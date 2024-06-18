Papouasie - Nouvelle-Guinée : BEI Monde finance la construction de neuf ponts pour améliorer la connectivité rurale

EIB

BEI Monde a mis à disposition environ 50 millions de dollars pour soutenir la construction de ponts et améliorer la connectivité et la sécurité des réseaux routiers ruraux dans les provinces de Sepik oriental et de Madang.

Une subvention d’assistance technique de 3 millions d’euros au titre de la Facilité d’investissement de Cotonou a soutenu la mise en œuvre.

Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre du projet de remplacement des ponts pour le désenclavement des zones rurales (Bridge Replacement for Improved Rural Access – BRIRAP), cofinancé par la Banque asiatique de développement et les autorités de la Papouasie - Nouvelle-Guinée.

Environ 400 000 habitantes et habitants bénéficient de meilleures conditions de vie grâce à un accès plus facile aux marchés et aux services sociaux.

Un ensemble de neuf ponts résilients face aux changements climatiques – trois dans la province de Sepik oriental et six dans la province de Madang – a été réalisé dans le respect du budget tout en satisfaisant à des normes élevées. BEI Monde a mis à disposition 50 millions de dollars pour financer des infrastructures en Papouasie - Nouvelle-Guinée, et ces ponts en font partie. Ils offrent un accès plus sûr et efficace aux marchés et aux services sociaux et améliorent ainsi la vie de milliers de personnes.

Il est crucial d’améliorer les routes et les ponts sur les quelques grands axes existants en Papouasie - Nouvelle-Guinée. Ces routes sont un appui vital pour les populations qui vivent dans des régions éloignées et sont confrontées à une géographie difficile, notamment des terrains accidentés et des conditions météorologiques extrêmes. Le remplacement de neuf ponts vétustes et peu sûrs sur les routes de Sepik et Ramu représente une nette amélioration. L’infrastructure est plus durable et plus résiliente aux changements climatiques. Tous les types d’usagers de la route bénéficient ainsi du renforcement de la sécurité, de la fiabilité et de l’accessibilité dans les deux provinces.

Le projet BRIRAP est fondé sur une collaboration fructueuse entre BEI Monde, la Banque asiatique de développement (BAD) et les autorités de la Papouasie - Nouvelle-Guinée. Ensemble, elles ont facilité la construction de 27 ponts. La BAD a mis à disposition environ 90 millions de dollars, les autorités de la Papouasie - Nouvelle-Guinée 10 millions de dollars et BEI Monde environ 50 millions de dollars. Ce partenariat stratégique souligne l’engagement des deux banques internationales et des autorités locales à renforcer et à améliorer sensiblement la résilience et la fonctionnalité du réseau de routes et de ponts de la Papouasie - Nouvelle-Guinée.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations dans le Pacifique : « Les ponts en voie de délabrement et les traversées dangereuses de cours d’eau appartiennent au passé avec la construction de neuf ponts de qualité résilients aux changements climatiques. Il s’agit d’une étape importante dans l’amélioration de la connectivité et de la sécurité des zones rurales. Je suis fier de ce résultat tangible ainsi que de cette coopération entre BEI Monde, la Banque asiatique de développement et les autorités de la Papouasie - Nouvelle-Guinée. »

David Ruma Wereh, secrétaire aux travaux et aux routes de la Papouasie - Nouvelle-Guinée : « Le projet BRIRAP est porteur de transformations sociales et économiques pour les communautés rurales du fait qu’il permet un accès plus sûr aux marchés et des liaisons fiables. Il a des retombées positives sur les conditions de vie de milliers d’habitantes et d’habitants de la Papouasie - Nouvelle-Guinée. Grâce au projet BRIRAP, nous avons considérablement étoffé nos connaissances et nos compétences en ingénierie des ponts et disposons d’un plus grand nombre de ponts. À l’avenir, nous entendons continuer progressivement à mettre en place des structures de pont et des liaisons routières de qualité et résilientes face aux changements climatiques dans toute la Papouasie - Nouvelle-Guinée et nous envisageons de poursuivre notre coopération. »

Andrew Oaeke, secrétaire au Trésor de la Papouasie - Nouvelle-Guinée : « Les autorités expriment leur gratitude à la Banque asiatique de développement et à la Banque européenne d’investissement pour leur appui sans faille. Nous avons désormais des ponts opérationnels de qualité qui améliorent la vie des habitantes et des habitants dans les provinces concernées. Les autorités espèrent continuer à bénéficier de ce soutien à l’avenir pour les projets similaires. »

Jacques Fradin, ambassadeur de l’Union européenne en Papouasie - Nouvelle-Guinée : « Je me réjouis que l’Union européenne, par l’intermédiaire de sa banque, contribue à la mise en œuvre de l’ambitieux programme “ Connect PNG ” des autorités. L’objectif est de soutenir la connectivité et le désenclavement des différentes parties du pays pour faciliter le développement social et économique. L’amélioration des transports et de la connectivité est au centre de la stratégie Global Gateway de l’Union européenne. Je me réjouis tout particulièrement que les ponts achevés aient des répercussions positives sur les conditions de vie des communautés rurales. Dans la province de Sepik oriental, le désenclavement des zones rurales vient compléter les travaux du programme STREIT de l’UE visant à améliorer l’accès aux marchés des producteurs de cacao et de vanille. »

Saïd Zaidansyah, directeur pays à la BAD pour la Papouasie - Nouvelle-Guinée : « Je me félicite que le projet BRIRAP soutenu par la BAD, BEI Monde et les autorités de la Papouasie - Nouvelle-Guinée puisse renforcer l’accès des populations rurales aux centres urbains. Je souhaite également préciser que le projet met fortement l’accent sur la sécurité routière et que le changement d’implantation des ponts existants dans le cadre du projet a fait l’objet d’une consultation des personnes concernées, notamment des femmes, sur l’accès aux marchés, aux établissements de santé et aux écoles. »

Informations générales

Le projet de remplacement des ponts pour le désenclavement des zones rurales (Bridge Replacement for Improved Rural Access – BRIRAP) visait à moderniser les infrastructures critiques en Papouasie - Nouvelle-Guinée en remplaçant 27 ponts routiers Bailey à une voie, vétustes et en voie de délabrement, par des ponts modernes durables à deux voies, d’une portée de 20 m à 160 m pour une longueur totale de 1,33 km. Ce projet est le fruit d’une collaboration et d’un cofinancement. La Banque asiatique de développement (BAD) a mis à disposition environ 90 millions de dollars, BEI Monde environ 50 millions de dollars et les autorités de la Papouasie - Nouvelle-Guinée 10 millions de dollars. Le service des travaux et des routes (DOWH), qui est l’agence gouvernementale chargée de la mise en œuvre des infrastructures de la Papouasie - Nouvelle-Guinée, a supervisé l’exécution du projet. Le projet BRIRAP comprenait quatre lots : les deux premiers portaient sur la construction de 18 ponts au titre du financement de la BAD, et les deux derniers sur les neuf ponts soutenus par un financement de BEI Monde. Les travaux se sont achevés fin 2023. Les 27 ponts sont désormais tous opérationnels, ce qui améliore considérablement le réseau de transports et favorise le désenclavement dans le pays.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous avons pour ambition de soutenir au moins 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.