Espagne : la BEI et la Junte d’Andalousie signent un prêt de 133 millions d’euros pour financer des projets dans l’éducation, la santé, l’insertion professionnelle, la transition énergétique, les transports durables et la transformation numérique

Le prêt contribuera à financer des projets figurant dans le programme 2021-2027 du Fonds européen de développement régional (FEDER) et d’autres fonds européens de développement.

Le prêt de la BEI permettra à la Junte d’Andalousie de cofinancer, dans les différentes provinces de la région, des projets allant de l’amélioration des infrastructures relatives à la santé et à l’éducation aux transports urbains, en passant par la transformation numérique.

L’accord met l’accent sur la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, l’une des priorités stratégiques et l’un des axes d’intervention transversaux du Groupe BEI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 133 millions d’euros avec la Junte d’Andalousie (gouvernement régional) en vue de cofinancer une série d’investissements verts, sociaux et numériques dans la région. Les fonds mis à disposition par la BEI et le cofinancement de la Junte d’Andalousie permettront d’appuyer des projets qui contribuent à la double transition écologique et numérique, au développement des infrastructures sociales, à la formation et à l’emploi, ainsi qu’à la cohésion sociale en Andalousie.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel 2021-2027 des fonds de cohésion de l’Union européenne, en particulier le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen Plus (FSE+) et le Fonds pour une transition juste.

Le financement de la BEI permettra d’appuyer des projets dans les différentes provinces de la communauté autonome, entre autres dans les domaines suivants : rénovation et amélioration d’infrastructures telles que des hôpitaux, des centres de santé, des conservatoires de musique ou des écoles primaires et secondaires, y compris des travaux d’adaptation aux changements climatiques ; incitations à l’emploi, formation et insertion professionnelle ; soutien à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) dans les universités ; transformation numérique, mobilité urbaine durable et transition énergétique.

Cet accord souligne l’engagement du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) en faveur de la cohésion économique, sociale et territoriale, l’un des axes d’intervention transversaux et prioritaires du Groupe définis dans sa Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027. Toutes ces actions seront menées dans le périmètre de la communauté autonome d’Andalousie, qui fait partie des régions considérées par l’UE comme relevant de l’objectif de cohésion.

Il s’agit du troisième prêt signé par la Junte d’Andalousie et la BEI dans le cadre du programme opérationnel 2021-2027 du FEDER. Le premier prêt, d’un montant de 195 millions d’euros, a été signé en décembre 2022, et le deuxième, d’un montant de 215 millions d’euros, en avril 2024.

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

