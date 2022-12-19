La BEI appuie la construction d’une usine innovante de biocarburants avancés à Carthagène en Espagne, soutenant ainsi la stratégie de décarbonation de Repsol.

Le projet, qui répond pleinement aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, de REPowerEU et du paquet « Ajustement à l’objectif 55 », contribue à accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 120 millions d’EUR à Repsol pour soutenir la construction et l’exploitation de la première usine de production de biocarburants avancés sur le site de l’entreprise à Carthagène (région de Murcie). L’usine produira des biocarburants de deuxième génération et des biocarburants avancés à partir de différents types de déchets provenant principalement de l’industrie agroalimentaire, tels que les huiles de cuisson usagées. La production de ces biocarburants s’inscrit dans le processus de transition vers une économie plus circulaire. Les travaux de construction ont commencé en mars 2022 et devraient s’achever au deuxième semestre de 2023.

Les biocarburants de deuxième génération sont issus d’un large éventail de résidus d’origine biologique, dont des huiles de cuisson usagées, certaines graisses animales et des huiles végétales qui ne peuvent servir à des fins alimentaires ou proviennent de cultures qui ne sont pas en concurrence avec la production alimentaire, tandis que les biocarburants avancés sont produits spécifiquement à partir de catégories de matières premières d’origine biologique énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive RED II.

Ces biocarburants constituent une solution durable pour tous les segments de la mobilité, en particulier là où la décarbonation de l’activité est incontournable, comme dans le transport maritime, longue distance ou aérien. Ils peuvent réduire les émissions nettes de CO 2 de 70 % à 90 % par rapport aux carburants traditionnels auxquels ils se substituent. Le financement de la BEI soutiendra également des programmes de recherche sur les technologies de production de biocarburants avancés dans le laboratoire de technologie de Repsol à Madrid.

L’usine de production sera située dans le complexe industriel de Repsol à Carthagène, dans la région de Murcie qui relève de l’objectif de cohésion de l’UE. Elle traitera 300 000 tonnes par an (tpa) de résidus lipidiques pour produire jusqu’à 250 000 tpa de biocarburants de deuxième génération et (ou) de biocarburants avancés destinés au secteur des transports.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à Madrid, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a déclaré : « La BEI s’est engagée à financer la transformation écologique, l’utilisation de sources d’énergie de substitution ainsi que des programmes de recherche innovants dans toute l’Europe. Elle soutient grâce à ce prêt le plan de transformation du modèle économique et la stratégie de décarbonation de Repsol. Nous sommes heureux de collaborer avec des entreprises qui, comme Repsol, prennent des mesures pour décarboner leur activité commerciale et renforcer leur résilience face aux changements climatiques. »

Commentant l’accord, Antonio Lorenzo, directeur financier de Repsol, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être la première entreprise du secteur à obtenir ce type de financement. Cet accord est le fruit de notre engagement à mettre en œuvre des projets novateurs à l’appui d’une transition énergétique rapide, efficace et juste. »

Réduire la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles

L’usine innovante de Repsol contribuera au développement de carburants à faible intensité de carbone destinés aux secteurs difficiles à décarboner et à électrifier. Le projet répond pleinement aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, de REPowerEU et du paquet « Ajustement à l’objectif 55 ». Il contribuera à la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles. Dans le cadre de sa trajectoire de décarbonation, Repsol a affecté 6,5 milliards d’EUR à des initiatives de réduction des émissions de carbone sur la période 2021-2025 (35 % du volume d’investissement total). Le financement de la BEI à l’appui de la transformation écologique de Repsol s’inscrit dans le droit fil de sa contribution à REPowerEU telle qu’approuvée récemment par le Conseil d’administration de la Banque.

Un objectif de neutralité carbone pour Repsol

Repsol est la première entreprise de son secteur qui s’engage à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle met en œuvre une ambitieuse stratégie de décarbonation conformément à l’accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies.

La feuille de route de Repsol comporte des objectifs de réduction des émissions. Elle vise notamment une réduction de l’indice d’intensité carbone de 15 % d’ici 2025, de 28 % d’ici 2030 et de 55 % d’ici 2040.

Des relations de longue date avec Repsol

La Banque entretient des relations de longue date avec Repsol et a financé plus de dix projets depuis la conclusion du premier accord en 1988, peu après l’adhésion de l’Espagne à la Communauté économique européenne.

Informations générales

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré près de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements intervenus en temps utile aident maintenant l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. Rien qu’au cours des neuf premiers mois de 2022, la BEI a signé des opérations représentant un soutien financier total de plus de 8,3 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l’électricité et du stockage au sein de l’Union européenne, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l’économie européenne.

En octobre 2022, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux inédits pour soutenir l’objectif REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations russes de combustibles fossiles. Un montant supplémentaire de 30 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, et viendra s’ajouter au soutien déjà solide de la BEI au secteur de l’énergie de l’UE. On estime que le train de mesures au titre de REPowerEU aura pour effet de mobiliser 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici 2027. Il contribuera ainsi de manière substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI consistant à mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements en faveur du climat au cours de la décennie.

En savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie et les derniers projets qu’elle a financés dans ce domaine.

Repsol est une entreprise mondiale multiénergie aux avant-postes de la transition énergétique. Présente tout au long de la chaîne de valeur énergétique, elle emploie 24 000 personnes dans le monde et commercialise ses produits dans plus de 90 pays auprès de quelque 24 millions de clients. Repsol, dont l’ambition est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, transforme ses complexes industriels en pôles multiénergie à la faveur de projets à la pointe de la technologie.