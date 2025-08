L’UE et la Papouasie - Nouvelle-Guinée améliorent les infrastructures portuaires et hydriques

EIB

L’Union européenne et la Papouasie - Nouvelle-Guinée renforcent leur partenariat à l’appui de projets liés aux infrastructures portuaires et hydriques. Les deux projets s’inscrivent dans la stratégie « Global Gateway » de l’UE visant à mettre en place des infrastructures durables et de qualité dans le monde entier. Ils permettront de moderniser le port de Rabaul et d’élargir l’accès à l’eau potable, tout en stimulant les échanges commerciaux, la résilience face aux changements climatiques, la santé publique et l’emploi.

Les avancées réalisées sur les deux projets ont été soulignées lors d’une visite de haut niveau en Papouasie - Nouvelle-Guinée, organisée du 8 au 10 juillet dans le cadre de l’Équipe Europe. La délégation comprenait Myriam Ferran, directrice générale adjointe chargée des partenariats internationaux à la Commission européenne, et Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI).

La BEI devrait cofinancer ces deux projets, renforçant ainsi sa présence croissante dans le pays. Les près de 224,5 millions d’euros déjà investis dans les infrastructures (notamment des ponts ruraux et des équipements énergétiques) et le secteur privé font de la Papouasie - Nouvelle-Guinée le principal bénéficiaire des financements de la BEI dans le Pacifique.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Nous sommes fiers de soutenir les autorités de Papouasie - Nouvelle-Guinée et de travailler aux côtés de nos partenaires européens pour mettre en place des infrastructures durables qui font une réelle différence dans la vie de la population. Qu’il s’agisse de construire des ponts ruraux, de moderniser des ports ou d’améliorer l’accès à l’eau propre, ce sont des projets de ce type que la Banque européenne d’investissement soutient dans le cadre de la stratégie "Global Gateway". Nous apprécions notre coopération avec la Papouasie - Nouvelle-Guinée et nous nous réjouissons de continuer à investir dans un avenir plus vert et plus résilient pour le pays. »

Jozef Síkela, commissaire européen aux partenariats internationaux : « Que ce soit la transformation de Rabaul en premier port vert de Papouasie - Nouvelle-Guinée ou les améliorations visant l’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène, le partenariat entre l’Union européenne et la Papouasie - Nouvelle-Guinée a des incidences réelles : il favorise les échanges commerciaux, l’emploi, la santé et la résilience face aux changements climatiques. Résultats concrets de la stratégie d’investissement "Global Gateway" de l’UE, ces initiatives phares stimulent une croissance économique durable et améliorent les conditions de vie à l’échelle locale. J’ai hâte de me rendre dans le Pacifique en septembre en vue de renforcer notre coopération mutuelle. »

Modernisation du port de Rabaul

Les partenaires représentant l’Europe et la Papouasie - Nouvelle-Guinée ont discuté des prochaines étapes de la modernisation et de l’écologisation du port de Rabaul, qui est un pôle commercial majeur et le seul port international de la région. Ce projet souligne l’engagement ferme de l’Europe en faveur de la modernisation des infrastructures portuaires de la Papouasie - Nouvelle-Guinée afin de répondre à la demande commerciale croissante et de relever les défis environnementaux. Faisant l’objet d’un partenariat avec la BEI et l’Agence française de développement (AFD), ce projet soutenu par l’UE vise à renforcer la résilience du port face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, à améliorer les mesures de sécurité et de sûreté, à assurer la transition écologique des activités portuaires (en veillant notamment aux normes environnementales, à la qualité de l’eau, à la gestion des déchets et à l’intégration des énergies renouvelables) et à générer de nouvelles sources de revenus.

Eau, assainissement et hygiène

La Papouasie - Nouvelle-Guinée et l’UE ont signé un accord de financement en faveur d’un nouveau projet de 3 millions d’euros. Celui-ci permettra de renforcer les capacités et de soutenir Water PNG Limited en vue d’améliorer l’accès à une eau sûre et fiable et de réduire les déperditions d’eau au sein des collectivités. Cet accord s’ajoute à un dispositif de coopération plus vaste, d’un montant total de 39,7 millions d’euros, entre la Papouasie - Nouvelle-Guinée, l’UE et la BEI. Le projet permettra la fourniture de services d’approvisionnement en eau sûrs, abordables et durables dans quatre villes de district – Namatanai, Kupiano, Misima et Kurumul –, tout en contribuant à réduire le problème de l’eau non facturée, à savoir l’eau perdue en raison de fuites, de vols ou d’une utilisation que l’on ne fait pas payer dans certaines zones de Port Moresby.