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MONTENEGRO EDUCATION PROGRAMME

Signature(s)

Montant (.*)
48 973 864 €
Pays
Secteur(s)
Monténégro : 48 973 864 €
Éducation : 48 973 864 €
Date(s) de signature
1/04/2025 : 1 980 000 €
22/02/2024 : 10 993 864 €
20/06/2025 : 18 000 000 €
6/11/2019 : 18 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 1 980 000 € fourni par COUNTERPART(S) TO BE DETERMINED ,a 10 993 864 € Investment Grants fourni par COUNTERPART(S) TO BE DETERMINED
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 06/11/2019
20180231
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MONTENEGRO EDUCATION PROGRAMME
MONTENEGRO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 49 million
EUR 76 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction and/or renovation of public education infrastructure including kindergartens, elementary (primary) schools, gymnasium (secondary) schools and vocational education schools in Montenegro. The project also includes provision of new Information and Communication Technologies (ICT) equipment as well as furniture for schools and specific equipment for vocational schools.

This project is part of an education strategy aimed at upgrading the physical and human capital of schools, with the objective to improve education attainments and learning outcomes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to be located in locations where existing school and education infrastructure exists or be redeveloping existing brown-field sites that are no longer used. Therefore, potential negative environmental and social impacts are likely to be minor. If situated in the EU, the project would likely fall within Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU - the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive - and therefore be subject to screening. Current Montenegrin EIA legislation would screen the project components prior to providing development consent. The potential impact on any conservation areas will also need to be appraised. The compliance of the procedures in place with the EIB environmental and social standards will be analysed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Under Global Europe NDICI guarantee

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Under EFSD+ Guarantee

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MONTENEGRO EDUCATION PROGRAMME
Date de publication
18 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88777461
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180231
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays préadhésion
Pays
Monténégro
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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