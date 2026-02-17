Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Protection de votre vie privée

Sur cette page, vous trouverez des liens vers les données que la Banque européenne d’investissement (BEI) collecte vous concernant.

Politique de confidentialité

Afin d’être en mesure de fournir les informations requises et (ou) de répondre aux questions du grand public, la BEI collecte des données à caractère personnel relatives aux visiteurs de son site internet comme détaillé ci-dessous :

Politique de confidentialité relative au site web de la BEI  

Visiteurs du site web de la BEI

Lorsque vous consultez la page eib.org, des témoins de connexion (cookies) peuvent être envoyés. Ces derniers sont anonymisés et assurent le suivi de l’activité dans tous les domaines à des fins statistiques. Ils servent également à optimiser votre expérience en tant que visiteur (en mémorisant notamment vos préférences linguistiques).

Gérer les témoins de connexion  

Bulletins d’information de la BEI – Déclaration de confidentialité

La BEI utilise des outils de marketing par courrier électronique dans le cadre de ses activités de communication. La présente déclaration de confidentialité fournit des informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de nos activités de marketing par courriel.

Déclaration de confidentialité relative aux bulletins d’information  

Visiteurs inscrits à des événements organisés par la BEI

Si vous êtes inscrit(e) à un événement organisé par la BEI, vos données sont collectées et votre consentement est donné au moyen du formulaire d’inscription. Pour en savoir plus :

Déclaration de confidentialité sur le traitement des données dans le cadre des événements  

Prêts et autres activités d’investissement

Dans le cadre de ses activités de prêt et d’investissement autres, la BEI traite des données à caractère personnel. Consultez l’intégralité de la déclaration de confidentialité en cliquant sur le lien ci-dessous :

Déclaration de confidentialité sur le traitement des données dans le cadre des activités de financement  

Déclaration relative à la protection des données dans le cadre des enquêtes

Dans le cadre de ses enquêtes administratives visant à détecter et à prévenir la fraude, la corruption et toute autre manœuvre interdite, la division Enquêtes sur les fraudes de l’Inspection générale du Groupe BEI collecte des données d’identification, des données professionnelles et des données relatives au rôle joué dans l’affaire.

Déclaration de confidentialité dans le cadre d’enquêtes  

Traitement des données à caractère personnel dans le cadre du recrutement

Les données à caractère personnel sont requises pour gérer votre candidature, afin d’établir une liste restreinte en vue d’un entretien et d’un éventuel recrutement. Elles sont utilisées aux seules fins de la sélection de candidats dans le cadre d’un recrutement et conformément aux dispositions applicables en matière de recrutement à la BEI ou au FEI, respectivement.

Déclaration de confidentialité sur le traitement des données dans le cadre du recrutement  

Assistance technique pour la passation des marchés

Cette déclaration de confidentialité fournit des informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de passation de marchés pour le compte de la Banque et pour l’assistance technique, notamment concernant la gestion des contrats et des fournisseurs.

Déclaration de confidentialité sur le traitement des données dans le cadre des activités de passation des marchés  

Examen des plaintes liées à la passation des marchés

La BEI traite des données à caractère personnel dans le cadre de l’examen des plaintes liées à la passation de marchés. Ces données à caractère personnel peuvent concerner des personnes qui partagent leurs données à caractère personnel en tant que plaignants ou en tant que représentants d’entités qui déposent une plainte liée à la passation de marchés.

Déclaration de confidentialité relative à l’examen des plaintes liées à la passation des marchés  

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT)

La présente déclaration de confidentialité fournit des informations concernant le traitement des données à caractère personnel effectué par le Groupe BEI dans le cadre de l’examen des plaintes liées aux activités de LBC-FT.

Déclaration de confidentialité relative aux activités de LBC-FT  

Activités au titre du mécanisme d’assistance technique ELENA

La présente déclaration de confidentialité explique la raison justifiant le traitement de données à caractère personnel et renseigne sur la manière dont le mécanisme d’assistance technique ELENA collecte vos données, les traite et en garantit la protection, sur la façon dont ces informations sont utilisées et sur les droits que vous pouvez exercer à l’égard de vos données.

Déclaration de confidentialité relative au mécanisme d’assistance technique ELENA  

Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI

La présente déclaration de confidentialité fournit des informations concernant le traitement de données à caractère personnel effectué par la Banque européenne d’investissement (la « BEI » ou la « Banque ») lors de la prise en compte de plaintes pour mauvaise administration déposées à l’encontre du Groupe BEI auprès du Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI conformément à la politique et aux procédures applicables. 

Déclaration de confidentialité relative au Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI  

Services Microsoft 365, y compris MS Teams

La présente déclaration relative à la protection des données fournit des informations concernant le traitement des données à caractère personnel effectué par le Groupe BEI dans le cadre des services Microsoft 365, y compris MS Teams.

Déclaration de confidentialité relative au traitement des données dans le cadre des services Microsoft 365  

Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la politique d’exclusion

Les procédures engagées en vertu de la politique d’exclusion respectent un processus de vérification en trois étapes visant à déterminer si les éléments de preuve soumis appuient de façon convaincante la conclusion selon laquelle une entité ou un particulier s’est livré à une manœuvre interdite. Le traitement des données à caractère personnel par la BEI est régi par le règlement (UE) 2018/1725.

Déclaration de confidentialité concernant les données dans le cadre de la politique d’exclusion de la BEI  

Procédures devant la Cour de justice de l’Union européenne

La présente déclaration de confidentialité fournit des informations concernant le traitement de données à caractère personnel (informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable) effectué dans le contexte des procédures devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Déclaration de confidentialité concernant les litiges devant la Cour de justice  

Traitement des données à caractère personnel recueillies lors de l’enregistrement des appels téléphoniques des départements Trésorerie et Marchés des capitaux de la BEI

La présente déclaration relative à la protection des données fournit des informations concernant le traitement des données à caractère personnel recueillies lors de l’enregistrement des appels téléphoniques des départements Trésorerie et Marchés des capitaux de la BEI, effectué sans que soit émis un signal d’avertissement et conformément à l’usage et à la réglementation européenne en matière de protection des données.

Déclaration de confidentialité des départements Trésorerie et Marchés des capitaux de la BEI  

Déclaration relative à la protection des données – Réexamen interne des actes administratifs au titre du règlement Aarhus

La présente déclaration relative à la protection des données fournit des informations sur la finalité du traitement effectué par l’unité Société civile du Secrétariat général de la Banque européenne d’investissement, ci-après la « BEI » ou « nous », dans le cadre du traitement des demandes de réexamen interne d’actes administratifs au titre du règlement (CE) n° 1367/2006 du 6 septembre 2006 tel que modifié (ci-après le « règlement Aarhus »).

Déclaration de confidentialité relative au réexamen interne  

Déclaration relative à la protection des données pour les activités d’audit interne

La présente déclaration relative à la protection des données précise la finalité du traitement effectué par le département Audit interne de la Banque européenne d’investissement (ci-après « la BEI », la « Banque » ou « nous ») dans le cadre de ses missions d’audit.

Déclaration de confidentialité relative aux activités d’audit interne  

Data Protection Statement – EIB Group Client Portal

This data protection statement provides information regarding the processing of personal data carried out by the EIB in the course of the use of the EIB Group Client portal by business stakeholders to interact with EIB. The EIB performs these tasks in the exercise of the authority vested to it in accordance with the Provisions of the Treaties and its Statute.

Privacy statement for EIB Group Client Portal  

IT Asset Management for joiners, leavers and transfers

This data protection statement provides information regarding the processing of personal data carried out by the EIB while processing of personal data for the purpose of managing the delivery or the return of IT assets when a staff member’s contract starts, ends or when they are on long absence or sick leave. The processing enables IT services to contact internal and external staff (especially those located outside Luxembourg or absent for medical reasons) to ensure the timely delivery and return of their assigned equipment.

Privacy statement for IT Asset Management  

Registre central

La BEI, comme l’ensemble des institutions et organes de l’UE, a l’obligation juridique de tenir un registre central dans lequel sont consignés les dossiers relatifs aux activités de traitement des données à caractère personnel (article 31 du règlement [UE] 2018/1725). Les dossiers contiennent des informations sur les opérations de traitement telles que le nom du/de la responsable du traitement, les finalités du traitement, les catégories de personnes concernées dont les données sont traitées et le type de données traitées, ainsi que les destinataires des données.

Accès au registre public  

Questions concernant la protection de la vie privée

Le Groupe BEI s’engage à respecter la vie privée des utilisateurs. Si vous avez une question concernant les données à caractère personnel, veuillez contacter le :

Délégué à la protection des données de la BEI  