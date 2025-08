Ukraine : reconstruction des infrastructures avec le soutien de l’initiative Ukraine FIRST Initiative appuyée par l’UE et mise en œuvre par la BERD et la BEI

EIB

​​​​​ Nouveau programme soutenu par l’UE pour aider l’Ukraine à préparer des projets d’infrastructure de grande envergure.

La BERD, la BEI et la Commission européenne mettent à disposition un montant total de 30 millions d’euros pour cette initiative, des financements supplémentaires étant attendus de la part d’États de l’UE et d’autres donateurs.

L’objectif est d’accélérer la reconstruction de l’Ukraine qui continue de subir les dommages causés par l’invasion russe.

L’Ukraine recevra un soutien européen supplémentaire pour la reconstruction au titre d’une nouvelle initiative visant à accélérer les projets d’infrastructure de grande envergure dans le pays. Le programme, appelé Ukraine FIRST, a pour objet de garantir le financement et le démarrage rapides des projets.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Commission européenne ont annoncé ce programme lors de la conférence sur le redressement de l’Ukraine qui s’est tenue aujourd’hui à Rome. Ces trois institutions fournissent un total de 30 millions d’euros en faveur du programme Ukraine FIRST (acronyme anglais signifiant « Facilité pour la reconstruction des infrastructures en Ukraine »), tandis que certains pays de l’Union européenne, dont les Pays-Bas, l’Italie et l’Irlande, prévoient d’apporter des financements supplémentaires.

Les dommages causés à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022 sont estimés à plus de 524 milliards de dollars. Dans son cheminement vers l’adhésion à l’UE, l’Ukraine cherche à lancer des projets visant à reconstruire toute une série d’infrastructures concernant le secteur de l’énergie, les corridors de transport, le logement ou encore les services publics essentiels tels que les soins de santé et l’éducation.

Le nouveau programme couvrira la préparation de projets d’investissements publics en Ukraine, en facilitant l’apport d’une assistance technique, notamment sous la forme d’études de faisabilité, d’évaluations environnementales, d’estimations de coûts et de plans de passation des marchés.

Le programme Ukraine FIRST comprend deux guichets. Le premier, géré par la BERD, regroupera les contributions des donateurs et fournira des subventions pour soutenir la préparation des projets menés par les institutions financières internationales (IFI). Le second, dirigé par la BEI, offrira des services de conseil, tels que des études de faisabilité, des conceptions techniques et des plans de passation des marchés, dont pourront bénéficier les partenaires collaborant à des projets d’infrastructure. Ces deux guichets coopéreront étroitement avec l’Unité de préparation des projets de l’État ukrainien afin de veiller à ce que les projets prioritaires soient bien élaborés et répondent aux besoins nationaux.

Le programme Ukraine FIRST relève du Cadre pour la préparation des projets mis en place par les autorités ukrainiennes et des partenaires internationaux l’année dernière. Ce Cadre vise à améliorer la coordination entre les ministères ukrainiens, les institutions financières internationales et les donateurs pour une meilleure progression des plans de reconstruction.

Des projets pilotes ont déjà été recensés à partir de la réserve sectorielle de projets stratégiques (Single Sector Project Pipeline – SSPP) au profit du programme Ukraine FIRST et d’un mécanisme parallèle de préparation de projets de l’État ukrainien. Dans le contexte d’Ukraine FIRST, le projet pilote de la BERD consiste en un prêt de 160 millions d’euros à l’entreprise publique d’énergie Ukrnafta, qui contribuera à renforcer la résilience énergétique de l’Ukraine en fournissant et en installant une capacité de production d’énergie au gaz de 250 MW, dispersée dans tout le pays. La BEI apportera un soutien technique pour définir et préparer les investissements dans la reconstruction et la modernisation de l’autoroute M-15 reliant Odessa à Reni, tout en collaborant également avec la Banque mondiale et la BERD pour améliorer ce grand axe de transport au sein de la région méridionale d’Odessa, qui est également un itinéraire important pour renforcer la connectivité entre l’Ukraine et l’UE, via la Roumanie.

Pour de plus amples informations sur le fonds de coopération « Ukraine FIRST », veuillez contacter Emina Kadric à la BERD : kadrice@ebrd.com.

Pour de plus amples informations sur la facilité pour la reconstruction des infrastructures « Ukraine FIRST », veuillez contacter Winters Timothy à la BEI : T.WINTERS@eib.org