Mise en œuvre d'un PPP selon le « modèle A »

Projet admissible à un financement dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker)

KfW IPEX-Bank, qui fait partie d’un consortium de banques commerciales, finance, en coopération avec la Banque européenne d’investissement (BEI), un projet visant à élargir un tronçon de l’autoroute A6 entre les villes de Wiesloch et Rauenberg et l’échangeur de Weinsberg, en Allemagne. Le nombre de voies sera porté de quatre à six sur 25 km du tronçon visé par le projet d’élargissement – 47,1 km au total – pour éliminer un important goulet d'étranglement sur l'un des axes est-ouest les plus embouteillés du pays. Le projet comprend également la construction d’un pont de 1,3 km qui franchit la vallée du Neckar.

Le consortium soumissionnaire composé des entreprises de BTP HOCHTIEF et JOHANN BUNTE Bauunternehmung et de l’investisseur financier DIF Infrastructure IV a obtenu la concession pour réaliser le projet en partenariat public-privé (PPP), à l’issue d’un appel d’offres public pour le marché de travaux de voirie lancé par l’État fédéral, représenté par l’autorité régionale (Regierungspräsidium) de Stuttgart. Ce projet est mis en œuvre dans le cadre d'un PPP selon le modèle de type « A » fondé sur la disponibilité. L’État fédéral rémunère l’entrepreneur privé en fonction de l’état des voies.

Le projet est admissible à un financement au titre du Plan d'investissement pour l’Europe, dans lequel la BEI et la Commission européenne mettent des fonds à disposition pour des projets d'infrastructures afin de remédier au déficit d’investissement actuel en Europe. KfW IPEX-Bank propose sa tranche de financement sous la forme d’une obligation de projet, la société de projet étant chargée de l’émission obligataire sur le marché des capitaux.

Avec ce rôle de bailleur de fonds, KfW IPEX-Bank, qui intervient également en tant qu’agent du mécanisme, montre son engagement en matière de montage de financements pour des projets d’infrastructures du secteur privé. « Nous nous réjouissons particulièrement de pouvoir collaborer avec des partenaires réputés et expérimentés comme HOCHTIEF, JOHANN BUNTE Bauunternehmung et DIF dans le cadre d’un nouveau PPP d’envergure en Allemagne », a déclaré Christian K. Murach, membre du directoire de KfW IPEX-Bank, lors de la conclusion de l’opération. « Cet instrument permet une utilisation optimale des liquidités des investisseurs privés tout en faisant intervenir le secteur des PME dans le but de moderniser et d’agrandir les équipements publics. En Allemagne, le recours aux PPP n’est à ce jour que sporadique, tandis que dans plusieurs autres pays, il constitue déjà une solution de financement répandue et fructueuse, ce dont témoignent plusieurs projets d’infrastructures publiques de grande envergure. »

Le coût global du projet se monte à environ 1,3 milliard d’EUR, dont quelque 600 millions d’EUR rien que pour les coûts de construction. Les travaux devraient être engagés au début de 2017. On table sur une période de construction de 5 ans et demi, sachant que le tronçon près de Heilbronn devrait être achevé avant car la ville accueillera l’exposition nationale d’horticulture en 2019. Outre les travaux de construction, le projet porte également sur l’exploitation et l’entretien de la totalité du tronçon de 47,1 km. La durée de la concession pour ce PPP est de 30 ans.