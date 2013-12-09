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NOVA SBE CAMPUS

Signature(s)

Montant
16 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 16 000 000 €
Éducation : 16 000 000 €
Date(s) de signature
21/07/2017 : 16 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOVA SBE CAMPUS
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVA SBE CAMPUS
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 décembre 2013
Statut
Référence
Signé | 26/07/2017
20130435
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NOVA SBE CAMPUS
REPUBLICA PORTUGUESA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 50 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new campus for the Nova School of Business & Economics

The benefits of the project should include: well-trained graduate and postgraduate students, expanded research capacity in economics and business studies, increased income for students, economic benefits associated with a well-educated labour force

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment (EIA), though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to Urban Development. The Bank’s services will verify the screening decisions taken by the Competent Authority, and will review all environmental aspects including potential impacts on nature conservation sites (ex: Natura 2000) during appraisal. The energy efficiency standards to be achieved by the new buildings will also be examined during appraisal

The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the planning, implementation and operation of the project are tendered in accordance with relevant EU procurement legislation. The detailed procurement issues will be studied during appraisal

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOVA SBE CAMPUS
Date de publication
14 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50152462
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130435
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NOVA SBE CAMPUS
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125133286
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130435
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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