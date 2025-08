Suède : la BEI soutient l’entreprise suédoise DanAds pour accélérer ses solutions publicitaires et concurrencer les géants de la technologie

DanAds

La BEI accorde un prêt de 21 millions d’euros à l’entreprise suédoise DanAds pour développer ses solutions publicitaires en libre-service, qui aident les éditeurs grâce à l’automatisation des ventes publicitaires et à l’intelligence artificielle.

Le financement vise à accroître la concurrence sur un marché dominé par les géants de la technologie.

L’opération promeut la transition numérique et l’innovation au sein de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 21 millions d’euros (environ 230 millions de couronnes suédoises) au fournisseur suédois de logiciels DanAds pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) en Europe et ailleurs à accéder à des canaux publicitaires en ligne de qualité supérieure. Ce financement permettra à DanAds d’étendre ses activités et d’accélérer le développement de solutions publicitaires automatisées et fondées sur l’intelligence artificielle. Ces technologies permettront aux annonceurs, en particulier aux plus petits, d’acheter de la publicité directement à partir de l’inventaire publicitaire des grands éditeurs, ce qui leur donnera accès à des espaces publicitaires de qualité supérieure qui étaient auparavant hors de portée.

L’entreprise DanAds, implantée à Stockholm, a mis au point une solution technologique publicitaire entièrement automatisée qui s’intègre parfaitement dans l’écosystème d’un éditeur. Cette technologie en libre-service et en marque blanche est directement intégrée au site web et à la marque de l’éditeur. Autrement dit, les annonceurs interagissent avec l’éditeur comme si le système était entièrement interne, sans savoir qu’il est alimenté par DanAds. Elle réduit le coût et la complexité de la vente de tout inventaire publicitaire, en particulier pour les campagnes à faible budget. Elle ouvre de nouveaux marchés publicitaires pour les éditeurs et offre aux PME une alternative au recours exclusif aux grandes plateformes numériques telles que Google et Facebook.

« En soutenant DanAds, nous appuyons une solution numérique qui améliore l’efficacité et l’inclusivité de l’écosystème publicitaire européen », a expliqué Liisa Raasakka, cheffe du bureau du Groupe BEI en Suède. « Cette opération reflète l’ambition de l’Union européenne d’encourager l’innovation, de donner aux PME les moyens d’agir et de renforcer la compétitivité numérique de l’Europe. »

Le financement de la BEI en faveur de DanAds est structuré comme un prêt d’amorçage-investissement, une forme de financement de la croissance adaptée aux entreprises innovantes. Il est octroyé au titre du programme InvestEU qui accorde la priorité aux technologies numériques stratégiques et à l’amélioration de l’accessibilité pour les segments de marché mal desservis.

« Le soutien de la BEI constitue une belle reconnaissance de notre mission de démocratisation de la publicité », a déclaré Peo Persson, cofondateur et directeur commercial de DanAds. « Cet investissement nous permet d’accélérer le développement d’outils avancés d’intelligence artificielle et d’automatisation qui simplifient les opérations publicitaires pour les éditeurs et améliorent l’accès pour les annonceurs. Dans le même temps, nous renforçons notre présence en Europe, avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Malmö et un lancement prochain en Europe de l’Est », ajoute Istvan Beres, cofondateur et président-directeur général de DanAds.

Le financement de la BEI accélérera les activités de recherche-développement de DanAds au cours de la période 2025-2029, en mettant l’accent sur les outils avancés d’intelligence artificielle pour la conception publicitaire automatisée et le ciblage des clients.

Grâce au prêt de la Banque européenne d’investissement, DanAds prévoit d’investir un total de 50 millions d’euros ces cinq prochaines années afin d’accélérer sa croissance en Europe et de concevoir de nouvelles technologies publicitaires reposant sur l’intelligence artificielle. Cet engagement important comprend une contribution de 5 millions d’euros de la part des propriétaires actuels, sous la forme d’une nouvelle émission d’actions, qui vient consolider l’assise financière en vue d’une expansion ambitieuse.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible.

Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

DanAds

DanAds est le principal fournisseur de technologies de publicité et d’automatisation en libre-service, aidant les éditeurs et les entreprises de médias à proposer des plateformes d’achat-vente automatisées et en marque blanche. DanAds permet aux acheteurs et aux vendeurs de gérer directement les campagnes, en leur donnant une maîtrise totale sur les propositions, la négociation, le ciblage, la budgétisation et le suivi des performances. En rationalisant le processus d’achat d’annonces publicitaires et en réduisant les coûts opérationnels, DanAds aide les éditeurs à optimiser leurs revenus tout en offrant une expérience fluide et transparente aux annonceurs.

Fondée en 2013 et établie à Stockholm, en Suède, DanAds a rapidement élargi sa présence internationale, desservant désormais une clientèle diversifiée dans le monde entier. Le début de l’année 2025 a été marqué par une forte accélération avec des accords signés avec cinq nouveaux clients, stimulant ainsi la poursuite de la croissance internationale de l’entreprise. Forte de cette dynamique, DanAds a enregistré une hausse impressionnante de 31,6 % de ses recettes récurrentes en 2024, parallèlement à une augmentation significative de 49,1 millions de couronnes suédoises de son excédent brut d’exploitation, avec un EBITDA ajusté en trésorerie de 43,6 millions entre 2023 et 2024. Ces résultats solides ont valu à DanAds de figurer sur la prestigieuse liste FT1000 recensant les entreprises européennes connaissant la plus forte croissance pour 2025, une performance étayée par un excellent taux de rétention client à plus de 95 % et une satisfaction des utilisateurs invariablement élevée. L’entreprise étend sa présence européenne par l’ouverture d’un nouveau bureau à Malmö et un lancement prochain en Roumanie grâce à une collaboration stratégique avec Sigma Software et son propriétaire, Dan Olofsson, renforçant ainsi son engagement à l’égard des marchés locaux et des régions insuffisamment desservies.