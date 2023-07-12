AMPLIFON INNOVATION DIGITALISATION HEARING CARE

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Fiche récapitulative
The project will finance the promoter's investments in innovations, digitalisation, advanced skills and technologies in hearing care.
The aim is to improve hearing care products and services through innovation and digitalisation.
The Project concerns innovations in hearing care, particularly around digital health solutions to provide the best hearing care. The Company provides hearing tests, help selecting and fitting the appropriate device and patient/caregiver support through their retail physical locations, call centres, as well as via digital solutions. The products and services developed from the Project will improve social inclusion of people suffering from hearing impairment, while lowering risk of injury and possibly postponing dementia onset. Thus, the social value of the project is considered to be positive and over and above the financial return.
The Borrower will benefit from the access to stable and long-term funding and additional flexibility in terms of availability period, number of drawdowns and competitive pricing. Furthermore, additional contribution stems from a diversification of Amplifon's funding sources, as well as a positive signalling effects and crowding-in of other financiers.
The innovation and digitalisation activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per the EIA Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the promoter to apply those rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.