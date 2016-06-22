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SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 180 000 000 €
Services : 180 000 000 €
Date(s) de signature
22/07/2019 : 30 000 000 €
11/11/2016 : 150 000 000 €
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11/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 11/11/2016
20160039
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
SATO OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 434 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of new near-zero-energy buildings (NZEB) and renovation investments to improve energy efficiency of existing buildings in the Helsinki metropolitan area

The improvement of energy efficiency of new and existing buildings will reduce energy consumption and lower CO2 emissions, contributing to security of supply and mitigation objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Through the project several new residential NZEB buildings, as per the requirements of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings (Article 9(1)), will be constructed in existing built environments, which after completion will reduce energy consumption and pollutant emissions compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Date de publication
11 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67073676
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160039
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
167886523
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160039
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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