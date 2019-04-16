VOLAN PUBLIC TRANSPORT FLEET RENEWAL

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project, structured as a framework loan, comprises the gradual purchase and putting into operation of around 3 200 new regional and urban public transport buses (different types), to eventually substitute the current old bus fleet of seven regional public transport operators.
The project will improve the quality of service of the bus network while contributing to the sustainability of public transportation and climate change mitigation. These aims are in line with the EIB's transport lending policy and EU and EIB objectives on climate action.
The purchase of new buses falls outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU. Although outside the present scope of the project, for any ancillary infrastructure or rapid charging stations, as well as other associated investments necessary for operation of the project, compliance with the requirements of the EIA Directive will be required. The project is expected to have a positive impact on the environment (decrease in air pollution emissions) due to better fuel technology of the new buses; it is also going to improve energy efficiency due to the technologically advanced engines. The measures to be taken by the promoter in the decommissioning of old buses will be further checked at appraisal, as well as all the other environmental aspects.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU (repealing 2004/17/EC)) as well as Directive 2007/66/EC (amending Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.