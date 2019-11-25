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EFL - ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS

Signature(s)

Montant
73 346 738,93 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 73 346 738,93 €
Lignes de crédit : 73 346 738,93 €
Date(s) de signature
12/12/2019 : 73 346 738,93 €
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08/02/2020 - EFL - ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS
Communiqués associés
Pologne : Plan d’investissement pour l’Europe - le Groupe BEI et Europejski Fundusz Leasingowy unissent leurs forces pour soutenir le financement des PME, des microentreprises et de l’entrepreneuriat féminin

Fiche récapitulative

Date de publication
25 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 12/12/2019
20180766
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EFL - ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 314 million (EUR 74 million)
PLN 1960 million (EUR 461 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation is a guarantee on an existing portfolio of assets, to support new financing for Micro-enterprises, SMEs and midcaps and women's economic empowerment.

Enhance access to finance to SMEs and Mid-Caps in Poland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - EFL - ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS
Date de publication
7 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
126651076
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180766
Dernière mise à jour
8 Feb 2020
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Pologne
Disponible au public
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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