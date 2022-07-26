© Shutterstock

La banque de l’UE et le ministère croate de la mer, des transports et des infrastructures vont élargir leur coopération dans le domaine du développement et du financement de grands projets de transport du pays.

La BEI va aider la Croatie à tirer le meilleur parti des possibilités offertes par divers fonds et initiatives de l’UE, y compris le cadre financier pluriannuel de celle-ci.

Les partenaires contribueront au développement vert, économe en énergie et durable de la Croatie et de l’Union européenne, et notamment à la reprise économique du pays après le séisme et la pandémie de COVID-19.

La semaine dernière, la BEI a mis à jour sa politique de prêts dans le secteur des transports, dans laquelle elle définit ses priorités d’investissement dans ce domaine.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère de la mer, des transports et des infrastructures de la République de Croatie ont convenu d’élargir leur coopération en ce qui concerne le développement et le financement de projets clés de transports écologiques et durables ainsi que de la transition écologique et numérique dans le pays.

Le protocole d’accord, signé aujourd’hui à Dubrovnik, permettra à la BEI et au ministère de travailler à l’échange de connaissances et de bonnes pratiques, de cofinancer des projets et des programmes, de déployer des services de conseil gérés par la BEI (tels que ELENA, la Plateforme européenne de conseil en investissement et Jaspers) afin d’aider le ministère à atteindre ses objectifs stratégiques, mais aussi de coopérer pour accroître la capacité des contreparties concernées à gérer les investissements dans les transports.

La coopération visera en priorité à faciliter les investissements dans les chemins de fer, les infrastructures maritimes, les voies navigables intérieures, la sécurité routière, la résilience face aux effets des changements climatiques, l’utilisation de technologies innovantes et numériques, la mobilité urbaine et les nœuds multimodaux, ainsi que les routes et les transports routiers.

Le protocole d’accord a été signé en marge de la cérémonie d’inauguration officielle du pont de Pelješac, un projet financé par la BEI qui compte parmi les plus grands projets d’infrastructure jamais achevés en Croatie.

Tereza Czerwinska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Croatie : « Notre accord constitue la base sur laquelle la BEI s’appuiera pour élargir son soutien à la modernisation, au développement durable, à la transformation numérique, ainsi qu’à la transition écologique des transports en Croatie, un secteur dans lequel la Banque a déjà investi quelque 1,2 milliard d’EUR. Les activités conjointes fourniront des solutions de transport plus sûres, plus rapides, plus efficaces et plus propres aux Croates, et élargiront à leur tour les perspectives commerciales et amélioreront la qualité de vie. Dans le même temps, l’accord accélérera la reprise de la Croatie après le tremblement de terre et la pandémie de COVID-19. »

Oleg Butković, vice-premier ministre et ministre de la mer, des transports et des infrastructures : « Notre coopération de longue date avec la BEI est peut-être la plus importante pour la Croatie dans le cadre de l’aide qu’elle apporte à la préparation des projets. L’un de ces projets a permis d’établir une liaison routière extrêmement importante entre le continent croate et le sud de la Dalmatie. Le pont de Pelješac, que nous inaugurons officiellement aujourd’hui, en fait partie. Les experts de Jaspers, l’un des services de conseil de la BEI, ont été d’une aide cruciale pour l’évaluation du projet en 2016, qui a constitué une étape clé de la procédure européenne d’approbation de ce projet d’importance stratégique pour la Croatie ».

La BEI apportera par ailleurs son concours au ministère croate de la mer, des transports et des infrastructures et appuiera des initiatives importantes en matière d’énergie et de climat, comme la stratégie nationale de développement des transports (2017-2030). Les partenaires collaboreront également pour tirer le meilleur parti des possibilités offertes par les programmes de l’UE et pour attirer des financements en provenance du cadre financier pluriannuel de l’UE, d’InvestEU, du Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe et du Fonds pour une transition juste.

La banque de l’UE fournira également une assistance technique et des conseils au ministère afin de maximiser et d’élargir les possibilités découlant des initiatives et des fonds de l’UE en ce qui concerne l’accès aux financements et subventions provenant de ces sources et leur panachage avec les produits financiers de la BEI.

Maximiser et élargir les possibilités offertes par les fonds et les initiatives de l’UE

L’accord permettra aussi aux partenaires de stimuler le développement économique local et d’aider la Croatie à se remettre de la pandémie de COVID-19 et des deux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le pays en 2020.

Le protocole d’accord s’appuie sur la nouvelle politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports, qui a été mise à jour

L’accord intervient quelques jours après que la BEI a mis à jour sa politique de prêt dans le secteur des transports, qui définit ses priorités en matière de soutien au secteur des transports, conformément à la feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat.

La politique de prêt dans le secteur des transports, qui fait suite à une consultation publique à laquelle ont participé plus de 3 500 personnes et organisations en Europe, définit les priorités d’investissement de la BEI dans le financement du déploiement de nouvelles technologies innovantes, ainsi que de projets matures, alignés sur l’accord de Paris, essentiels pour permettre la transition du secteur des transports vers la décarbonation et la dépollution, la sûreté et la sécurité, l’accessibilité, l’écologisation et l’efficacité (SAGE, pour Security, Accessibility, Greenness and Efficiency).

L’objectif à ce titre sera d’accroître les investissements dans les domaines suivants : transports publics, transports partagés et actifs, véhicules propres, infrastructures pour les carburants de substitution, systèmes de transport intelligents, transports intermodaux et multimodaux, approche pour un système sûr en matière de sécurité routière, résilience des infrastructures de transport et achèvement des réseaux dans tous les secteurs des transports, avec un accent particulier sur la sécurité, l'accessibilité, le respect de l’environnement et l'efficacité, y compris par la transition numérique.

La BEI en Croatie

La BEI a soutenu le développement économique et social de la Croatie en appuyant des investissements totalisant plus de 7,2 milliards d’EUR dans les secteurs les plus importants de l’économie croate, notamment les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, l’industrie manufacturière et les services. La promotion des petites et moyennes entreprises par l’amélioration de leur accès aux financements à long terme, par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un autre volet important de l’activité de la BEI en Croatie.