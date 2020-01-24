Ce concours de 47 millions d’EUR est la première tranche d’un prêt de 140 millions d’EUR accordé à Volán Buszpark Kft pour l’exploitation, dans toute la Hongrie, d’autobus écologiques plus sûrs sur des lignes régionales et urbaines

Couvert par la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe, le prêt soutient la Hongrie dans sa transition en cours vers des transports publics plus économes en énergie et moins polluants

Ce prêt aura un effet positif sur l’environnement, la BEI remplissant son rôle en tant que banque européenne du climat. Grâce à son intervention, Volán va pouvoir moderniser la moitié de sa flotte d’autobus et réduire ses émissions de CO 2 de 38 %.

Les navetteurs hongrois vont disposer de nouveaux autobus plus rapides, plus sûrs et plus écologiques sur les lignes régionales et urbaines du pays grâce à un accord de prêt de 47 millions d’EUR que la Banque européenne d’investissement (BEI) a signé ce jour avec Volán Buszpark Kft, la plus grande société de gestion de flottes d’autobus du pays. Il s’agit de la première tranche d’un concours de 140 millions d’EUR approuvé par la BEI pour financer, aux côtés de banques commerciales, la modernisation de près de la moitié du parc d’autobus de Volán. Le prêt est accordé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) du Plan d’investissement pour l’Europe, car il répond à l’objectif du FEIS en matière de mobilité urbaine intelligente et durable dans l’Union européenne.

Avec l’appui de la BEI, Volán entend exploiter 3 200 nouveaux autobus supplémentaires au cours des quatre prochaines années et améliorer l’efficacité énergétique, la sécurité et la qualité des transports publics en Hongrie, où deux tiers des localités ne sont accessibles qu’en bus. En 2018, Volán a transporté 700 millions de navetteurs à travers la Hongrie.

Le financement de la BEI, la banque européenne du climat, aura des incidences positives sur le climat et l’environnement. Plus de 450 véhicules destinés à des lignes desservant les centres urbains et achetés grâce au prêt de la Banque devraient fonctionner avec des carburants de substitution, avec à la clé une réduction de la pollution dans les villes hongroises. Les autobus restants utiliseront des moteurs de dernière génération conformes à la norme EURO VI. Grâce à ces nouveaux véhicules, la réduction des émissions de CO 2 de Volán pourra atteindre 38 % au cours des quatre prochaines années.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « L’accord de prêt que nous avons signé aujourd’hui va permettre de rendre les voyages en Hongrie plus agréables, plus sûrs et plus rapides. Je suis particulièrement heureuse de voir l’impact positif que ce projet aura sur l’environnement et la pollution, tant en Hongrie qu’en Europe. Je tiens à remercier Volán pour ses efforts qui contribueront à améliorer la vie quotidienne des Hongrois et pour la possibilité pour la banque européenne du climat de participer à une initiative concrète au service de notre environnement. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Ce financement relevant du Plan d’investissement pour l’Europe illustre parfaitement la manière dont l’UE accompagne les États membres dans leur transition vers une mobilité à faibles émissions. Notre soutien permettra non seulement de réduire les émissions de CO 2 dans le secteur des transports en Hongrie, mais également de rendre les déplacements plus sûrs et plus confortables pour les navetteurs dans de nouveaux bus écologiques. »

Ilona Dávid, PDG de Volánbusz Zrt. et de Volán Buszpark Kft. : « Volán Buszpark Kft. a pour principal objectif de soutenir VOLÁNBUSZ Zrt., la société qui assure des services publics de transport interurbain de voyageurs, par la mise en œuvre d’une flotte de véhicules répondant aux exigences actuelles, et ainsi d’améliorer continuellement la qualité du transport routier dans l’Union. Outre un confort accru pour les voyageurs, le principal aspect pris en considération est l’amélioration des conditions de travail. Ainsi, lors de la sélection des véhicules, nous veillons également à choisir des autobus aussi ergonomiques que possible afin que les chauffeurs puissent conduire de manière sûre et confortable. Nous considérons également qu’il est de notre devoir de rendre notre flotte de véhicules aussi peu polluante que possible, ce qui ne peut être réalisé que par l’acquisition de nouveaux véhicules. »

Pour une Hongrie plus respectueuse de l’environnement !

Le prêt de la BEI appuie les autorités hongroises dans la transition en cours vers des transports publics plus économes en énergie et moins polluants et complète les efforts actuels visant à créer un réseau de transports publics performant reposant sur l’intégration des lignes d’autobus et ferroviaires. Le prêt contribue également à la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de transport et d’environnement et aide la Hongrie à réaliser les objectifs fixés dans l’accord de Paris sur le climat. La Hongrie a été le premier État membre de l’UE à ratifier l’accord de Paris sur le climat en 2016.

Note aux responsables de publication

L’activité de la BEI en Hongrie

Le montant total des engagements de la BEI en Hongrie depuis que la Banque a débuté ses activités dans le pays atteint actuellement près de 21,6 milliards d’EUR. Au cours de la seule période de 2008 à 2018, la BEI y a signé des opérations à hauteur de 13,2 milliards d’EUR. Les opérations de la BEI couvrent des secteurs importants de l’économie hongroise, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services. La promotion des petites et moyennes entreprises par l’amélioration de leur accès aux financements à long terme, par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un autre volet important de l’activité de la BEI en Hongrie. Depuis 2001, la banque de l’UE a soutenu 5 172 PME hongroises, préservant ainsi 263 767 emplois.

À propos de Volán

Volánbusz Zrt. est une société d’exploitation d’autobus forte de plus de 90 ans d’expérience qui assure aujourd’hui ses services grâce à près de 6 500 véhicules. En nombre d’employés, elle est devenue la troisième plus grande entreprise publique de Hongrie. L’activité principale de la société est de fournir des services réguliers de transport public par autobus sur l’ensemble du territoire hongrois. VOLÁN Buszpark Kft. est une entreprise publique à but lucratif intervenant comme principale société de gestion de parcs de VOLÁNBUSZ Zrt. Elle entend renouveler sa flotte de véhicules dans le cadre d’une stratégie coordonnée d’acquisition d’autobus et gérer le financement des achats de véhicules, contribuant ainsi à l’amélioration des niveaux de service.

À propos des stratégies nationales hongroises appuyées par :

La nécessité de renouveler les autobus prévue par la loi figure dans la stratégie nationale relative aux transports en Hongrie, qui vise une croissance durable des transports collectifs ; elle sous-tend aussi l’une des principales mesures stratégiques du plan d’action pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les transports et du plan d’action national en faveur de l’efficacité énergétique pour 2020. Dès 2016, la Hongrie a été le premier État membre de l’UE à approuver l’accord de Paris et, en mai 2017, elle avait déjà adopté la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques.