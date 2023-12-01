Aujourd’hui, à l’occasion de la COP 28 à Dubaï, le Vice-Président exécutif de la Commission européenne Maroš Šefčovič, le fondateur de Breakthrough Energy, Bill Gates, et le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, ont annoncé les deux premiers projets européens soutenus par le partenariat UE-Catalyst : le projet FlagshipONE d’Ørsted et le projet de batterie au CO 2 d’Energy Dome à Ottana. Une fois achevés, ces deux projets changeront la donne dans le secteur des technologies propres et aideront l’UE à atteindre ses objectifs climatiques à l’horizon 2030. Le partenariat prévoit une enveloppe de 240 millions d’EUR, combinant des subventions et des investissements commerciaux (fonds propres et prêts d’amorçage-investissement).

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne : « Le partenariat EU-Catalyst nous a permis d’unir nos forces pour contribuer au développement de projets qui présentent un risque élevé pour les entreprises, mais qui apportent de grands avantages à l’économie dans son ensemble. Je suis ravie que nous appuyions ces projets pionniers d’Ørsted et d’Energy Dome. Ils montrent que EU-Catalyst est bien plus qu’un programme d’investissement. Il rassemble des esprits brillants et des innovateurs, des ingénieurs et des entrepreneurs, ainsi que des investisseurs du secteur privé et public, qui œuvrent ensemble à réduire la prime verte. Il s’agit là d’une formule gagnante. »

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « Mettre le monde sur la voie de la neutralité climatique nécessitera des technologies révolutionnaires. Le fait qu’elles ne soient pas encore disponibles sur le marché signifie que nous devons placer le soutien à l’innovation au cœur de l’action en faveur du climat. Aujourd’hui, nous sommes ici pour annoncer deux projets novateurs financés dans le cadre du partenariat EU-Catalyst, qui apporteront des solutions concrètes pour accélérer la transition écologique. Grâce à notre coopération avec la Commission européenne et Breakthrough Energy Catalyst, nous visons à soutenir de nombreux autres projets comme celui-ci, qui servent les objectifs climatiques de l’Europe et peuvent être reproduits à l’échelle mondiale. »

Bill Gates, fondateur de Breakthrough Energy : « L’engagement de l’Europe à atteindre la neutralité carbone a permis aux entreprises européennes d’être à l’avant-garde du développement de technologies innovantes. Grâce à cette collaboration, la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement apportent encore un peu plus la preuve de leur soutien sans faille au déploiement de ces technologies à grande échelle. Breakthrough Energy Catalyst ouvre une nouvelle voie de collaboration entre les institutions publiques et le secteur privé permettant d’accompagner des projets depuis leur élaboration jusqu’à leur déploiement. Ces projets contribueront à réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre et permettront à l’Europe de faire un grand pas vers un avenir énergétique propre. »

Le partenariat UE-Catalyst est un modèle à suivre pour le soutien public-privé à l’innovation dans le domaine des technologies propres. Il vise à accélérer le déploiement de technologies innovantes à faible intensité de carbone tout en réduisant leurs primes vertes, c’est-à-dire en faisant baisser leurs coûts pour les rendre compétitives par rapport aux options fondées sur les combustibles fossiles. La contribution financière de l’UE au partenariat provient du programme de recherche et d’innovation de l’UE Horizon Europe et du Fonds pour l’innovation dans le cadre du programme, suivant les procédures de gouvernance établies. Breakthrough Energy Catalyst mobilise un montant équivalent de capitaux privés et de subventions philanthropiques pour financer les projets sélectionnés.

Projet FlagshipONE – Ørsted

Implanté en Suède, le projet FlagshipONE du fournisseur d’énergie danois Ørsted est une installation pionnière de production de méthanol de synthèse qui vise à approvisionner le secteur du transport maritime en carburant vert. L’usine utilisera du CO 2 biogénique capturé et de l’hydrogène renouvelable pour produire environ 55 000 tonnes de méthanol de synthèse par an. Il s’agira de la plus grande installation intégrée de production de méthanol de synthèse d’Europe.

Projet de batterie au CO 2 à Ottana – Energy Dome

Energy Dome, dont le siège est à Milan, a élaboré une technologie de stockage d’énergie de longue durée basée sur le CO 2 liquéfié. Cette batterie au CO 2 a une capacité de stockage d’au moins 10 heures, offrant ainsi un avantage concurrentiel sur les batteries lithium-ion. Avec le soutien du partenariat EU-Catalyst, ce projet en Sardaigne conduira à la construction de la toute première installation de démonstration à grande échelle concernant le stockage d’énergie à l’aide d’une batterie au CO 2 .

Informations générales

Le partenariat EU-Catalyst a été lancé en 2021, lors de la COP 26 à Glasgow, par la présidente Ursula von der Leyen, le président Werner Hoyer et Bill Gates, dans le but d’élaborer des projets de technologies vertes à grande échelle basés en Europe et de stimuler les investissements dans les technologies climatiques essentielles.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

La Banque européenne d’investissement, en tant que partenaire de mise en œuvre de la Commission européenne dans le cadre d’InvestEU, a été chargée de déployer 420 millions d’EUR au maximum au profit de ce partenariat, ces fonds étant mis à disposition par le programme Horizon Europe (200 millions d’EUR) et le Fonds pour l’innovation (220 millions d’EUR). Le partenariat EU-Catalyst n’exclut pas les contributions supplémentaires potentielles d’États membres de l’UE ou d’autres partenaires privés qui souhaitent également soutenir les projets. Une demande de financement d’un projet peut être déposée via le site web Breakthrough Energy Catalyst.

