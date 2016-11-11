L’UE va apporter son soutien à SATO Corporation pour le financement de nouveaux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle grâce à un prêt de 150 millions d’EUR octroyé par la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt sera accordé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’un des piliers du Plan d’investissement pour l’Europe, une initiative lancée par la Commission Juncker pour soutenir l’investissement et relancer l’emploi et la croissance en Europe. Le Plan permet à la BEI, partenaire stratégique de la Commission européenne, de financer davantage de projets innovants.

Le projet se concentre principalement sur la construction de nouveaux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle dans les zones urbaines en Finlande. Il prévoit également des investissements dans des rénovations afin d’améliorer l’efficacité énergétique de bâtiments existants. Le but est de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO 2 , conformément aux objectifs de l’UE en matière de sécurité de l’approvisionnement et d’atténuation des changements climatiques.

« La lutte contre les changements climatiques est l’une des grandes priorités de la BEI », a déclaré Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI, à propos de l’opération. « Investir dans l’efficacité énergétique est l’un des moyens les plus économiques et les plus rationnels de réduire les émissions. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir SATO dans ce processus. Le projet constitue non seulement un pas en avant dans le développement urbain durable en Finlande mais devrait également entraîner une réduction de la consommation d’énergie pour les habitants, qui verront ainsi leurs factures baisser. »

« Nous sommes honorés de travailler avec la BEI sur un sujet aussi important que la lutte contre les changements climatiques. Cette opération nous permet d’atteindre notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et nous aide également à diversifier nos sources de financement afin de créer une structure de capital flexible », a expliqué Saku Sipola, PDG de SATO Corporation.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a ajouté : « À peine une semaine après l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, nous annonçons le soutien de l’UE à SATO pour le financement de la construction de nouveaux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle. L’efficacité énergétique est l’un des secteurs clés visés par le Plan d’investissement pour l’Europe. Nous devons maintenir la dynamique du Fonds européen pour les investissements stratégiques à l’appui de la transition vers une économie sobre en carbone et circulaire. »