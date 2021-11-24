© SATO

La BEI va prêter 80 millions d’EUR à SATO Oyj pour la rénovation de 25 immeubles résidentiels en Finlande selon des normes d’efficacité énergétique revues à la hausse.

Les bâtiments, situés à Helsinki et dans d’autres zones métropolitaines de Finlande, seront rénovés afin de réduire leur consommation d’énergie de plus de 30 %.

Les travaux sont conformes aux normes de rénovation des bâtiments établies par le gouvernement finlandais et confirmées par la stratégie « Une vague de rénovations » de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) renouvelle son soutien au promoteur immobilier finlandais SATO en accordant un prêt de 80 millions d’EUR qui aidera l’entreprise à réaménager 25 biens. L’objectif principal du projet est de rénover des bâtiments existants à Helsinki et dans d’autres zones métropolitaines, telles que Turku et Tampere, en améliorant leur efficacité énergétique d’au moins 30 %, l’objectif global étant de diminuer la consommation d’énergie et de réduire les émissions de CO 2 , ce qui contribuera à la réalisation de la stratégie de l’UE en matière d’atténuation des effets des changements climatiques.

« À la lumière du pacte vert pour l’Europe et de sa stratégie « Une vague de rénovations pour l’Europe », nous ne devons pas oublier que les nouvelles constructions, bien que parfois nécessaires, émettent beaucoup plus de CO 2 que les bâtiments rénovés », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Parallèlement, investir dans l’efficacité énergétique est l’un des moyens les plus économiques et les plus rationnels de réduire les émissions. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir SATO dans ce processus. Ce projet constitue non seulement un pas en avant dans le développement urbain durable en Finlande mais devrait également entraîner une réduction de la consommation d’énergie pour les habitants, qui verront ainsi leurs factures énergétiques baisser. »

« Conformément à notre stratégie, nous offrons à nos résidents un accès à des logements durables. Nous cherchons à améliorer l’efficacité énergétique de nombreuses manières différentes dans nos propriétés et nous explorons toujours les meilleures solutions pour chaque bien. Nos projets de rénovation visent à améliorer l’efficacité énergétique par le biais de mesures telles que l’abandon du chauffage urbain au profit du chauffage géothermique pour les bâtiments, et le déploiement de systèmes de ventilation à récupération de chaleur et de solutions d’éclairage LED. L’efficacité énergétique peut également être renforcée en procédant au réglage et à l’équilibrage du système de distribution de chaleur, au remplacement ou à la réparation des fenêtres et au renforcement de l’isolation des toitures et des murs », a déclaré Antti Aarnio , président du conseil d’administration et PDG de SATO.

Les bâtiments rénovés seront modernisés pour parvenir aux niveaux optimaux en fonction des coûts définis par le gouvernement finlandais. Grâce à des interventions dans le domaine de l’efficacité énergétique et à des projets de petite dimension liés aux énergies renouvelables, les travaux devraient générer des économies d’énergie primaire de 7 235 MWh/an au niveau de la consommation d’énergie finale, soit une réduction des émissions de CO 2 d’environ 1 109 tonnes/an. La rénovation des bâtiments est l’un des secteurs clés des scénarios d’atténuation des émissions de CO 2 de l’UE à l’horizon 2030 et de la « Vague de rénovations » du pacte vert pour l’Europe, les bâtiments représentant 40 % de la consommation d’énergie de l’Union européenne.

Informations générales

En 2020, la BEI a mis plus de 676 millions d’EUR à disposition à l’appui de projets réalisés en Finlande. La BEI lève des fonds sur les marchés des capitaux et les met à la disposition pour des projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de l’UE. Quelque 90 % de l’ensemble de ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

SATO est une importante société immobilière finlandaise qui détient environ 26 600 logements locatifs dans les plus grands pôles de croissance en Finlande et à Saint-Pétersbourg. SATO déploie des efforts constants pour améliorer le service à la clientèle, créer de la valeur ajoutée pour ses actionnaires et favoriser une culture d’entreprise stimulante pour son personnel.