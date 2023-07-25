Le montant signé aujourd’hui s’élève à 400 millions d’EUR et constitue la première tranche du prêt approuvé pour financer le déploiement de centrales éoliennes et solaires d’une puissance totale de 1,1 GW.

Le projet contribue à la réalisation de l’objectif de REPowerEU visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Cet accord aidera également Repsol à concrétiser son objectif d’atteindre 20 GW de puissance installée en énergies renouvelables d’ici 2030 et zéro émission nette d’ici 2050.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un prêt de 575 millions d’EUR en faveur de Repsol pour soutenir le déploiement, en Espagne, de centrales éoliennes et solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 1,1 GW. Ces installations seront opérationnelles avant la fin de 2025.

L’électricité produite équivaudra à la consommation moyenne annuelle d’environ 645 000 foyers espagnols et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 800 000 tonnes d’équivalent CO 2 par an. Plus de 35 % de la puissance installée seront situés dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE, ce qui témoigne de l’engagement de la BEI en faveur de la cohésion économique et sociale.

Le montant de 400 millions d’EUR signé aujourd’hui – la première tranche du prêt approuvé par la BEI de 575 millions d’EUR – contribuera à accélérer la transition énergétique, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et à stimuler l’action en faveur du climat et la cohésion sociale et économique. Ce prêt s’inscrit dans le cadre de la contribution spécifique de la BEI à REPowerEU qui vise à soutenir la sécurité énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

« Grâce à ce financement, la BEI accélère encore la transition énergétique en Espagne en augmentant les capacités de production d’énergie renouvelable et en soutenant la stratégie de décarbonation de Repsol », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à Madrid. « Il s’agit là d’une période cruciale, en particulier du fait de l’impact de l’agression injustifiée de la Russie contre l’Ukraine. Garantir l’accès à une énergie durable pour tous et toutes en Europe est essentiel à l’autonomie stratégique de l’Union européenne. Les partenariats public-privé et le ferme engagement d’entreprises en faveur de la décarbonation sont aujourd’hui plus que jamais nécessaires. »

Josu Jon Imaz, PDG de Repsol : « Ce nouveau financement appuie la feuille de route de l’entreprise définie dans le plan stratégique pour la période 2021-2025. Notre objectif est d’atteindre une puissance installée de 6 GW d’ici 2025 et de 20 GW d’ici 2030. Le soutien de la BEI conforte notre objectif de zéro émission nette à l’horizon 2050 et constitue une nouvelle preuve de notre progression dans la bonne direction. »

Coopération de la BEI et de Repsol et objectif de zéro émission nette

Ce n’est pas la première fois que la banque de l’UE soutient la stratégie de décarbonation de Repsol. Un prêt de 120 millions d’EUR a été signé en décembre 2022 pour financer la construction et l’exploitation, à Carthagène (région de Murcie), de la première usine espagnole de production de biocarburants avancés.

Repsol exploite déjà un portefeuille mondial d’infrastructures de production d’énergie renouvelable de 1,9 GW, dont la plupart se trouvent en Espagne. En outre, elle possède des actifs de production d’énergie renouvelable à différents stades de développement aux États-Unis, au Chili, au Portugal et en Italie.

Repsol est la première entreprise du secteur qui s’engage à atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Elle met en œuvre une ambitieuse stratégie de décarbonation conformément aux objectifs fixés dans l’accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies. La feuille de route de l’entreprise comprend des objectifs de réduction des émissions. Elle vise notamment une réduction de l’indice d’intensité carbone de 15 % d’ici 2025, de 28 % d’ici 2030 et de 55 % d’ici 2040.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2022, le Groupe BEI a engagé plus de 17 milliards d’EUR de financements à l’appui de la transition énergétique en Europe. Cette même année, il a accordé un montant record de 3,1 milliards d’EUR à l’appui de projets liés à l’énergie durable et aux ressources naturelles en Espagne, ce qui fait du pays le deuxième bénéficiaire de son soutien dans l’Union européenne. Ces chiffres confirment l’engagement de la banque de l’UE à garantir l’accès à une énergie durable dans un contexte de grande incertitude. Nos investissements aident l’Europe à surmonter la crise provoquée par l’arrêt brutal des livraisons de gaz à la suite de l’attaque injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’EUR les fonds supplémentaires réservés à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU, qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Ce financement supplémentaire vient s’ajouter au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies propres et représente une augmentation de 50 % par rapport à l’enveloppe initiale de 30 milliards d’EUR annoncée en octobre 2022

Le Conseil d’administration de la BEI a également décidé d’élargir le périmètre des secteurs admissibles pour stimuler le financement de l’industrie de l’UE produisant des technologies stratégiques de pointe à zéro émission nette, ainsi que pour soutenir les investissements dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Le financement supplémentaire sera affecté d’ici 2027 et devrait susciter in fine des investissements dépassant les 150 milliards d’EUR en faveur des secteurs ciblés.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) – composé de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI) – a signé l’année dernière en Espagne pour 9,9 milliards d’EUR de nouveaux financements, dont un soutien record à des projets relevant de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale.

Repsol

Repsol est une entreprise mondiale multiénergies aux avant-postes de la transition énergétique. Elle s’est fixé comme objectif de parvenir à la neutralité climatique à l’horizon 2050. Présente tout au long de la chaîne de valeur énergétique, elle emploie 24 000 personnes, commercialise ses produits dans plus de 90 pays et compte 24 millions de clients. Pour parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050, Repsol s’appuie sur un modèle qui intègre toutes les technologies de décarbonation. Ce modèle est axé sur l’amélioration de l’efficacité, l’augmentation de la capacité de production d’électricité de source renouvelable, la production de combustibles renouvelables, l’élaboration de nouvelles solutions pour les clients, l’économie circulaire et la promotion de projets de pointe visant à réduire l’empreinte carbone de l’industrie.