©martin-dm/ Getty Images

Le Fonds polonais de développement (PFR, pour Polski Fundusz Rozwoju) a émis ce jour des titres de créance d’une valeur nominale de 500 millions de PLN, qui ont été entièrement souscrits par la Banque européenne d’investissement (BEI). Cette émission a pour objectif de financer le programme « Bouclier financier » mis en place par l’État dans le cadre du Fonds PFR pour soutenir les microentreprises et petites et moyennes entreprises touchées par la crise liée à la pandémie de COVID-19.

Les obligations portent un intérêt de 1,4 % par an et arriveront à échéance en décembre 2027. Si les conditions requises sont remplies, le Fonds PFR pourrait se prévaloir de l’avantage financier pour abaisser le taux d’intérêt. Les obligations émises sont assorties d’une garantie du Trésor public.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme « Bouclier financier », le Fonds PFR a vendu des obligations d’une valeur nominale de 62 milliards de PLN sur le marché en mai et en juin. L’objectif était de financer le programme « Bouclier financier » du Fonds PFR soutenant les entreprises en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19. L’aide sous forme de subventions en partie non remboursables au titre du programme est allée à près de 347 000 entreprises employant plus de 3,2 millions de personnes, qui ont ainsi pu maintenir leur trésorerie et leur stabilité financière tout en préservant l’emploi.

« La deuxième vague de la pandémie de coronavirus a rendu nécessaire d’apporter un soutien supplémentaire aux entrepreneurs des secteurs les plus touchés par la crise. Tel est l’objectif du programme « Bouclier financier 2.0 » du Fonds PFR. Pour financer ce programme, nous prévoyons d’émettre des obligations d’une valeur d’environ 20 milliards de PLN dans les prochains mois. L’émission lancée ce jour en coopération avec la BEI est la première de la série. Nous nous félicitons qu’une institution financière internationale d’une telle renommée intervienne également dans le programme. Nous tenons à remercier la BEI pour sa coopération professionnelle dans la réalisation de cette émission », a déclaré Paweł Borys, président du Fonds PFR.

« Il s’agit de la première émission d’obligations du Fonds PFR destinée aux marchés étrangers. Les conditions de cette opération sont favorables pour le Fonds. Le soutien apporté par la BEI à ses programmes est un signe que l’institution européenne reconnaît nos efforts et il ouvre la voie à une coopération future entre les deux institutions », a affirmé Bartłomiej Pawlak, vice-président du Fonds PFR, responsable du lancement des programmes « Bouclier ».

« Cette opération, qui est la première signée par la Banque européenne d’investissement avec le Fonds polonais de développement, est aussi très importante. Elle nous permet de soutenir l’économie polonaise en ces temps difficiles causés par la pandémie de COVID-19. Nous nous réjouissons que notre institution puisse faciliter l’accès du Fonds PFR aux marchés financiers internationaux. Cette opération est un nouvel exemple de coopération fructueuse entre des institutions nationales et européennes », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

Le programme « Bouclier financier 2.0 » vise à fournir une aide financière aux entreprises d’une quarantaine de secteurs qui ont dû limiter ou suspendre leurs activités en raison de l’épidémie de coronavirus. Le montant total de l’aide au titre du « Bouclier financier 2.0 » s’élèvera à 35 milliards de PLN, dont 10 milliards iront à des microentreprises et des PME. Pour bénéficier de cette aide de manière rapide, simple et sûre, il suffira de remplir un formulaire bancaire électronique présent dans le système informatique conçu par le Fonds PFR et les banques. La participation au programme a été confirmée par 18 des plus grandes banques commerciales polonaises et par la majorité des banques coopératives qui ont participé au programme « Bouclier financier 1.0 » du Fonds PFR en avril 2020. Le programme devrait démarrer en janvier 2021 après notification de la Commission européenne.

Le Fonds polonais de développement regroupe des institutions financières et consultatives au service des entrepreneurs, des administrations locales et des particuliers, qui investissent dans le développement social et économique durable du pays. Ses priorités sont les investissements dans les infrastructures, les innovations, la promotion de l’esprit d’entreprise, l’exportation et l’expansion des entreprises polonaises à l’étranger, l’appui aux administrations locales, la mise en œuvre du programme de plan d’épargne pour les employés et le soutien aux investissements étrangers.