La modernisation d’un tronçon ferroviaire de 178 km réduira d’un tiers le temps de trajet entre Palerme et Catane, au moyen d’un train direct reliant les deux villes en deux heures, avec d’importantes retombées pour la Sicile sur le plan du développement économique, social et durable.

La BEI a approuvé une opération d’envergure de 2,1 milliards d’EUR, sous la forme d’un financement direct de 800 millions d’EUR au ministère de l’économie et des finances, et d’une contre-garantie innovante de 1,3 milliard d’EUR, conçue avec Ferrovie dello Stato Italiane et mise à la disposition des intermédiaires financiers. Un premier montant de 500 millions d’EUR sera attribué à l’opération pionnière avec Intesa San Paolo ; un montant supplémentaire de 300 millions d’EUR bénéficiera à l’opération avec la CDP ; les 500 millions d’EUR restants doivent encore être affectés .

. La contre-garantie de 50 % est soutenue par le programme InvestEU et permettra de doubler le montant des garanties jusqu’à atteindre 2,6 milliards d’EUR. Le financement accordé au ministère de l’économie et des finances porte le total des ressources déployées à 3,4 milliards d’EUR.

Le renforcement de l’infrastructure ferroviaire bénéficie également d’un montant de 1,4 milliard d’EUR issu du plan national pour la reprise et la résilience.

Quelque 3,4 milliards d’EUR de ressources ont été prévus pour la modernisation et le renforcement des 178 km de la ligne de chemin de fer entre Palerme et Catane. Ce montant sera mis à la disposition de l’infrastructure sicilienne grâce à l’accord présenté ce matin au ministère des infrastructures et des transports (MIT) par le ministre et vice-président du Conseil des ministres Matteo Salvini, Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), Luigi Ferraris, PDG de Ferrovie dello Stato Italiane, Herald Ruijters, directeur général adjoint faisant fonction de la DG Mobilité et transports de la Commission européenne, Dario Scannapieco, PDG de la CDP, et Mauro Micillo, chef de la division Imi Corporate & Investment Banking d’Intesa Sanpaolo.

Une première en Italie dans le secteur des infrastructures, cette opération financière innovante associe un financement direct octroyé à l’État (assorti de conditions favorables) à un soutien aux établissements de crédit. En émettant les garanties prévues dans les contrats d’attribution des travaux, ces établissements sont appelés à jouer un rôle fondamental en facilitant la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures, comme la ligne Palerme-Catane.

En détail, l’accord prévoit :

un prêt directement accordé par la BEI au ministère de l’économie et des finances (MEF) d’un montant de 800 millions d’EUR, dont la première tranche de 200 millions d’EUR a déjà été mise en place ;

une contre-garantie, également octroyée par la BEI et mise au point en collaboration avec Ferrovie dello Stato Italiane (groupe FS), pour un montant de 1,3 milliard d’EUR, destinée aux intermédiaires financiers. Sur ce montant, 500 millions d’EUR ont été alloués à Intesa Sanpaolo – la banque à l’origine du projet qui a contribué à définir l’ossature de l’instrument – ; 300 millions d’EUR ont été accordés à la CDP, tandis que les 500 millions d’EUR restants bénéficieront à d’autres intermédiaires financiers à un stade ultérieur. L’instrument n’a pas de précédent dans les opérations de la BEI et vise à contre-garantir les garanties contractuelles que les institutions financières émettront en faveur de Rete Ferroviaria Italiana S.p.A et au profit des entités admissibles et adjudicataires des travaux. La contre-garantie de 50 % permettra aux institutions financières de générer des garanties à hauteur de deux fois le montant de l’engagement de la BEI. Au total, un montant de 2,6 milliards d’EUR sous forme de garanties sera disponible pour l’exécution des contrats de construction et le démarrage ultérieur des travaux. À ce montant s’ajoute le financement direct de 800 millions d’EUR dont bénéficiera le MEF, ce qui porte à 3,4 milliards d’EUR le montant total destiné à la modernisation de la ligne ferroviaire Palerme-Catane.

La contre-garantie qui appuie la garantie de 1,3 milliard d’EUR de la BEI est soutenue par InvestEU, le programme de l’Union européenne qui vise à mobiliser 372 milliards d’EUR d’investissements d’ici à 2027 et dont le Groupe BEI est le principal partenaire de mise en œuvre. La structure financière de l’opération facilitera la réalisation des travaux grâce à la contre-garantie fournie aux institutions financières concernées et à son effet d’amplification du soutien financier apporté aux entreprises engagées dans la construction des infrastructures ferroviaires. S’y ajoute un financement de 1,4 milliard d’EUR fourni dans le cadre du plan national pour la reprise et la résilience (PRR) en vue de soutenir les investissements concernant la ligne Palerme-Catane.

Ces ressources contribueront à la modernisation et au renforcement d’un tronçon de 178 km de la ligne ferroviaire Palerme-Catane, entre Fiumetorto et Bicocca, reliant les zones côtières urbaines du nord et de l’est de la Sicile à l’intérieur de la région. L’infrastructure fait partie du corridor scandinave-méditerranéen du réseau transeuropéen de transport (le RTE-T). Les trains de marchandises ou de passagers circuleront à une vitesse maximale de 200 km/h, contribuant ainsi à réduire le temps de trajet d’environ 60 minutes, grâce aux trains directs qui relieront les deux villes en 2 heures contre 3 actuellement. Le projet contribuera au développement économique et social de la région et favorisera le développement de la mobilité durable.

« Les citoyens attendent des résultats concrets et il est de notre devoir de ne pas les décevoir. Nous nous efforçons de rattraper le temps perdu, en accélérant les travaux en vue d’assurer des liaisons efficaces en Sicile. Ces liaisons seront également utiles pour faire avancer l’idée d’un pont entre l’île et la Calabre, un projet auquel l’État est attaché depuis des décennies », a déclaré le ministre Salvini.

« Le réseau RTE-T, dont relève la ligne Palerme-Catane, vise à promouvoir le marché unique européen en contribuant à réduire les incidences des moyens de transport sur l’environnement, en améliorant leur efficacité énergétique et leur sécurité », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI. « Banque européenne du climat, la BEI soutient le développement du réseau ferroviaire et des lignes à grande vitesse en Italie. Depuis 1998, elle a octroyé à ces infrastructures plus de 13 milliards d’EUR, dans le but d’aider à améliorer les liaisons de transport dans le pays et, partant, de promouvoir la cohésion sociale et la transition vers une mobilité plus durable. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « L’Union européenne continue de soutenir d’importants investissements dans le réseau ferroviaire italien. L’accord conclu aujourd’hui permet à la Banque européenne d’investissement de compléter, avec le soutien d’InvestEU, l’important financement déjà engagé par l’intermédiaire de NextGenerationEU pour renforcer la ligne Palerme-Catane. Ce projet est d’une grande importance pour l’île, car il signifie pour les Siciliens des transports plus rapides et plus écologiques entre les deux principaux centres urbains, ce qui stimulera le développement économique et la création d’emplois. Je suis fier du rôle clé que joue l’Europe pour rendre tout cela possible. »

Adina Vălean, commissaire européenne aux transports : « Cet investissement d’envergure permettra de franchir un grand pas vers l’achèvement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), en renforçant la connectivité en Sicile et en apportant des avantages directs à ses citoyens et à ses entreprises. Nous voulons doubler le trafic ferroviaire à grande vitesse d’ici 2030, conformément à notre stratégie de mobilité durable et intelligente. Cette initiative soutient notre ambition. Elle démontre également la complémentarité entre la politique des transports de l’UE et ses instruments financiers : InvestEU et le PRR. »

Luigi Ferraris, PDG de Ferrovie dello Stato Italiane : « Nous saluons avec une grande satisfaction la volonté de la BEI de soutenir financièrement des projets de modernisation et de renforcement de nos infrastructures ferroviaires, ainsi que l’attention particulière qu’elle porte à l’Italie méridionale et à la Sicile. L’engagement de la BEI, du MEF, du MIT et de tous les signataires de cet accord renforce celui des entreprises du groupe Ferrovie dello Stato, comme Rete Ferroviaria Italiana, qui s’emploient à réaliser les travaux prévus dans le cadre du PRR, du contrat de programme avec l’État et de notre propre plan industriel dont la valeur atteint, pour ce secteur, plus de 110 milliards d’EUR. »

Dario Scannapieco, PDG de la CDP : « L’initiative présentée aujourd’hui est un exemple de la façon dont la synergie entre les secteurs public et privé est en mesure de contribuer efficacement à pallier le manque d’infrastructures dans notre pays. Dans la phase de relance et de modernisation que nous connaissons, à laquelle contribuent également les ressources du PRR, la Cassa Depositi e Prestiti continue de jouer un rôle de premier plan dans la réalisation de projets stratégiques ayant un impact durable sur l’environnement et l’économie, améliorant ainsi la vie quotidienne de nos concitoyens. »

Mauro Micillo, chef de la division IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo : « La mise en place d’infrastructures modernes, sûres et connectées est un déterminant central de la croissance durable et pérenne dans l’ensemble du pays, et en particulier de la relance dans l’Italie méridionale. Armé de cette conviction, le groupe Intesa Sanpaolo est depuis toujours engagé dans le soutien du tissu entrepreneurial et des institutions afin de contribuer au renforcement du réseau d’infrastructures. La division IMI Corporate & Investment Banking a travaillé aux côtés de la BEI pour préparer les procédures, les contrats et les mécanismes de fonctionnement d’un instrument innovant qui donne à la BEI les moyens concrets pour intervenir à l’appui du déploiement de la facilité pour la résilience et la reprise grâce à un nouveau produit, et cela non seulement en Italie, mais dans toute l’Europe. Le groupe Intesa Sanpaolo renforce ainsi son rôle de moteur d’innovation dans le dialogue entre les secteurs public et privé, soutenant l’évolution économique et industrielle de l’Italie de manière durable, certain que ce mécanisme, conçu pour faciliter la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures, sera reproduit et pourra devenir une norme de réussite dans le domaine de la construction d’infrastructures stratégiques vertes. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentant leur capacité de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Le groupe Ferrovie dello Stato Italiane (groupe FS) constitue l’une des plus grandes entreprises industrielles, au cœur du système de mobilité durable du pays. Il compte quelque 86 000 employés, assurant l’exploitation journalière de plus de 10 000 trains, plus de 17 000 kilomètres de lignes ferroviaires et 32 000 kilomètres de routes. FS comporte quatre pôles d’activité – Infrastructures, Voyageurs, Logistique, Urbain – composé chacun de différentes sociétés contrôlées par la société holding.

Intesa Sanpaolo est le principal groupe bancaire d’Italie. Il œuvre au service des familles, des entreprises et de l’économie réelle, et possède une forte présence internationale. Du fait de son modèle économique distinctif, Intesa Sanpaolo est un chef de file européen dans les segments de la gestion de patrimoine, de la protection et du conseil, avec une orientation fortement axée sur le numérique et les technologies financières. Banque efficace et résiliente, Intesa Sanpaolo réunit différents pôles développant des produits personnalisés dans les domaines de la gestion d’actifs et de l’assurance. Le solide engagement du groupe en faveur des thématiques ESG prévoit notamment l’octroi, d’ici 2025, de 115 milliards d’EUR sous forme de prêts pour l’investissement d’impact à destination des communautés et en faveur de la transition écologique, ainsi que de 500 millions d’EUR sous forme de contributions destinées à soutenir les populations défavorisées, ce qui fait d’Intesa Sanpaolo un chef de file mondial en matière d’impact social. Intesa Sanpaolo s’est engagée à parvenir à l’objectif de neutralité carbone d’ici 2030 pour ce qui est de ses propres émissions et d’ici 2050 pour ce qui est de ses portefeuilles de prêts et d’investissements et de son activité de gestion d’actifs et d’assurance. En tant que mécène engagé en faveur de la culture italienne, Intesa Sanpaolo a créé son propre réseau de musées. Baptisé Gallerie d’Italia, celui-ci héberge le patrimoine artistique de la banque et accueille de prestigieux projets culturels.

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850. Par ses opérations, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. Elle est une partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils pour la mise en place d’infrastructures et l’amélioration des services d’utilité publique. La CDP participe aussi activement à des initiatives de coopération internationale pour la mise en œuvre de projets dans des pays en développement et sur des marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et par des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.