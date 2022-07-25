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EVUM MOTORS (EGFF)

Signature(s)

Montant
12 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 12 500 000 €
Industrie : 12 500 000 €
Date(s) de signature
5/09/2022 : 6 250 000 €
5/09/2022 : 6 250 000 €
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10/09/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVUM MOTORS (EGFF)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI soutient l’activité de développement de véhicules et l’expansion internationale d’EVUM Motors

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juillet 2022
Statut
Référence
Signé | 05/09/2022
20210361
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EVUM MOTORS (EGFF)
EVUM MOTORS GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 26 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the development and manufacturing of electric light commercial vehicles for municipal clients as well as customers in agriculture, industry, craft & trade and logistics.

The project will help the Promoter enhance its electric light commercial vehicle technology and support the market expansion of the business.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Research and development (R&D) activities are not listed in the EIA directives and therefore no environmental impact assessment (EIA) is required for the project. Vehicle assembly activities are listed in annex II of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU; however, the production investments of the project will be performed in existing buildings and will not increase the facility's capacity beyond existing authorisations. No EIA is therefore expected to be required for such investments. The Bank's services will in any case review during the project appraisal any other environmental details of the project.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVUM MOTORS (EGFF)
Date de publication
10 Sep 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
153604274
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210361
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Lien vers la source
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