).

Les financements à l’appui de l’innovation et de la transition numérique dans les entreprises ont pratiquement doublé.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a présenté ce jour à Rome les résultats de son activité en Italie pour 2023. Avec 89 opérations signées pour un volume total de 12,22 milliards d’EUR, l’Italie a été le premier pays bénéficiaire des financements du Groupe BEI en 2023. Cette activité contribuera à mobiliser environ 38 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’économie réelle.

« En 2023, année marquée par une instabilité géopolitique et financière croissante, le Groupe BEI a joué un rôle clé dans le soutien à la croissance économique en Italie, en encourageant les investissements à l’appui de la transition climatique et énergétique, le développement économique en Italie méridionale (Mezzogiorno), ainsi que la transition numérique et l’innovation dans le secteur privé », a expliqué Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI et présidente du FEI. « Nous avons renforcé notre rôle de banque du climat en Italie et dans l’Union européenne. Les financements consacrés à la durabilité environnementale et à la sécurité énergétique dans le pays ont dépassé le niveau record de 2022 de près de 1,5 milliard d’EUR, atteignant 7 milliards d’EUR. Il s’agit là de la preuve que l’économie italienne a pu créer des projets et des initiatives couronnés de succès, catalysant les fonds européens et les utilisant comme multiplicateurs d’investissements. En outre, j’ai le plaisir de confirmer qu’en 2023 également, un euro sur six octroyés par le Groupe BEI en Europe a été alloué en Italie. »

Record pour les financements verts : plus de 7 milliards d’EUR, dont près de 3 milliards d’EUR pour REPowerEU

Les financements du Groupe BEI en faveur de la durabilité environnementale et de la sécurité énergétique en Italie ont atteint un volume record de 7,02 milliards d’EUR, soit 57 % du total de l’activité dans le pays (ce qui représente une augmentation de près de 1,5 milliard par rapport à 2022). Sur ces 7 milliards d’EUR, 2,98 milliards d’EUR ont servi à soutenir la réalisation des objectifs de REPowerEU, tels que les économies d’énergie, la production d’énergie propre et la diversification de l’approvisionnement énergétique du pays. On peut citer à titre d’exemples :

un total de 165,5 millions d’EUR mis à disposition pour accroître la capacité de production de 3SUN, qui deviendra la plus grande giga-usine de cellules et modules solaires en Europe

Communiqué de presse : 3SUN, la plus grande giga-usine de panneaux solaires d’Europe, obtient un financement de 560 millions d’EUR de la BEI et d’un consortium bancaire italien conduit par UniCredit et soutenu par SACE

Cohésion : 38 % des financements du Groupe BEI

La promotion de la cohésion dans l’Union européenne est essentielle pour réduire les écarts économiques et sociaux entre les territoires et faire en sorte que chaque région puisse atteindre son plein potentiel. Il est important que la transition vers une économie durable et verte ne laisse personne de côté. Afin de soutenir cet objectif transversal, en 2023, le Groupe BEI a consacré 38 % de ses investissements en Italie, soit 4,6 milliards d’EUR, au développement économique de l’Italie méridionale. On peut citer à titre d’exemples :

les 2,1 milliards d’EUR mis à disposition par la BEI pour la construction de la ligne de chemin de fer Palerme-Catane.

Communiqué de presse : InvestEU – 3,4 milliards d’EUR d’appui à la modernisation de la ligne ferroviaire Palerme-Catane

Communiqué de presse : Le partenariat entre la Commission européenne, la BEI et Breakthrough Energy Catalyst finance les premiers projets conjoints sur les technologies liées au climat

2,98 milliards d’EUR pour soutenir les PME et les ETI italiennes

Les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent l’épine dorsale de l’économie, sont de grandes contributrices au tissu productif et à l’emploi dans le pays. Grâce à sa collaboration avec les principales banques publiques et commerciales du pays, le Groupe BEI a financé les besoins de liquidités et de fonds de roulement des PME en leur allouant 2,98 milliards d’EUR. Plus de 58 000 entreprises employant plus d’un million de personnes ont ainsi été soutenues. On peut citer à titre d’exemples :

les nouveaux financements de près de 600 millions d’EUR à l’appui des investissements de 650 000 PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) au titre d’un nouvel accord entre le Groupe BEI et la Deutsche Bank. 25 % de ces fonds seron

Communiqué de presse : Le Groupe BEI et la Deutsche Bank mettent 600 millions d’EUR de nouveaux financements à disposition pour les entreprises

Communiqué de presse : La BEI et la CDP mettent 400 millions d’EUR à la disposition des PME et ETI pour leurs investissements verts et innovants

2,3 milliards d’EUR pour l’innovation et la transition numérique des entreprises

L’année dernière, le Groupe BEI a presque doublé ses financements pour l’innovation et la transformation numérique des entreprises en Italie (+98 %) par rapport à 2022, pour atteindre un volume total de 2,30 milliards d’EUR. Ces investissements sont essentiels pour la réalisation des deux grands objectifs du pacte vert : la transition écologique et la transition numérique. On peut citer à titre d’exemples :

le financement de 500 millions d’EUR au maximum octroyé au groupe IVECO pour promouvoir l’électrification, l’efficacité et la sécurité du secteur des transports par des investissements dans la recherche, le développement et l’innovation.

Communiqué de presse : La BEI soutient la décarbonation des transports en accordant au groupe IVECO un financement de 500 millions d’EUR

Communiqué de presse : La BEI accorde jusqu’à 350 millions d’EUR à l’appui des projets d’innovation d’Amplifon

1,35 milliard d’EUR du FEI

En 2023, les opérations du FEI en Italie ont représenté quelque 9 % de son activité totale, soit 1,35 milliard d’EUR (+48 % par rapport à 2022), dont 804 millions en garanties et 554 millions sous forme d’apport de fonds propres. On peut citer à titre d’exemples :

l’accord signé par le FEI avec CDP Real Asset SGR visant l’octroi de 300 millions d’EUR en faveur des infrastructures sociales dans le secteur du logement. L’accord représente le premier programme national de logement social soutenu par le FEI en Europe.

Communiqué de presse : Lancement du premier programme national de logement social soutenu par le FEI en Europe : en collaboration avec la CDP, 300 millions d’EUR mis à disposition pour des investissements en Italie

Le FEI accorde une garantie de 110 millions d’EUR au groupe BPER Banca pour des investissements durables et innovants

Résultats globaux – Groupe BEI

En 2023, le Groupe BEI a signé un volume total d’opérations de 87,85 milliards d’EUR. Son activité permettra de mobiliser quelque 320 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’économie réelle, ce qui aura pour effet de soutenir 400 000 entreprises qui emploient plus de 4 millions de personnes. En outre, en 2023, près de la moitié (46 %) des financements de la BEI ont été consacrés à des projets situés dans des régions relevant de l’objectif de cohésion. Pour ce qui est de la transition écologique, la BEI a encore renforcé ses financements verts par rapport à 2022, les portant de 38 milliards d’EUR à 49 milliards d’EUR. Cela signifie que le Groupe BEI est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé en adoptant la Feuille de route de la banque du climat et qui consiste à mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements verts au cours de la présente décennie, sachant qu’il a déjà appuyé 349 milliards d’EUR d’investissements dans ce domaine.

Enquête de la BEI sur l’investissement dans les entreprises italiennes

La BEI a en outre publié ce jour une enquête sur la dynamique d’investissement des entreprises italiennes. On notera une nouvelle positive du côté des investissements dans la transition numérique, qui ont atteint la moyenne européenne. Toutefois, en Italie, la part des investissements nécessaires pour lutter contre les changements climatiques reste inférieure à celle enregistrée en Europe. Par exemple, 39 % des entreprises italiennes seulement ont investi dans des mesures visant à améliorer leur efficacité énergétique, contre une moyenne européenne de 59 %.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’EUR.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est une institution financière qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, en favorisant leur accès aux financements et au capital-risque. Le FEI est également actif dans l’appui aux fonds investissant dans l’action pour le climat et les infrastructures, en mettant fortement l’accent sur la durabilité environnementale. Par son action, le FEI facilite la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de la création d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.