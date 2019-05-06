MONTENEGRO EDUCATION PROGRAMME

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Fiche récapitulative
- Éducation - Enseignement
The project consists of the construction and/or renovation of public education infrastructure including kindergartens, elementary (primary) schools, gymnasium (secondary) schools and vocational education schools in Montenegro. The project also includes provision of new Information and Communication Technologies (ICT) equipment as well as furniture for schools and specific equipment for vocational schools.
This project is part of an education strategy aimed at upgrading the physical and human capital of schools, with the objective to improve education attainments and learning outcomes.
The project is expected to be located in locations where existing school and education infrastructure exists or be redeveloping existing brown-field sites that are no longer used. Therefore, potential negative environmental and social impacts are likely to be minor. If situated in the EU, the project would likely fall within Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU - the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive - and therefore be subject to screening. Current Montenegrin EIA legislation would screen the project components prior to providing development consent. The potential impact on any conservation areas will also need to be appraised. The compliance of the procedures in place with the EIB environmental and social standards will be analysed during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.