Réouverture d’une école de Tchernivtsi, ville du sud-ouest de l’Ukraine, après d’importants travaux de rénovation financés par l’UE

EIB

Un établissement scolaire de Tchernivtsi, ville du sud-ouest de l’Ukraine, rouvre ses portes après des travaux d’un montant de 930 000 euros financés par la BEI.

La rénovation du gymnasium n° 20 permettra d’améliorer les conditions d’apprentissage ou d’enseignement de plus de 400 élèves et professeurs.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine de 200 millions d’euros mis en place par la BEI.

Un établissement scolaire de Tchernivtsi, ville du sud-ouest de l’Ukraine, a rouvert aujourd’hui après d’importants travaux de rénovation financés par la Banque européenne d’investissement (BEI). Le gymnasium n° 20 (un établissement de niveaux primaire et secondaire) a bénéficié d’une rénovation de 930 000 euros qui a permis d’améliorer les conditions d’apprentissage ou d’enseignement pour plus de 400 élèves et professeurs.

Parmi les élèves, âgés de six à quinze ans, figurent des enfants qui ont été déplacés en raison de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Les travaux ont permis d’équiper le bâtiment d’une isolation thermique complète, d’un nouveau toit, de fenêtres et portes à haut rendement énergétique, ainsi que d’un système de chauffage permettant une meilleure régulation de la température intérieure et une réduction des coûts énergétiques. De plus, l’accès à l’établissement a été facilité, notamment pour plus de 10 enfants en situation de handicap, grâce à la construction d’une nouvelle rampe et à la réparation des entrées.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI qui supervise les opérations de la Banque en Ukraine : « La BEI joue un rôle clé en aidant les municipalités ukrainiennes à rétablir des infrastructures sociales essentielles. La rénovation de l’école de Tchernivtsi illustre clairement comment notre soutien se traduit par des lieux plus sûrs et plus inclusifs qui permettent aux enfants d’apprendre et de s’épanouir, même quand les temps sont durs. »

Les travaux de rénovation du gymnasium n° 20 ont été achevés en six mois dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine, initiative de la BEI d’un montant de 200 millions d’euros. Ce programme est l’une des trois initiatives conjointes de relèvement menées par l’Union européenne et la BEI, en coopération avec le ministère du développement des communautés et des territoires de l’Ukraine, le ministère des finances et les autorités locales des villes participantes, avec l’appui technique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Oleksiy Kouleba, vice-Premier ministre chargé de la reconstruction de l’Ukraine et ministre du développement des communautés et des territoires de l’Ukraine : « La réouverture de cette école montre clairement que le redressement est à l’œuvre sur le terrain. En collaboration avec nos partenaires européens, nous créons des communautés plus sûres et plus résilientes pour la population ukrainienne. »

« Ce projet représente un élément important de la politique de l’État en matière de restauration et de développement des infrastructures sociales. C’est l’une des initiatives qui prouvent que, dans les moments les plus difficiles, nous sommes capables de construire, de renouveler et de transformer notre pays », a affirmé Olga Zykova, vice-ministre des finances de l’Ukraine, qui a assisté à la cérémonie d’inauguration de l’établissement scolaire. « L’école est un lieu où se construit l’avenir de l’Ukraine. Et en tant qu’État, nous devons veiller à ce que cet avenir soit radieux et sûr. Le ministère ukrainien des finances soutient les projets de ce type, car ils investissent dans ce que nous avons de plus précieux : nos enfants, le savoir, la stabilité et le développement des communautés. »

Roman Klitchouk, maire de Tchernivtsi, a abondé dans le même sens : « Grâce à nos partenaires européens, plus de 400 enfants et membres du personnel bénéficient désormais d’une école chauffée, sûre et moderne, qui répond à leurs besoins. »

Dans la région, ou l’oblast de Tchernivtsi, la BEI finance également deux projets de rénovation de centres de services administratifs et quatre projets de modernisation des systèmes de chauffage, d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Ces initiatives, tout comme la rénovation du gymnasium n° 20, sont mises en œuvre en coopération avec l’administration militaire régionale et le conseil municipal de Tchernivtsi.

Stefan Schleuning, chef de la coopération à la délégation de l’UE en Ukraine : « Chaque école rénovée, à l’image de celle de Tchernivtsi, est un élément essentiel du redressement de l’Ukraine. Aux côtés de la BEI, nous travaillons main dans la main avec les communautés de tout le pays pour participer à la reconstruction d’une Ukraine plus forte. »

Rouslan Zaparaniouk, chef de l’administration militaire régionale de Tchernivtsi : « D’autres rénovations suivront afin de renforcer les infrastructures sociales de la région. »

Auke Lootsma, représentant résident du PNUD en Ukraine : « Par l’intermédiaire de notre partenariat avec la BEI et les autorités locales, le PNUD aide l’Ukraine à se reconstruire plus solidement en veillant à ce que les investissements à l’appui du relèvement renforcent la résilience des communautés et posent des bases durables pour un développement à long terme. Des projets comme la rénovation de cette école à Tchernivtsi incarnent cette approche. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI a intensifié son soutien financier à la résilience et à la modernisation du pays après son invasion à grande échelle par la Russie en 2022. Depuis lors, la BEI a mis à disposition 3,6 milliards d’euros de financements, dont près des deux tiers ont déjà été décaissés. Dans le contexte de son initiative EU for Ukraine (EU4U), ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement d’une enveloppe dédiée relevant du deuxième pilier de la facilité pour l’Ukraine, la BEI est déterminée à intensifier et à accélérer ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

Les programmes d’appui au redressement de l’Ukraine soutenus par la BEI

La reconstruction du gymnasium de Tchernivtsi a été réalisée dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine, l’une des trois initiatives de redressement soutenues par la Banque européenne d’investissement (BEI). À ce jour, la BEI a fourni 740 millions d’euros dans le cadre de ces programmes pour soutenir le redressement de l’Ukraine. Les financements aident l’État à rétablir les services essentiels (écoles, jardins d’enfants, hôpitaux, logements, chauffage, systèmes d’approvisionnement en eau) dans les collectivités dans tout le pays. Ces programmes soutenus par la BEI bénéficient en outre de subventions de l’UE, d’un montant de 15 millions d’euros, visant à faciliter leur mise en œuvre. Le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires, en collaboration avec le ministère ukrainien des finances, coordonne et supervise la mise en œuvre des programmes, tandis que les autorités locales et les administrations autonomes sont responsables de la gestion des sous-projets de redressement. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine fournit une assistance technique aux collectivités locales, aidant à la mise en œuvre des projets et assurant un suivi indépendant pour garantir la transparence et la redevabilité. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les programmes.