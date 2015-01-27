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A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP

Signature(s)

Montant
299 420 999,89 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 299 420 999,89 €
Transports : 299 420 999,89 €
Date(s) de signature
12/12/2016 : 299 420 999,89 €
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16/04/2016 - Résumé non technique - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP - AS Bad Rappenau–AS Heilbronn - Ausbau auf 6 Fahrstreifen
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 janvier 2015
Statut
Référence
Signé | 20/12/2016
20140566
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Widening of a 25.5km section of the A6 motorway between Wiesloch-Rauenberg and Weinsberg (south of Heidelberg, north of Stuttgart) and maintenance of the overall section of 47.1km under a 30-year concession design, build, finance and operate contract (DBFO).
The project includes a 1.3km viaduct which crosses the Neckar Valley.

The main economic benefits will stem from reduced travel times and improved road safety thanks to enhanced road capacity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/406/EEC will be reviewed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP - AS Bad Rappenau–AS Heilbronn - Ausbau auf 6 Fahrstreifen
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58467874
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140566
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP - AS Heilbronn - AK Weinsberg
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58469391
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140566
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP - AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58469390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140566
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP
Date de publication
23 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58574916
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140566
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - A6 WIESLOCH-RAUENBERG TO WEINSBERG PPP
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
250974882
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20140566
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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