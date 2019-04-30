La BEI et la HBOR signent un accord de prêt de 50 millions qui permettra de financer la modernisation du Centre clinique de Rijeka, à la fois un grand hôpital et un centre de formation universitaire, qui dessert quelque 600 000 personnes, soit 15 % de la population croate.

L’établissement pourra également lancer la relocalisation de ses bâtiments actuellement dispersés dans toute la ville et les rassembler en un seul endroit, améliorant ainsi la qualité des soins et l’efficacité de ses activités.

Pour la deuxième tranche du prêt de 4 00 millions d’EUR à la HBOR, la BEI intervient à hauteur de 292,5 millions d’EUR à l’appui d’entreprises actives dans l’industrie, les services et le tourisme, ainsi que de municipalités et entreprises publiques pour des projets liés aux infrastructures, à l’économie de la connaissance, à l’énergie et à l’environnement.

Des financements à moyen et long terme permettront de renforcer la productivité et la compétitivité des entreprises croates et de créer de nouveaux emplois, en particulier pour les jeunes.

Soutien au Centre clinique de Rijeka – Amélioration des soins de santé pour 600 000 personnes

Quelque 600 000 citoyens croates gravitant autour de Rijeka, la troisième ville du pays, vont pouvoir bénéficier d’un centre clinique et hôpital universitaire modernisé grâce à un accord de prêt de 50 millions d’EUR signé aujourd’hui entre la Banque européenne d’investissement et la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR).

Le projet permettra la construction d’une unité de soins à la mère et à l’enfant moderne, d’une nouvelle centrale thermoélectrique et d’un nouveau parking, ce qui évitera aux patients d’avoir à parcourir jusqu’à cinq kilomètres entre les différents établissements hospitaliers du Centre clinique de Rijeka.

Le projet constituera également une étape importante dans la relocalisation des unités hospitalières, dispersées dans toute la ville, en un seul endroit. Grâce à ce prêt, les patients, le personnel médical et les enseignants du Centre clinique de Rijeka peuvent s’attendre à un meilleur confort, à une qualité des services accrue et à de nombreuses mises à niveau technologiques et cliniques. Des centaines de milliers de citoyens européens et autres en vacances sur la côte adriatique et dans les îles autour de Rijeka bénéficieront également de ce prêt et de l’amélioration des infrastructures sanitaires qu’il permettra.

La valeur ajoutée d’un partenariat avec la BEI

Pendant la préparation de l’accord de prêt, le Centre clinique de Rijeka a bénéficié d’une assistance technique de la BEI, par l’intermédiaire de la Plateforme européenne de conseil en investissement, pour élaborer son plan stratégique d’équipement. Il s’agit d’un élément central pour le développement durable et le financement d’un hôpital dans l’Union européenne. Ce document donne au Centre clinique de Rijeka un aperçu stratégique de sa situation et permet à l’hôpital de planifier plus efficacement de nouveaux projets de développement.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI : « La BEI se réjouit chaque fois qu’elle peut soutenir un projet qui, comme celui-ci, a un effet positif tangible sur la vie des gens. La relocalisation d’établissements médicaux sur un seul site facilitera la vie de centaines de milliers de Croates, du personnel médical et des enseignants du Centre clinique de Rijeka. En outre, par le biais de l’EIAH, sa plateforme de conseil, la BEI a aidé la KBC Rijeka à élaborer une stratégie à long terme pour son développement futur. C’est le genre d’avantage supplémentaire que seule la BEI peut offrir. J’aimerais remercier la HBOR de nous avoir donné l’occasion de participer à un événement important de la vie de Rijeka ! »

Tamara Perko, la présidente du conseil d’administration de la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR), a déclaré pour sa part : « Les investissements dans le Centre clinique de Rijeka auront un effet positif direct sur 600 000 personnes vivant autour de la ville et sur les centaines de milliers de touristes qui passent leurs vacances dans cette partie de la Croatie. Je suis très heureuse que nous ayons l’occasion de participer à cet investissement, qui est un parfait exemple du rôle que jouent la HBOR et la BEI : contribuer à créer une valeur ajoutée pour nos citoyens. »

Marko Slemensek, le directeur financier adjoint du Centre clinique de Rijeka, a déclaré : « Je suis convaincu que le lancement de la construction d’un nouveau bâtiment médical et annexe est l’un des événements les plus importants de ces dix dernières années pour la ville de Rijeka et le comté de Primorsko-Goranska. Cette édification marque le début de la deuxième phase de notre projet « Tout l’hôpital sous un même toit » qui permettra aux patients de Rijeka, du comté de Primorsko-Goranska et des comtés voisins de bénéficier de soins médicaux de premier ordre de manière centralisée. Grâce à l’assistance technique de la BEI et de ses experts, nous avons réussi à élaborer un horizon d’investissement à long terme et à formuler un plan d’activité complet pour notre hôpital. Nous tenons à remercier pour leur soutien le ministère de la santé, le ministère des finances, la Banque européenne d’investissement et la Banque croate pour la reconstruction et le développement. »

Appui à des entreprises de taille intermédiaire, des municipalités et des établissements publics pour accélérer la croissance économique et créer des emplois

Des entreprises de taille intermédiaire croates, l’un des piliers de l’économie locale, ainsi que des municipalités et des établissements publics disposeront de 292,5 millions d’EUR au titre de la deuxième tranche du prêt de la Banque européenne d’investissement à la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR).

Une partie de cette intervention permettra à des entreprises de taille intermédiaire croates actives dans l’industrie, les services et le tourisme de renforcer leur productivité et leur compétitivité, tant sur les marchés locaux qu’européens. L’autre partie permettra à des municipalités et des entreprises publiques du pays d’investir dans les infrastructures, l’économie de la connaissance, l’énergie et l’environnement.

L’accord de prêt signé entre la BEI et la HBOR contribuera à une croissance économique durable et à la création de nouveaux emplois en Croatie, en particulier pour les jeunes, en fournissant des financements à moyen et long terme plus abordables, par ailleurs difficiles à trouver sur le marché financier local.

La BEI et la HBOR apporteront un concours supplémentaire aux entreprises de taille intermédiaire à même de démontrer que leur projet d’investissement contribue à la création d’emplois pour les jeunes, cette opération s’inscrivant dans le cadre de l’initiative « Des emplois pour les jeunes » de la BEI. Cette initiative stimule les plans d’emploi des jeunes dans l’UE promus par le secteur public, comprenant en particulier des investissements dans des établissements d’enseignement, la couverture des dépenses opérationnelles liées à la formation professionnelle, des dispositifs de prêts étudiants et des initiatives en faveur de la mobilité des jeunes actifs.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI : « La BEI soutient l’accélération de la croissance économique et l’emploi en Croatie et ce prêt est une nouvelle preuve de son engagement à contribuer à la prospérité des Croates en soutenant une croissance plus rapide de leur économie nationale. Le prêt que la banque de l’UE a signé ce jour avec la HBOR renforcera un pilier clé de l’économie locale - les entreprises de taille intermédiaire - et permettra à ces dernières d’être plus compétitives, de produire et offrir davantage et, partant, d’employer plus de personnes. Le prêt répondra également aux besoins manifestes des entreprises publiques du pays en matière de prêts abordables et permettra d’améliorer la situation relative aux infrastructures, à l’économie de la connaissance, à l’énergie et à l’environnement. La BEI est très heureuse d’avoir trouvé en la HBOR un allié fiable, performant et digne de confiance avec lequel elle peut travailler efficacement à la mise en œuvre de ces projets importants pour la Croatie et l’UE. »

Tamara Perko, la présidente du conseil d’administration de la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR), a déclaré pour sa part : « Je suis très heureuse que la HBOR soit reconnue comme un partenaire fiable par nos collègues de la BEI. Cela fait 18 ans que nous coopérons et, à ce jour, la HBOR a soutenu plus de 3 700 projets publics et privés avec l’appui de la BEI. L’accord que nous avons signé aujourd’hui permettra d’octroyer de nouveaux prêts à long terme et à des conditions favorables à l’appui d’investissements qui constituent une condition préalable au développement économique de la Croatie. Ils seront la clé d’une compétitivité et d’une croissance accrues de son économie, ainsi que de la préservation des emplois existants et de la création de nouveaux emplois. »