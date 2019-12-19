La titrisation ’un portefeuille de crédits-bails d’une valeur de 2,1 milliards de PLN (environ 490 millions d’EUR) permettra de mobiliser 3,1 milliards de PLN (environ 723 millions d’EUR) de ressources supplémentaires en faveur d’entreprises polonaises

Grâce au plan Juncker, cette opération bénéficie de la garantie du Groupe BEI

Un tiers des nouveaux crédits-bails couverts par le plan Juncker seront destinés à des entreprises dirigées par des femmes

Le Groupe Banque européenne d'investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a participé à une titrisation synthétique lancée en Pologne par la société de crédit-bail Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), qui fait partie du groupe Crédit Agricole (CASA). Cette opération appuie de nouveaux financements en faveur de PME, d’ETI et de microentreprises polonaises. Elle a également pour but de promouvoir l’entrepreneuriat féminin.

Cette opération est assortie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du plan Juncker. StormHarbour a joué le rôle de chef de file pour EFL et Crédit Agricole CIB a conseillé le groupe Crédit Agricole.

Le Groupe BEI a octroyé à EFL une garantie couvrant les tranches de rang prioritaire et mezzanine d'un portefeuille d'opérations en faveur de PME représentant 2,1 milliards de PLN (environ 490 millions d’EUR). Au titre du mandat confié à la BEI par la Commission européenne, la tranche mezzanine de 314 millions de PLN (73 millions d’EUR) bénéficie de l’appui du plan Juncker. Les risques inhérents à la tranche de premier rang de 1,76 milliard de PLN (410 millions d’EUR) sont couverts par le FEI sur ses ressources propres.

La tranche mezzanine soutenue par le plan Juncker est destinée à promouvoir l’entrepreneuriat féminin en Pologne. S'agissant des nouveaux financements octroyés par EFL avec l’appui de la garantie de la BEI sur la tranche mezzanine, un pourcentage cible de 33 % des crédits à allouer à des femmes entrepreneurs ou à des entreprises dirigées par des femmes a été fixé.

Pier Luigi Gilibert, directeur général du FEI, a déclaré : « Le FEI se félicite de participer à l’opération de titrisation synthétique du Groupe BEI en faveur des PME polonaises. Cette nouvelle opération menée avec un partenaire de confiance vient valider l’expérience du Fonds dans la mobilisation d'investissements, conjuguée à la participation de la Banque et au soutien du plan Juncker. En libérant du capital réglementaire grâce à la titrisation de crédits-bails, EFL augmentera sa capacité de financer des PME à des conditions plus favorables. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée de superviser les opérations de la Banque en Pologne et dans les pays de la cohésion, a fait le commentaire suivant : « Le soutien aux petites et moyennes entreprises, moteurs de la croissance économique, est un objectif fondamental du Groupe BEI. Promouvoir les entreprises dans lesquelles les femmes sont fortement représentées est tout aussi important, pour favoriser un environnement commercial plus sain et plus dynamique. En s’assurant qu’une part importante des nouveaux financements bénéficie à l’entrepreneuriat féminin, la BEI et EFL contribueront au développement futur de l’économie polonaise. »

Paweł Bojko, directeur financier d’EFL, s’est exprimé ainsi : « Pour EFL, il s’agit de la première opération synthétique et nous sommes très fiers de constater qu’à l’issue de notre toute première titrisation assortie d’une cession parfaite réalisée en 2017, EFL a pu explorer, cette année, une autre niche du marché de la titrisation. Nous apprécions la confiance que le Groupe BEI nous accorde et sommes fiers de partager des objectifs communs en faveur de volets sociaux en Pologne, tels que l’appui aux PME et l’égalité hommes-femmes dans les entreprises. Cette opération bénéficiera non seulement à notre entreprise mais aussi à l’ensemble du groupe CASA, en contribuant à développer davantage les activités du groupe dans le pays. »

Et Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie, d’ajouter : « Grâce à cette collaboration, l’Union européenne aide les microentreprises et les petites entreprises polonaises à croître et à créer de nouveaux emplois. L’appui que représente la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe permet de prévoir 3,1 milliards de PLN de nouveaux financements. Je suis particulièrement ravi qu’un tiers des fonds soit destiné à des entreprises dirigées par des femmes. Avec le soutien de l’UE, il s’agit là d’une formidable initiative au niveau national. »

Informations complémentaires concernant l’opération

En contrepartie de la capacité de crédit supplémentaire générée par la participation du groupe BEI à l’opération, EFL s’engagera contractuellement à accorder de nouveaux financements, à l'appui de nouveaux projets réalisés par des entreprises polonaises et admissibles au titre du FEIS, à hauteur d'un montant équivalent au quadruple du portefeuille garanti.

De nouveaux financements seront ainsi mis à la disposition des PME, les bénéficiaires finals, pour un montant total allant jusqu’à 3,1 milliards de PLN (l’équivalent de 723 millions d’EUR), dont 1,76 milliard de PLN (411 millions d’EUR) seront apportés par le FEI et 1,26 milliard de PLN (294 millions d'EUR) par la BEI. Ces financements supplémentaires amélioreront l’accès des entreprises aux financements et engendreront de nouveaux investissements, contribuant ainsi à l’emploi, l’innovation et la croissance économique.

Cette opération soutiendra l’entrepreneuriat féminin, en appuyant les entreprises détenues à plus de 50 % par des femmes et dont plus de 50 % des cadres dirigeants sont des femmes, ou le leadership féminin, en appuyant les entreprises dans lesquelles la direction générale et, lorsqu'il en existe un, le conseil d’administration ou le comité d’investissement, comptent plus de 50 % de femmes.

Cette opération est la deuxième titrisation réalisée avec la participation du groupe BEI et la première à bénéficier de la garantie du plan Juncker.

L’opération précédente entre le groupe BEI et EFL, qui portait sur une titrisation assortie d’une cession parfaite (tranche de premier rang), a été signée en novembre 2017 et tous les fonds ont été affectés à des bénéficiaires. Environ 80 % des affectations ont concerné des régions de Pologne relevant de l’objectif de cohésion et 60 % ont bénéficié à des microentreprises. La nouvelle opération devrait présenter une répartition similaire.

Il s’agit aussi de la quatrième opération de titrisation synthétique en faveur des PME à laquelle la BEI et le FEI participent conjointement en Pologne.

Informations générales

À propos d’EFL

EFL, l’une des premières sociétés de crédit-bail de Pologne, a démarré ses activités en 1991. Aujourd'hui, EFL est une institution financière universelle, qui offre une large gamme de services complémentaires : des contrats de location, des prêts, de l’affacturage, des services de location et d’assurance. EFL est pionnière dans ce secteur en Pologne. L’entreprise offre tout un éventail de produits et elle dispose d’une infrastructure efficace ; s’appuyant sur du personnel hautement qualifié, elle propose des services professionnels à tous les segments du marché. EFL soutient le développement de petites et moyennes entreprises et finance des opérations à budget élevé pour de grandes entreprises. Elle fait partie du groupe Crédit Agricole depuis 2011.