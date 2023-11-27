Le contrat signé représente la première tranche de 450 millions d’EUR sur un prêt total de 500 millions d’EUR approuvé par le Conseil d’administration de la BEI en faveur du groupe IVECO.

Le financement de la BEI sera consacré au développement de technologies de pointe pour l’électrification, l’efficacité et la sécurité du secteur des transports.

Les investissements seront mis en œuvre par le groupe IVECO d’ici la fin de 2025 principalement en Italie, mais aussi en Allemagne, en France, en Espagne, en Tchéquie et en Suisse.

Il s’agit de la première opération financière entre la BEI et le groupe IVECO.

Accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) au groupe IVECO (EXM: IVG), leader mondial dans le secteur automobile, actif dans les domaines des véhicules commerciaux et spéciaux, des groupes motopropulseurs et des services financiers connexes, le financement vise principalement à contribuer à l’électrification, à l’efficacité et à la sécurité du secteur des transports par des investissements dans la recherche, le développement et l’innovation.

Le prêt de 450 millions d’EUR signé à Turin représente la première tranche d’un montant total de 500 millions d’EUR approuvé par le Conseil d’administration de la BEI. Assorti d’un profil d’amortissement de huit ans, le prêt sera utilisé dans son intégralité à brève échéance. Grâce aux ressources mises à disposition par la BEI, le groupe IVECO développera des technologies et des architectures innovantes dans le domaine de la propulsion électrique. Il renforcera également l’efficacité, la sécurité, le confort de conduite et la productivité grâce à des solutions de conduite autonome, au passage au numérique et à la connectivité des véhicules. Les investissements soutenus par la BEI contribueront non seulement à améliorer les performances et l’efficacité des véhicules électriques et à pile à combustible, mais aussi à réduire les coûts de production et d’exploitation des produits et services connexes. Une pénétration plus large du marché par ces nouvelles technologies sera ainsi rendue possible dans l’intérêt de tous les utilisateurs.

Les investissements seront réalisés, d’ici la fin de 2025, principalement en Italie, mais aussi en Allemagne, en France, en Espagne, en Tchéquie et en Suisse.

Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Italie : « Investir dans des projets qui soutiennent le développement de la mobilité durable est essentiel pour accélérer la décarbonation du secteur des transports, responsable de plus d’un quart des émissions de CO2 en Europe. Cette opération avec le groupe IVECO illustre non seulement le ferme soutien de la BEI à la transition climatique, mais contribue également à promouvoir l’innovation et la création d’emplois en Italie et en Europe. »

Marco Liccardo, directeur de la technologie et du numérique, groupe IVECO : « Ce financement important témoigne de la confiance de la BEI dans la capacité du groupe IVECO à promouvoir la mobilité durable et dans notre engagement permanent à réduire l’empreinte carbone du secteur des transports. Il nous permettra d’accélérer le développement et la mise en œuvre de technologies et de solutions innovantes qui sont fondamentales pour notre vision stratégique et l’avenir des transports. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

IVECO Group N.V. (EXM: IVG) réunit sous un même toit des personnes et des marques uniques, qui donnent du dynamisme à l’activité des entreprises et à leurs objectifs consistant à progresser vers une société plus durable. Chacune de ses huit marques est un acteur de référence dans son domaine industriel spécifique : IVECO est une marque pionnière de véhicules utilitaires qui conçoit, produit et commercialise des véhicules utilitaires légers, moyens et lourds ; FPT Industrial est un chef de file mondial dans la fourniture d’une large gamme de technologies de propulsion avancées pour les secteurs de l’agriculture, de la construction, de la marine, de la production d’électricité et des véhicules utilitaires ; IVECO BUS et HEULIEZ sont des marques de bus urbains, interurbains et de tourisme pour le transport de masse et haut de gamme ; IDV se consacre aux véhicules hautement spécialisés de la défense et de la protection civile ; ASTRA est le leader des engins de carrière et de chantier ; MAGIRUS est un fabricant renommé de véhicules et d’équipements de lutte contre l’incendie ; et IVECO CAPITAL est la branche financière qui soutient toutes les marques du groupe IVECO. Le groupe emploie plus de 35 000 personnes dans le monde et compte 20 usines de production et 29 centres de R-D. De plus amples informations sur le groupe IVECO sont disponibles sur le site web de l’entreprise : www.ivecogroup.com

