La banque de l’UE accorde 65 millions d’EUR à l’appui des PME des Balkans occidentaux pour les aider à préserver les emplois et à préparer leur redémarrage.

Le prêt est octroyé aux banques ProCredit en Serbie, Macédoine du Nord, Albanie et Bosnie-Herzégovine afin d’encourager la reprise du secteur privé dans les Balkans occidentaux et son développement malgré la pandémie.

À ce jour, la BEI a mis 4,1 milliards d’EUR à la disposition des PME de la région, y soutenant plus d’un demi-million d’emplois.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe ProCredit ont convenu d’une nouvelle ligne de crédit de 65 millions d’EUR visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) dans les Balkans occidentaux et à les aider à se relever plus rapidement de la crise due à la pandémie de COVID-19. En fournissant un financement indispensable aux entreprises de Serbie, d’Albanie, de Macédoine du Nord et de Bosnie-Herzégovine, l’opération répond aux besoins de fonds de roulement, de liquidités et d’investissements de ces dernières dans l’actuel contexte pandémique. En même temps, elle renforce le secteur bancaire régional et sa capacité à financer la reprise économique des Balkans occidentaux.

Le prêt de la BEI contribuera à absorber le choc économique provoqué par la pandémie de COVID-19, à soutenir les entreprises, à maintenir les emplois et à préserver les petites entreprises dans l’ensemble de la région. La ligne de crédit s’inscrit dans le cadre du dispositif de soutien financier de la Commission européenne en faveur des Balkans occidentaux, doté d’une enveloppe de 3,3 milliards d’EUR, dont 1,7 milliard d’EUR a été mis à disposition par la BEI en vue de soutenir une reprise sociale et économique durable dans la région. Les prêts de la BEI en faveur du secteur privé relèvent des efforts déployés par Team Europe (l’équipe d’Europe) pour soutenir les Balkans occidentaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « Les conséquences de la pandémie de COVID-19 devraient être particulièrement difficiles pour les PME, qui représentent environ 73 % de l’emploi total dans les Balkans occidentaux. Cette opération arrive à point nommé pour aider la région à limiter la récession économique, à préserver l’emploi et à stimuler la croissance. Comme par le passé, la BEI prouve son engagement sans faille à soutenir, d’une part, le développement du secteur privé dans le sens d’une plus grande convergence avec les normes européennes et, d’autre part, la création d’un solide marché commun régional, doté d’une compétitivité accrue et de débouchés professionnels plus nombreux. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur des partenaires régionaux aussi fiables que ProCredit Bank. »

La direction de ProCredit Holding AG & Co. KGaA, société mère du groupe ProCredit :

« Grâce aux relations bien établies que nous entretenons avec nos clients et des partenaires comme la BEI, nous avons pu fournir un soutien efficace à de nombreuses PME pendant ces mois agités. La ligne de crédit de la BEI aidera les PME des Balkans occidentaux à surmonter les pénuries de liquidités à court terme et soutiendra leurs projets d’investissement, en mettant à leur portée des possibilités de nouvelles activités et de nouveaux débouchés commerciaux.

Nous pensons que la reprise économique des années à venir bénéficiera de l’effet stimulant d’un changement structurel en faveur d’investissements respectueux du climat et durables sur les plans social et écologique. »

Les PME auront accès à la ligne de crédit auprès des filiales de ProCredit en Serbie, Macédoine du Nord, Albanie et Bosnie-Herzégovine. À ce jour, la BEI a mis 4,1 milliards d’EUR à la disposition des PME des Balkans occidentaux, contribuant au maintien de plus d’un demi-million d’emplois dans la région.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La Banque européenne d’investissement est l’une des principales bailleuses de fonds internationale dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de plus de 8 milliards d’EUR.

Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-western-balkans

Action de la BEI en faveur du climat

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est la principale bailleuse de fonds multilatérale au monde pour des projets soutenant l’action climatique. Le Groupe BEI a récemment adopté la « Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat » en vue de réaliser son ambitieux programme visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action climatique et la durabilité environnementale d’ici 2030, et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

À propos de ProCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, basée à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), est la société mère du groupe axé sur le développement qu’est ProCredit. Ce dernier se compose de banques commerciales proposant leurs services aux PME. Concentrant ses activités en Europe de l’Est et du Sud-Est, le groupe ProCredit est également présent en Amérique du Sud et en Allemagne. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Francfort (segment Prime Standard). Parmi les actionnaires de référence de ProCredit Holding AG & Co. KGaA figurent les investisseurs stratégiques Zeitinger Invest et ProCredit Staff Invest (l’instrument d’investissement pour le personnel de ProCredit), la société néerlandaise DOEN Participaties BV, la banque de développement KfW et l’IFC (qui fait partie du Groupe de la Banque mondiale). En sa qualité d’entité ultime du groupe, ProCredit Holding AG & Co. KGaA est, conformément à la loi bancaire allemande, supervisée sur une base consolidée par l’autorité fédérale allemande de contrôle bancaire (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) et la Banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank). Pour en savoir plus, consultez le site web suivant : www.procredit-holding.com.

À propos de Team Europe et de la réponse à la crise due à la pandémie de COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie #TeamEurope, la réaction globale de l’UE à la crise pandémique, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. Pour les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR, à l’appui principalement des PME et du secteur de la santé. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR. Pour plus d’informations : www.eib.org/en/press/all/2020-111-eib-group-to-contribute-eur1-7-billion-to-the-eu-s-covid-19-response-package-for-the-western-balkans