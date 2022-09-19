© EVUM Motors

La jeune pousse munichoise fabrique des véhicules utilitaires électriques.

La BEI participe à hauteur de 12,5 millions d’EUR au tour de table de 20 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met 12,5 millions d’EUR à disposition pour soutenir le développement continu des véhicules utilitaires d’EVUM Motors et les plans d’expansion de l’entreprise à l’échelle européenne. En outre, le constructeur de véhicules utilitaires électriques a levé 7,5 millions d’EUR supplémentaires auprès de nouveaux investisseurs. Les investisseurs existants de la jeune pousse munichoise ont également accru leurs investissements à la suite du succès du lancement commercial.

Née en 2017 de l’essaimage d’un projet de recherche de l’université de Munich, EVUM Motors est une jeune pousse qui développe et fabrique des véhicules utilitaires électriques pour des applications de niche. L’entreprise concentre son activité sur une clientèle de base établie dans les secteurs de l’agriculture, des services communaux et de l’intralogistique industrielle, mais ses véhicules sont également destinés à être utilisés pour le tourisme et les services de livraison sur le dernier kilomètre. Depuis leur lancement commercial, plus de 400 véhicules sont déjà en service.

La sensibilisation accrue à l’environnement et l’augmentation des prix des carburants fossiles ont une incidence positive sur le développement de l’activité de l’entreprise. Depuis fin 2020, l’aCar d’EVUM Motors est fabriqué à Bayerbach, près d’Ergoldsbach, en Basse-Bavière.

Le financement de la BEI est un investissement important pour EVUM Motors, qui lui permettra d’augmenter rapidement la production de véhicules électriques légers en Allemagne et sur d’autres marchés. Il complète la participation en fonds propres d’EVUM Motors. La structure de financement aidera l’entreprise à se développer rapidement sans trop diluer sa base d’investisseurs. Les nouveaux fonds aideront EVUM Motors à renforcer ses activités sur les marchés existants et à s’étendre aux marchés européens voisins.

Le financement s’inscrit dans le cadre du programme de prêt d’amorçage-investissement de la BEI, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises innovantes à forte croissance. Le financement est couvert par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), associé au « plan Juncker ».

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Grâce à ce concours de la BEI, soutenu par le plan d’investissement pour l’Europe, l’entreprise allemande EVUM Motors sera en mesure d’agrandir et de développer en continu son parc de véhicules électriques légers. Ce financement soutiendra la décarbonation du secteur des transports en Europe. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Allemagne : « Ce qui a été accompli ici en cinq années seulement depuis la création de l’entreprise est impressionnant. La jeune pousse réalise déjà un chiffre d’affaires non négligeable et est en passe de devenir une PME. EVUM Motors apporte une contribution importante à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à une économie durable. »

Sascha Koberstaedt, fondateur et directeur général, se dit confiant : « En raison de la très forte demande, ce nouvel investissement nous offre le potentiel de nous agrandir davantage encore et surtout de poursuivre notre croissance à l’échelle internationale. Grâce à ce nouveau financement, nous disposons désormais des ressources nécessaires pour parvenir à cette croissance et poursuivre la professionnalisation de notre jeune entreprise. »

Martin Soltes, fondateur et directeur général, souligne les nouvelles possibilités : « D’une part, nous pouvons augmenter l’efficacité de la production et continuer à la développer. D’autre part, nous pouvons réfléchir à de nouveaux produits, solutions et groupes cibles. »

Informations générales

La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et la connaissance, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, poursuivre le développement l’UE et contribuer à la réalisation de ses objectifs dans plus de 140 pays à travers le monde.

Issue d’un projet de recherche de l’université technique de Munich, EVUM Motors GmbH a son siège social à Munich. Le site de production du véhicule utilitaire électrique à quatre roues motrices polyvalent, robuste et compact, conçu à l’origine pour être utilisé en Afrique, est établi à Bayerbach, près d’Ergoldsbach, en Basse-Bavière. Trois ans seulement après l’essaimage d’EVUM Motors, l’aCar est entré en production à la fin de 2020. Après un lancement commercial très réussi en Allemagne, en Autriche et en Suisse, l’entreprise dispose aujourd’hui d’un dense réseau de distribution composé de plus de 200 sites. L’objectif d’EVUM Motors est de s’établir en tant que constructeur automobile international.