D’un montant de 18 millions d’EUR, le prêt financera la construction et la rénovation d’établissements scolaires, dont des écoles maternelles, à Podgorica, la capitale, et dans neuf autres municipalités à travers le pays

Une opération de financement qui renforcera les capacités des établissements monténégrins en créant 2 070 places supplémentaires

Un impact fort sur l’emploi avec la création d’environ 530 postes à plein temps, principalement destinés à des enseignants

Premier projet de la BEI à l’appui du secteur de l’enseignement monténégrin, l’opération bénéficiera aussi d’une aide non remboursable de l’initiative « Résilience économique »

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé aujourd’hui son premier investissement dans un projet éducatif qui contribuera à moderniser le système scolaire du Monténégro. Le projet s’inscrit dans le cadre de l’appui continu de la Banque à l’éducation dans la région des Balkans occidentaux.

Le montant total de l’investissement est estimé à plus de 40 millions d’EUR, la banque de l’Union européenne y contribuant au moyen d’un prêt de 18 millions d’EUR. L’opération servira à financer une partie de la construction de trois écoles primaires et d’une école secondaire ainsi que de la rénovation de trois écoles maternelles et de dix écoles professionnelles.

L’investissement prévoit également la fourniture de nouveaux équipements informatiques, de matériel spécifique pour les établissements professionnels ainsi que de mobilier scolaire neuf. Les investissements seront situés à Podgorica, la capitale monténégrine, et dans neuf autres municipalités à travers le pays (Kotor, Berane, Plav, Bijelo Polje, Bar, Budva, Cetinje, Herceg Novi et Rožaje).

Le projet permettra de renforcer les capacités nationales en matière d’infrastructures d’accueil dans les écoles en créant 2 070 places supplémentaires. Conjugué aux capacités existantes, le projet contribuera à réduire les sureffectifs dont souffrent plusieurs écoles primaires et à élargir l’accès des enfants à l’enseignement préscolaire.

Le projet contribue à la réalisation des objectifs de l’initiative Résilience économique (IRE) et bénéficiera également d’une aide non remboursable au titre de l’IRE destinée à fournir une assistance technique dans le cadre des marchés publics et de la mise en œuvre relatifs au projet. Le projet permettra non seulement d’accroître les investissements en faveur des établissements scolaires, mais aussi de fournir de meilleurs outils d’apprentissage afin que les jeunes étudiants améliorent leurs compétences, renforçant ainsi leur aptitude à trouver un emploi.

En plus de soutenir le développement de l’enseignement dans le pays, l’investissement aura également une forte incidence sur l’emploi avec la création d’environ 530 postes à plein temps, principalement destinés à des enseignants.

En ce qui concerne l’appui à l’éducation dans la région des Balkans occidentaux, la banque de l’UE a financé, dans la période récente, le programme de modernisation des écoles (50 millions d’EUR) et le projet de développement et de recherche du secteur public (200 millions d’EUR), situés tous deux en Serbie.

L’accord de prêt a été signé aujourd’hui à Podgorica par Matteo Rivellini, chef de la division de la BEI chargée des opérations en Slovénie, en Croatie et dans les Balkans occidentaux, et par M. Darko Radunović, ministre des finances, en présence de M. Damir Šehović, ministre de l’éducation, et de M. Hermann Spitz, responsable de la coopération au sein de la délégation de l’UE.

« Je suis très satisfait de cette opération dans le secteur de l’éducation : nous sommes fermement convaincus que l’investissement dans le capital humain est la meilleure façon de soutenir l’autonomisation des personnes, la croissance et le développement dans toute la région des Balkans occidentaux et à présent également au Monténégro » a déclaré Dario Scannapieco, vice-président de la BEI chargé des opérations en Italie, à Malte et dans les Balkans occidentaux. « Nous apprécions les efforts déployés par le gouvernement monténégrin visant à investir dans un secteur d’une importance cruciale pour l’avenir. Ces projets ont un rendement à long terme qui bénéficiera considérablement à la compétitivité du pays. »

« Le programme monténégrin d’amélioration de l’éducation s’inscrit dans le prolongement de la fructueuse coopération à long terme entre la Banque européenne d’investissement et l’État du Monténégro. Nous avons la conviction profonde que ce projet contribuera fortement à améliorer l’enseignement au Monténégro tout en renforçant la coopération entre notre pays et la BEI » a déclaré Darko Radunović, le ministre des finances.

« Le prêt de 18 millions d’EUR qui a été signé aujourd’hui entre le gouvernement du Monténégro et la BEI facilite le développement des infrastructures, principalement à Podgorica, mais pas seulement. Ainsi, d’ici à 2023, ce sont plus de 8 000 étudiants qui apprendront dans de meilleures conditions et plus de 2 000 nouveaux élèves qui seront accueillis dans des établissements scolaires. Ce prêt complète à la perfection l’assistance fournie par l’Union européenne par l’intermédiaire du programme conjoint UE-Monténégro pour l’emploi, l’éducation et la protection sociale, au titre duquel le secteur de l’éducation bénéficie à lui seul d’une aide de plus de 2,7 millions d’EUR » a déclaré Hermann Spitz, responsable de la coopération au sein de la délégation de l’UE au Monténégro.

Note aux responsables de publication

La BEI au Monténégro et dans les Balkans occidentaux

Ayant financé 23 projets à ce jour, la banque de l’UE exerce des activités au Monténégro depuis 1977. Au cours des dix dernières années, elle a approuvé des prêts pour un montant total de 737 millions d’EUR, notamment dans le domaine des infrastructures (routes et voies ferrées). La Banque européenne d’investissement est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2007, elle y a financé des projets pour un total de près de 8 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de nombreux nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

Initiative Résilience économique

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. Elle y œuvre en mobilisant des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’UE. L’IRE permettra d’accorder 6 milliards d’EUR de financements supplémentaires à l’appui des pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux au cours de la période 2016-2020. Ces financements devraient entraîner la mobilisation de 15 milliards d’EUR de nouveaux investissements.