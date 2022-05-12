La subvention de la BEI couvre le soutien technique et consultatif pour la préparation de projets et la passation de marchés publics liés à la modernisation des infrastructures scolaires. Par ailleurs, elle aide l’État monténégrin à élaborer des normes de suivi et d’évaluation à long terme pour les projets éducatifs.

Il s’agit de la deuxième subvention accordée cette année au Monténégro par BEI Monde, une branche dédiée au développement créée en 2022 pour appuyer les opérations de la BEI à l’extérieur de l’Union européenne.

Depuis 2020, la BEI a investi près de 200 millions d’EUR dans des secteurs clés de l’économie monténégrine, favorisant une plus grande résilience face aux crises.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, fournira une subvention de 2,9 millions d’EUR au maximum à l’État monténégrin afin d’accélérer la modernisation du système éducatif national via l’amélioration, la construction et la reconstruction des infrastructures éducatives du pays, allant de la maternelle aux centres de formation professionnelle. La subvention de la BEI couvrira un soutien technique et consultatif pour la préparation de projets et le processus de passation de marchés publics, ainsi que pour l’élaboration de normes nationales de suivi et d’évaluation pour des projets similaires. Elle accélérera les mises à niveau qui devraient créer 2 070 places supplémentaires dans les établissements scolaires du Monténégro et 530 emplois à temps plein.

L’opération appuie la modernisation en cours du système éducatif national dans le cadre du programme éducatif monténégrin de 18 millions d’EUR, que la BEI a signé avec le Monténégro en 2019. Ce programme finance la passation des marchés pour l’achat de matériel moderne et la construction et la rénovation d’infrastructures éducatives publiques, y compris des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel, ainsi que la fourniture de matériel informatique et de mobilier scolaire. La subvention est financée au titre de l’initiative Résilience économique (IRE), qui vise à appuyer la croissance économique, la création d’emplois, la cohésion sociale et la mise en œuvre d’infrastructures vitales dans les Balkans occidentaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations au Monténégro : « Nous nous réjouissons de signer la deuxième subvention cette année à l’appui du Monténégro dans le cadre de notre nouvelle branche BEI Monde. En contribuant à l’expansion et à l’amélioration des services éducatifs, la BEI garantit à tous les enfants un même accès à des conditions d’apprentissage de qualité, favorisant ainsi l’inclusion et l’égalité. De cette façon, nous contribuons à la mise en place d’un système éducatif moderne, qui améliorera l’employabilité des jeunes et favorisera la croissance économique dans le pays. L’introduction d’équipements des technologies de l’information et de la communication accélérera la transformation numérique au Monténégro et l’accès aux compétences numériques. »

Oana Cristina Popa, ambassadrice de l’UE et cheffe de la délégation de l’UE au Monténégro : « L’Union européenne est le premier partenaire du Monténégro en matière de réforme du système éducatif. Dans le cadre de notre nouvel instrument d’aide de préadhésion, nous travaillerons conjointement avec d’autres partenaires du développement pour aider le pays à moderniser son système éducatif. Nos investissements permettront de remédier aux faiblesses globales du processus d’apprentissage et d’améliorer l’inclusion des groupes vulnérables tels que les élèves en situation de handicap, les Roms et d’autres groupes minoritaires. Tandis que nous prévoyons d’acheminer nos fonds de préadhésion principalement au moyen d’un programme d’appui budgétaire direct, les besoins en infrastructures du Monténégro seront soutenus par la BEI et d’autres institutions financières. Nos programmes de soutien mutuel sont complémentaires et peuvent aider le pays à obtenir les meilleurs résultats. »

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. www.eib.org

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

À propos de l’activité de la BEI au Monténégro

Active au Monténégro depuis 1977, la banque de l’UE y a fourni des prêts d’un montant global de près de 1 milliard d’EUR, principalement en faveur des PME et des infrastructures dans les secteurs de l’éducation et des transports.

Initiative Résilience économique

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. L’IRE permet de mobiliser des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’Union européenne.