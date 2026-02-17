Protection de votre vie privée

Prêts et autres activités d’investissement
Dans le cadre de ses activités de prêt et d’investissement autres, la BEI traite des données à caractère personnel. Consultez l’intégralité de la déclaration de confidentialité en cliquant sur le lien ci-dessous :
Déclaration relative à la protection des données dans le cadre des enquêtes
Dans le cadre de ses enquêtes administratives visant à détecter et à prévenir la fraude, la corruption et toute autre manœuvre interdite, la division Enquêtes sur les fraudes de l’Inspection générale du Groupe BEI collecte des données d’identification, des données professionnelles et des données relatives au rôle joué dans l’affaire.