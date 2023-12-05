L’Allemagne, la BEI et l’Ukraine ont annoncé la mobilisation d’une aide non remboursable de 20 millions d’EUR à l’appui du programme de solutions fondées sur les énergies renouvelables. Elle contribuera à renforcer l’indépendance énergétique des municipalités ukrainiennes.

Cette aide non remboursable bénéficiera à des hôpitaux et des écoles dans tout le pays et permettra la mise en œuvre des énergies renouvelables dans le cadre de la reconstruction verte.

Annoncée lors de la COP 28, cette subvention est fournie par l’Initiative internationale pour le climat (IKI) au Fonds IKI de BEI Monde, qui a été créé en partenariat avec les autorités allemandes pour encourager les investissements verts.

En marge d’un événement de la COP 28 organisé par le Partenariat germano-ukrainien pour l’énergie, le ministère fédéral allemand de l’économie et de l’action climatique (BMWK), la Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère ukrainien de la restauration ont marqué leur intention de signer un accord portant sur une aide non remboursable de 20 millions d’EUR à l’appui du programme de solutions fondées sur les énergies renouvelables (RES, pour Renewable Energy Solutions). Cette subvention stimulera l’utilisation des énergies renouvelables dans les municipalités ukrainiennes et favorisera l’indépendance énergétique dans les institutions publiques.

Par cette contribution, les autorités allemandes entendent soutenir la transition des systèmes énergétiques et la reconstruction verte de l’Ukraine, conformément aux objectifs de l’accord de Paris et à la trajectoire d’intégration du pays à l’Union européenne. Il s’agira d’une autre pierre angulaire importante de la coopération que l’Allemagne et l’Ukraine entretiennent de longue date dans le cadre de l’Initiative internationale pour le climat et du Partenariat germano-ukrainien pour l’énergie.

Cette initiative soutiendra les municipalités en synergie avec les prêts-cadres existants de la BEI afin de mobiliser des ressources supplémentaires pour l’action climatique, tels que le programme « Ukraine Public Buildings Energy Efficiency » (un prêt-cadre de la BEI de 300 millions d’EUR à l’appui de la rénovation thermique des bâtiments publics en Ukraine) et les deux programmes de redressement, « Ukraine Early Recovery Programme » et « Ukraine Recovery Programme », d’une valeur totale de 540 millions d’EUR ciblant les territoires récemment libérés dans le pays. En outre, il est prévu de mettre en œuvre le programme RES pour soutenir de futurs prêts-cadres similaires de la BEI.

Après la rénovation des bâtiments, qui contribue à une réduction considérable de la consommation d’énergie, l’intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments publics est la prochaine étape importante. Le programme RES vise à fournir des composants relatifs aux énergies renouvelables dans les bâtiments publics tels que les écoles, les hôpitaux et les jardins d’enfants. Il intégrera des systèmes fondés sur l’énergie solaire, des solutions énergétiques à la biomasse et des pompes à chaleur géothermiques. Le stockage dans des batteries sera également prévu afin d’accroître la résilience des bâtiments situés dans les endroits où le réseau électrique est vulnérable. Le programme RES améliorera ainsi l’autonomie énergétique des bâtiments publics essentiels et garantira la continuité opérationnelle, même en cas de coupures d’électricité dues aux attaques russes contre les infrastructures énergétiques.

La Société allemande pour la coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) fournira l’assistance technique et les services de conseil nécessaires à la bonne mise en œuvre du programme, notamment parce que de nombreuses municipalités ukrainiennes ne disposent pas des ressources et de la documentation nécessaires à l’élaboration de projets. Cela fait près de 30 ans que la GIZ collabore avec l’Ukraine dans différents domaines, tels que les énergies renouvelables et la reconstruction verte.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Dans notre rôle de banque européenne du climat, nous considérons le programme de solutions fondées sur les énergies renouvelables comme une étape importante de la reconstruction de l’Ukraine. Cette initiative, que soutiennent les autorités allemandes, permet de veiller à ce que les bâtiments publics essentiels soient à la fois économes en énergie et équipés de systèmes d’énergies renouvelables, ce qui renforce la résilience et la sécurité énergétique de l’Ukraine. »

Robert Habeck, ministre fédéral allemand des affaires économiques et de l’action climatique : « Grâce à cette intervention au titre de l’Initiative internationale pour le climat (IKI), nous sommes en mesure de soutenir l’Ukraine dans les efforts qu’elle déploie pour promouvoir des solutions décentralisées en matière d’énergies renouvelables destinées à fournir à la population ukrainienne une énergie sûre et neutre pour le climat. Ces solutions contribuent de manière importante non seulement à la décarbonation du système énergétique, mais aussi à la reconstruction des infrastructures énergétiques ukrainiennes mises à mal par l’agression russe en cours. Notre soutien inspirera également d’autres actions, renforcera la résilience du système énergétique et favorisera un approvisionnement énergétique sûr pour les infrastructures critiques. Je suis convaincu que la transition vers la neutralité climatique peut s’ancrer dans tous ces efforts de reconstruction et j’admire la résilience de l’Ukraine et sa détermination en faveur de la transition climatique et énergétique face aux menaces militaires. »

Oleksandr Kubrakov, vice-premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures : « Cet accord clé marque une nouvelle étape dans notre collaboration avec la Banque européenne d’investissement et les autorités allemandes, une démarche qui vise à renforcer la sécurité énergétique de l’Ukraine dans le contexte de la guerre contre la Russie. La voie qui mène à la transition énergétique verte est une mesure stratégique visant à réduire la dépendance énergétique globale. Les bâtiments publics consomment une quantité importante d’énergie pour l’éclairage, le chauffage, le refroidissement et les appareils électroniques. L’intégration des énergies renouvelables présente plusieurs avantages : elle garantit la continuité des services et contribue à réduire les coûts et les émissions. Elle favorise le renforcement de la durabilité et une exposition moindre à la volatilité des prix. L’objectif de cette coopération est clair : avec nos partenaires de l’UE, nous voulons stimuler la résilience de l’Ukraine, reconstruire le pays et soutenir les collectivités et les villes de manière plus durable et plus verte que jamais. »

Informations générales

L’Allemagne et l’Ukraine coopèrent dans le cadre du Partenariat germano-ukrainien pour l’énergie et de l’Initiative internationale pour le climat (IKI). Rien que l’année dernière, l’Allemagne a mobilisé plus de 200 millions d’EUR à l’appui du secteur énergétique ukrainien. L’Ukraine est un pays prioritaire avec lequel une coopération particulièrement étroite est entretenue dans le cadre de l’Initiative internationale pour le climat (IKI). L’IKI finance actuellement 16 projets en Ukraine pour un budget total approuvé de 293 millions d’EUR, dont huit projets bilatéraux (budget total : 74,3 millions d’EUR) et huit projets régionaux/mondiaux (218,7 millions d’EUR pour l’ensemble des pays participant à la mise en œuvre). L’engagement de l’IKI en Ukraine est axé sur une politique climatique et une coopération énergétique ambitieuses. En raison des effets de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, les activités liées à des projets existants ont été adaptées à la situation de crise et le portefeuille de projets portera de plus en plus sur les besoins de l’Ukraine en matière de reconstruction verte. Depuis 2022, l’IKI est mise en œuvre par le ministère fédéral allemand de l’économie et de l’action pour le climat, en étroite coopération avec le ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature, de la sûreté nucléaire et de la protection des consommateurs et le ministère fédéral des affaires étrangères.

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, la BEI a apporté une aide immédiate à l’Ukraine en décaissant 1,7 milliard d’EUR pour contribuer à financer les réparations d’urgence des infrastructures ravagées du pays. La banque de l’UE a également mis à disposition une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE. Dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » et de son Fonds, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

Le Fonds Initiative internationale pour le climat (IKI) a été créé en novembre 2019 dans le cadre de la Plateforme de partenariat pour les fonds de la BEI. Il vise à mobiliser des investissements en faveur de l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de l’adaptation aux effets des changements climatiques dans les pays en développement. À cet effet, le Fonds IKI propose des instruments financiers et de l’assistance technique à des bénéficiaires des secteurs public et privé, ainsi que des services de conseil à des banques centrales et à des institutions financières. Il soutient actuellement trois initiatives financées par l’Initiative internationale pour le climat : l’initiative jordanienne pour l’efficacité énergétique, le programme d’accès universel à l’énergie verte et le programme pour l’écologisation des systèmes financiers, ainsi que l’imminent programme de solutions fondées sur les énergies renouvelables (RES) pour l’Ukraine, qui fournira des subventions à l’investissement.