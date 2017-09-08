La Nova School of Business and Economics (Nova SBE) a obtenu ce jour le soutien financier de la Banque européenne d’investissement (BEI) au titre du Plan d’investissement pour l’Europe pour la conception et la construction d’un nouveau campus à Carcavelos. Lors d’un événement organisé à Carcavelos, auquel ont participé Carlos Moedas, commissaire européen chargé de la recherche, des sciences et de l’innovation, Román Escolano, vice-président de la BEI, Daniel Traça, recteur de la Nova SBE, et Pedro Santa Clara, président de la Fundação Alfredo de Sousa, un accord de prêt de 16 millions d’EUR a été signé, garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

La construction du nouveau campus d’une superficie de 84 000 m² à Carcavelos a été lancée en 2016 et le site devrait être pleinement opérationnel au début de l’année universitaire 2018-2019. Ces nouvelles installations pourront accueillir 3 200 étudiants, soit 700 de plus que le campus existant de Campolide à Lisbonne. Ce projet appuyé par la BEI cherche également à réunir les conditions nécessaires à une atmosphère universitaire, professionnelle et sociale qui préserve les échanges entre la communauté des étudiants actuels de la Nova SBE et celle des anciens étudiants.

Ce soutien financier de la BEI, la banque de l’UE, contribuera également à renforcer les investissements de la Nova SBE dans l’éducation, la recherche et l’innovation destinés à adopter de nouvelles méthodes d’enseignement fondées sur l’apprentissage individuel et interactif.

Román Escolano, vice-président de la BEI, a souligné « l’impact positif de ce prêt de la BEI, qui non seulement augmente la taille du campus de la Nova SBE, mais améliore également les capacités d’enseignement et de recherche de l’un des plus importants établissements d’enseignement de l’Union européenne. Ce financement de la BEI témoigne également du fort engagement de la Banque européenne d’investissement, avec le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques, à faciliter les investissements et l’ouverture de nouvelles perspectives pour l’économie portugaise. »

Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l’innovation, a pour sa part déclaré : « Cet accord démontre clairement que le FEIS est devenu une source de financement supplémentaire pour préserver l’excellence des universités et des centres de recherche européens, parallèlement au programme Horizon 2020 et aux Fonds structurels et d’investissement européens. Les investissements dans l’éducation, la recherche et l’innovation ouvrent la voie à la croissance et à la compétitivité. Je suis convaincu que ces nouvelles installations d’excellente qualité constitueront l’un des incubateurs de la prochaine génération de grands dirigeants d’entreprise au Portugal et je suis fier de constater que l’UE apporte sa pierre à l’édifice. »

Daniel Traça, recteur de la Nova SBE, a souligné l’importance d’internationaliser l’établissement : « Nous tirons parti de la mondialisation en attirant des étudiants, des entreprises et des enseignants étrangers et en créant sur notre campus un espace varié et ouvert au dialogue et au débat. »

Pour la seule année universitaire 2017-2018, quelque 600 nouveaux étudiants en master représentant 40 nationalités différentes, dont 98 Allemands et 50 Italiens, ont intégré l’école. La Nova SBE a donc pour objectif de continuer à s’agrandir sur les cinq prochaines années. Daniel Traça a conclu en affirmant : « Nous pensons que notre rôle est défini par l’impact généré par la communauté, fruit de l’ouverture d’esprit de l’Europe à l’égard du reste du monde. »

Pedro Santa Clara, président de la Fundação Alfredo de Sousa, a expliqué que cet établissement d’enseignement collabore avec plus de 20 entreprises multinationales pour former des cadres et cherche à en attirer encore plus. « Nous disposons de deux atouts majeurs : l’excellente qualité universitaire de la Nova SBE et la très bonne situation géographique du nouveau campus », a-t-il souligné.