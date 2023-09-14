© Shutterstock

Il s’agit de la première titrisation synthétique du Groupe BEI portant sur un portefeuille de prêts à la consommation (achat automobile) émis par la Deutsche Bank SpA en Italie. S’appuyant sur une contre-garantie de la BEI, le FEI accorde une garantie sur deux tranches mezzanine du portefeuille titrisé, pour une valeur totale de 150 millions d’EUR.

L’opération dans son ensemble vise à mobiliser plus de 594 millions d’EUR de nouveaux investissements pour plus de 650 000 PME et ETI en Italie via le réemploi du capital libéré grâce au portefeuille titrisé assorti de la garantie du FEI.

149 millions d’EUR de nouveaux financements seront alloués à des entreprises investissant dans des projets innovants.

Jusqu’à 178 millions d’EUR seront consacrés à des projets mis en œuvre dans les régions italiennes relevant de l’objectif de cohésion sociale.

Un nouvel accord entre le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), et la Deutsche Bank, permet à l’Italie de bénéficier de près de 600 millions d’EUR de nouveaux financements. Le but de l’opération est de soutenir les investissements de quelque 650 000 petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Italie en leur permettant d’accéder à de nouvelles ressources.

L’opération de titrisation synthétique concerne un portefeuille de prêts à la consommation (pour l’achat d’un véhicule) octroyés par la Deutsche Bank SpA sur lequel le FEI fournit une garantie (contre-garantie par la BEI) portant sur les tranches mezzanine pour un montant total de 150 millions d’EUR. Il s’agit de la deuxième titrisation synthétique menée par le Groupe BEI avec la Deutsche Bank (et de la première concernant un portefeuille de prêts à la consommation destinés à un achat automobile en Italie). Tout comme la première, elle respecte les exigences du cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) approuvé par le législateur européen.

Concrètement, le capital libéré au titre de la garantie du FEI servira à mettre à disposition plus de 594 millions d’EUR de nouveaux financements, dont environ 149 millions d’EUR (soit 25 %) seront dédiés à des entreprises innovantes afin de favoriser la croissance économique et jusqu’à 178 millions d’EUR (soit 30 %) à des projets mis en œuvre dans des régions relevant de l’objectif de cohésion sociale.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI et présidente du FEI : « Les produits financiers innovants proposés par le Groupe BEI permettront aux entreprises italiennes d’accéder à de nouvelles sources de financement, en surmontant les limites typiques de prêts bancaires, ce qui favorisera la croissance économique, la diversification de leurs activités et une multiplication de l’emploi. »

Roberto Parazzini, responsable pays pour l’Italie et CEO pour l’Europe de l’Ouest de Deutsche Bank : « Cet important accord avec le Groupe BEI nous permet d’augmenter considérablement les ressources destinées à soutenir les plans de croissance et de développement des PME et ETI italiennes, qui ont toujours fait partie de nos publics cibles. Nous les soutenons grâce à notre réseau mondial et à une plateforme de services intégrée répondant aux besoins des particuliers, des entreprises et des holdings. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est une institution financière qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI). Sa mission première consiste à soutenir les microentreprises et les PME européennes en facilitant leur accès aux financements et au capital-risque. Le FEI est également actif dans le soutien aux investissements dans des fonds pour le climat et les infrastructures, en mettant fortement l’accent sur la durabilité environnementale. De par le rôle qu’il joue, le FEI contribue à la réalisation des objectifs de l’Union européenne visant à soutenir l’innovation, les activités de recherche-développement, l’entrepreneuriat, la croissance et l’emploi.

La Deutsche Bank propose des produits et services de banque de détail, de banque privée et de banque d’entreprise, ainsi que des services bancaires de base, des prêts, des services de gestion d’actifs et de patrimoine, qui s’ajoutent à une offre de services de banque d’investissement ciblant les particuliers, les PME, les grandes sociétés, les États et les investisseurs institutionnels. Cheffe de file en Allemagne, la Deutsche Bank s’appuie sur de solides racines européennes et un réseau mondial. L’Italie, où elle est implantée depuis plus de 45 ans, est l’un de ses principaux marchés dans l’UE, juste derrière l’Allemagne.