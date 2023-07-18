© Amplifon

Le financement permettra d’accélérer la transformation numérique de l’entreprise et d’enrichir l’expérience client.

Les investissements seront principalement mis en œuvre en Italie, mais aussi en Espagne, en France, en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 300 millions d’EUR à Amplifon en vue d’accélérer la transition numérique et l’innovation de ce chef de file mondial des services et solutions dans le domaine auditif. Signé à Milan par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Enrico Vita, PDG d’Amplifon, le prêt constitue une première tranche de 300 millions d’EUR sur un financement de 350 millions d’EUR au total approuvé par la BEI.

La contribution de la BEI aidera Amplifon à rendre sa gamme de produits et services encore plus innovante, en garantissant une excellente expérience auditive, parfaitement personnalisée grâce à l’activation autour du client de tout un écosystème, auquel contribuent de manière décisive la quantité et la qualité des données détenues par l’entreprise ainsi que les technologies numériques.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « En appuyant financièrement Amplifon, la BEI montre sa proximité avec une entreprise italienne de premier plan dans son secteur, qui contribue à améliorer la vie des personnes malentendantes et à promouvoir leur inclusion sociale. En investissant dans la recherche, l’innovation et la transformation numérique, Amplifon améliorera davantage sa compétitivité mondiale afin d’offrir à ses clients les meilleures aides auditives et des services toujours mieux adaptés à leurs besoins. »

Enrico Vita, PDG d’Amplifon : « La capacité d’Amplifon à innover est un facteur déterminant de notre primauté sur le plan mondial. Le soutien accordé par la BEI souligne la solidité de notre trajectoire en matière de transformation numérique et d’innovation, qui a pour point de départ l’Italie et l’Union européenne. Nous consacrons toujours plus de temps et de ressources à la mise au point de nouvelles technologies et à l’utilisation vertueuse des données afin d’offrir à ceux qui s’adressent à nous une expérience auditive encore plus personnalisée, qui améliore leur qualité de vie. Ce financement nous permet également d’optimiser davantage notre structure financière, tant sur le plan du coût des financements que de la prolongation de la durée moyenne de la dette. »

Les investissements d’Amplifon seront principalement situés en Italie, mais aussi en Espagne, en France, en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE. La mise en œuvre du projet garantira la création d’emplois, contribuant à la croissance économique des pays concernés.

Les investissements porteront, entre autres, sur l’élaboration d’un nouveau protocole audiologique pour évaluer la qualité de l’audition, notamment par la mise au point d’équipements technologiques propriétaires (Otopad), et pour identifier la solution auditive la plus appropriée. L’application Amplifon, le logiciel ainsi que l’interface sans fil d’Amplifon pour l’assistance à distance bénéficieront d’innovations supplémentaires. L’utilisation des mégadonnées, y compris grâce à la transition vers l’informatique en nuage, sera améliorée, ce qui renforcera également la cybersécurité de l’entreprise. Le financement octroyé par la BEI soutiendra aussi le déploiement progressif du nouveau format immersif des centres Amplifon, dotés d’une conception architecturale innovante et durable, dans les principaux pays européens et dans le cadre du programme de renouvellement du réseau de distribution du groupe.

Amplifon disposera d’un instrument flexible de 300 millions d’EUR à investir sur une période de quatre ans (2023-2026). Les délais de remboursement du prêt, qui pourra être décaissé en plusieurs tranches au cours des 24 prochains mois, pourront aller jusqu’à 9 ans à compter de la date de chaque décaissement. Le prêt est assorti de conditions plus favorables que celles actuellement proposées sur le marché, compte tenu du rôle stratégique joué par la BEI dans le soutien à l’innovation, à l’économie numérique et au développement humain.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

À propos d’Amplifon

Chef de file mondial sur le marché de détail des solutions auditives, Amplifon permet de retrouver toutes les émotions du son. Chaque jour, ses 19 400 employés et collaborateurs sont à pied d’œuvre pour comprendre les besoins spécifiques de chaque client, en proposant des produits et des services exclusifs, innovants et hautement personnalisés, afin de garantir la solution la mieux adaptée et une expérience unique. Réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 2 milliards d’EUR, le groupe est présent dans 25 pays et sur 5 continents à travers un réseau de plus de 9 300 points de vente. Pour plus d’informations sur Amplifon, veuillez consulter : https://corporate.amplifon.com.