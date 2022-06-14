Les perturbations touchant les échanges commerciaux et l’inflation pèsent sur les entreprises et les ménages, menaçant de faire dérailler la reprise en Europe et de plonger de nombreux citoyens dans la pauvreté.

Le ralentissement de la croissance est particulièrement prononcé dans les pays proches de l’Ukraine, mais d’autres pays de l’UE se sentent également sous pression.

Les politiques publiques peuvent contribuer à réduire les risques pour les ménages et les entreprises vulnérables afin de tenir en échec la pauvreté et les faillites.

La guerre en Ukraine risque de compromettre la relance économique de l’Europe. La hausse des prix de l’énergie et les perturbations des échanges commerciaux pourraient déstabiliser les entreprises de l’UE déjà fragilisées par la pandémie. Dans le même temps, les modèles économiques de la Banque européenne d’investissement (BEI) montrent que la hausse de l’inflation pourrait faire passer un plus grand nombre d’Européens sous le seuil de pauvreté. La croissance économique réelle dans l’Union européenne devrait désormais tomber en dessous de 3 % en 2022, en baisse par rapport aux 4 % prévus par la Commission européenne avant la guerre. Une récession pourrait se produire, et de nouvelles perturbations commerciales ou un renforcement des sanctions économiques sont susceptibles d’accroître les risques qui pèsent sur l’économie européenne.

Ce sont là quelques-unes des principales conclusions d’un nouveau rapport intitulé How bad is the Ukraine war for the European recovery? [À quel point la guerre en Ukraine nuit-elle à la reprise européenne ?] et publié ce jour par la BEI. Il présente l’analyse du choc économique dû à la guerre et de ses retombées pour les ménages, les entreprises, les banques et les pouvoirs publics.

La reprise de l’économie de l’UE après la crise pandémique était encore en consolidation lorsque la guerre a éclaté. « L’incertitude accrue et la hausse des prix des denrées alimentaires, des matières premières et de l’énergie ont des conséquences sur l’investissement et le développement économique durable et inclusif », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « Maintenir une bonne coordination des politiques publiques sera crucial pour gérer le contrecoup de la guerre et envoyer un signal clair aux marchés, en réduisant l’incertitude et en tempérant les risques d’une nouvelle récession. Le Groupe BEI est prêt à offrir des financements à long terme à des taux favorables afin de défendre une reprise verte et durable et d’appuyer une croissance inclusive ».

« L’inflation et la hausse des prix de l’énergie posent un risque supplémentaire aux entreprises de l’UE déjà affaiblies par la pandémie. Nos modèles montrent qu’en un an, la proportion d’entreprises exposées au risque de défaut est passée de 10 % à 17 %. Nous devons répondre à cela en mettant en œuvre des politiques claires de protection des entreprises et en veillant à ce que l’investissement public soit pleinement utilisé pour mobiliser l’investissement privé », a déclaré Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI, dont l’équipe a rédigé le rapport.

Risque accru de pauvreté : les ménages seront touchés différemment selon le pays et au sein d’un même pays

L’inflation déclenchée par la guerre risque de réduire de 1,1 % la consommation privée réelle dans l’Union européenne, mais cette incidence varie d’un pays à l’autre. Elle sera davantage perceptible dans les pays où la consommation est plus sensible aux prix de l’énergie et des denrées alimentaires et où une proportion relativement importante de la population est exposée au risque de pauvreté. Les pays d’Europe centrale et du Sud-Est ont tendance à être davantage touchés.

L’augmentation des prix des denrées alimentaires et de l’énergie touchera de manière disproportionnée les ménages à faible revenu, mais à des degrés divers selon l’État membre de l’UE. Les ménages à faible revenu des pays plus riches d’Europe du Nord et de l’Ouest sont mieux à même d’absorber la hausse des prix que les ménages d’Europe centrale et du Sud-Est, en grande partie parce que les taux d’épargne et les revenus ont tendance à y être plus élevés.

Les hausses de prix augmentent la part des personnes menacées de pauvreté (% des personnes exposées au risque de pauvreté pour 2020 et augmentation en points de pourcentage)