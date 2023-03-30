© Terna

Les contrats de financement, d’un montant total de 900 millions d’EUR, ont été signés aujourd’hui. Ils font suite à la signature d’une première tranche de 500 millions d’EUR en novembre 2022.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Terna ont signé ce jour les contrats de financement pour les deuxième et troisième tranches d’un prêt de 1,9 milliard d’EUR à l’appui de la liaison tyrrhénienne, le câble électrique sous-marin reliant la péninsule italienne, la Sicile et la Sardaigne.

Après une première tranche de 500 millions d’EUR signée le 8 novembre 2022, ces contrats confirment la mise à disposition de deux tranches supplémentaires, d’un montant total de 900 millions d’EUR, pour la construction et la mise en service des tronçons Est et Ouest de la liaison tyrrhénienne. Terna prévoit d’investir environ 3,7 milliards d’EUR au total pour l’infrastructure, qui sera complète et pleinement opérationnelle d’ici 2028.

Le prêt de la BEI s’inscrit dans le droit fil de la politique de Terna visant à optimiser sa structure financière. Chaque tranche est assortie d’une échéance plus longue (environ 22 ans) et de coûts plus compétitifs que les prêts généralement disponibles sur le marché.

Ces nouvelles tranches portent le financement total de la BEI en faveur de Terna à 3,4 milliards d’EUR. Ce montant ne tient pas compte des 500 millions d’EUR supplémentaires déjà approuvés par la BEI pour de futures tranches de prêt à l’appui de la liaison tyrrhénienne.

Informations générales

Banque européenne d’investissement

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici 2030, et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Conformément à cette Feuille de route, depuis 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris. Entre 2019 et 2022, le Groupe BEI a accordé environ 45 milliards d’EUR de prêts pour des projets menés en Italie.

Terna

Le Groupe Terna est l’un des principaux opérateurs européens et mondiaux de transport d’électricité. Il gère le réseau national de transport d’électricité à haute tension de l’Italie, qui comprend environ 75 000 km de lignes électriques, plus de 900 sous-stations électriques sur le territoire italien et 26 interconnexions transfrontalières. Sa mission est de garantir la sécurité d’exploitation, la qualité et l’efficacité du réseau électrique italien 24 heures sur 24, 365 jours par an, et d’assurer l’égalité des conditions d’accès à tous les opérateurs du marché. Centre d’excellence employant plus de 5 400 personnes, Terna joue un rôle de chef de file dans le processus de transition énergétique vers la décarbonation totale et l’intégration complète de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le réseau.