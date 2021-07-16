© LVCELI

La BEI appuie le partenariat public-privé portant sur le contournement de Kekava avec un financement de 61,1 millions d’EUR en faveur de Kekava ABT AS.

L’opération bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’est engagée à financer le partenariat public-privé (PPP) qui conçoit, construit, finance et entretient un contournement sur le tronçon de l’autoroute E67/A7 qui traverse actuellement la municipalité de Kekava. La BEI mettra 61,1 millions d’EUR à la disposition du projet, qui déviera le trafic de transit des zones densément peuplées vers une nouvelle route qui contournera Kekava par l’ouest. Ce contournement améliorera la sécurité routière et réduira les risques sanitaires pour les habitants. Le financement de la BEI, qui bénéficie du soutien d’une garantie du Plan d’investissement pour l’Europe, appuiera l’amélioration du tronçon de l’autoroute A7 (section de la Via Baltica) au sud de Riga, qui relie la capitale lettonne à la frontière lituanienne et fait partie du corridor central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Ce projet constitue le premier financement de la BEI à l’appui d’un partenariat public-privé en Lettonie et le premier PPP à grande échelle dans les pays baltes. La BEI octroiera le prêt à la société de projet Kekava ABT AS, à parts égales avec la Banque nordique d’investissement (NIB), afin de soutenir le projet mandaté par le ministère letton des transports. Le Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC) de la BEI a soutenu l’administration nationale des routes de Lettonie dans les premières étapes de la préparation du partenariat public-privé afin d’assurer son alignement sur les meilleures pratiques européennes.

Tālis Linkaits, ministre letton des transports : « La construction du contournement de Kekava sera le premier projet majeur de partenariat public-privé en Lettonie. Ce projet est particulièrement important compte tenu de la nécessité de développer un réseau autoroutier national moderne en Lettonie, comme le prévoit notre stratégie à long terme de développement des routes nationales jusqu’en 2040. Le nouveau contournement permettra non seulement d’améliorer la connectivité entre les capitales baltes et de réduire les temps de trajet vers les municipalités voisines, mais aussi de dévier la circulation autour de zones densément peuplées et d’améliorer la sécurité routière. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ce projet est très important non seulement pour l’économie lettonne, mais aussi pour les habitants de la région. La sécurité routière et le progrès économique devraient toujours aller de pair. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Banque soutient cet aménagement. Le fait qu’il s’agisse du premier partenariat public-privé de cette ampleur dans les pays baltes ouvre la voie à des projets similaires à l’avenir. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne en charge d’une économie au service des personnes : « Je suis heureux que le Plan d’investissement pour l’Europe fournisse une garantie financière à la BEI pour la construction du contournement de Kekava, qui sera le premier partenariat public-privé à grande échelle dans les pays baltes. Il assurera la liaison routière la plus efficace entre la capitale lettonne Riga et la frontière lituanienne. Cet investissement renforcera le réseau transeuropéen de transport, contribuant ainsi à la cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union européenne. »

Le projet concerne un tronçon de 17,5 km de l’autoroute E67/A7 (Riga-Bauska-frontière lituanienne) et comprend la construction d’un nouveau contournement de près de 14 km autour de Kekava. Environ 11,5 km de ce nouveau tronçon seront aménagés en 2x2 voies et le reste en 2 voies. Le projet comprend également quatre grands échangeurs à plusieurs niveaux ainsi que des tronçons avec des voies pour le trafic local, complétant des investissements effectués sur la Via Baltica et améliorant les conditions de circulation.

Informations générales

Le ministère des transports de la République de Lettonie est une institution de premier plan chargée de l’administration publique des transports et des communications. Il élabore des textes juridiques et des documents de planification stratégiques régissant ces secteurs. Il veille à l’application des politiques de transport et de communication, cherche à attirer des ressources financières pour mettre en œuvre la politique de l’État dans ces secteurs et participe à l’élaboration des actes juridiques de l’UE, en définissant et en défendant les intérêts de la Lettonie.

Kekava ABT AS est une société de projet de droit letton spécialement constituée aux fins de la mise en œuvre de ce projet par les actionnaires TIIC 2 S.C.A. SICAR (80 %), A.C.B. AS (10 %) et Binders CBF SIA (10 %).