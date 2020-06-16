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PFR COVID-19 SUPPORT TO SMES IN POLAND

Signature(s)

Montant
554 614 066,6 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 554 614 066,6 €
Lignes de crédit : 554 614 066,6 €
Date(s) de signature
3/12/2020 : 111 774 305,3 €
29/01/2021 : 220 731 061,3 €
5/02/2021 : 222 108 700 €
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Communiqués associés
Pologne : le Fonds polonais de développement émet, pour 500 millions de PLN, des obligations destinées à la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
16 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 03/12/2020
20200388
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PFR COVID-19 SUPPORT TO SMES IN POLAND
ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 554 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project, which is part of the EIB's immediate economic response to the COVID-19 pandemic, will support the Polish Development Fund to cover the financial needs of SMEs and midcaps in the country that have been affected by the crisis. The whole Polish Development Fund programme is estimated to provide subsidies to 670k SMEs.

The aim is to enhance access to finance for eligible projects carried out by SMEs and midcaps under the COVID-19 initiatives. Through subsidised loans, the programme will finance the working capital needs of the target beneficiaries, which will enable them to continue running their businessess and thus maintain as many jobs as possible.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Communiqués associés
Pologne : le Fonds polonais de développement émet, pour 500 millions de PLN, des obligations destinées à la BEI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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