La Banque européenne d'investissement (BEI) accorde un prêt de 400 millions d'EUR à l'Ukraine pour financer des projets principalement mis en œuvre par des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans le secteur agroalimentaire, l'objectif étant d'aider ce pays à bénéficier des possibilités offertes par la zone de libre-échange approfondi et complet (DCFTA) mise sur pied dans le cadre de l'accord d'association avec l'UE.

À l’occasion de la cérémonie de signature, Heinz Olbers, directeur des opérations dans les pays voisins au sein de la BEI, a déclaré : « L'avenir de l'Ukraine et des Ukrainiens reste une question primordiale pour l'UE et pour la BEI. Le prêt signé ce jour soutiendra le secteur agroalimentaire qui revêt une grande importance pour l'Ukraine, compte tenu de sa longue tradition et de ses avantages concurrentiels. Le projet est conçu pour éliminer les goulets d'étranglement qui entravent les investissements susceptibles d'aider les entreprises ukrainiennes à réaliser leur potentiel concurrentiel sur les marchés tant national qu'international. »

Arseniy Yatsenyuk, le premier ministre ukrainien, a déclaré à son tour : « Le présent prêt aidera les PME du secteur agroalimentaire ukrainien à moderniser leurs technologies de production et de transformation et à renforcer leurs capacités logistiques et de stockage. Aussi pourront-elles répondre à l'ouverture historique des marchés de l'UE aux produits ukrainiens et au rapprochement en cours des normes nationales avec celles de l'UE. Le projet, issu d'une interaction étroite entre les autorités ukrainiennes, les services de la BEI et les experts de l'UE, contribue directement à la nouvelle stratégie de l'Ukraine pour le secteur agricole, mais il représente aussi une étape importante pour le pays vers une production agroalimentaire à la fois moderne et efficace. »

Les fonds de la BEI serviront à mettre à disposition des financements à long terme pour des investissements réalisés par des PME et des ETI, mais aussi par des organismes de service public, sur toute la chaîne de valeur. Par conséquent, pourront bénéficier de ces financements des fournisseurs d'intrants, des exploitants agricoles, des entreprises de transformation, des opérateurs de stockage et de logistique, mais aussi des laboratoires d'essais, des établissements d'enseignement et de recherche et des services de vulgarisation qui contribuent au fonctionnement des filières cibles.

Le prêt cible les filières suivantes : céréales, huile végétale, aquaculture et pêcheries. Ces filières sont considérées comme les mieux placées pour satisfaire à la demande intérieure en produits de qualité et renforcer la compétitivité du secteur concerné et de ses exportations vers l'UE et les marchés mondiaux, conformément aux engagements pris en matière de libéralisation du commerce et d'harmonisation des normes par l'UE et l'Ukraine eu égard à la zone de libre-échange approfondi et complet. Outre le prêt de la BEI mis à disposition via les autorités ukrainiennes, le projet devrait bénéficier d'aides non remboursables de l'UE dans le cadre de sa Facilité d'investissement pour le voisinage.

La BEI, la banque de l'UE, est résolue à soutenir l'Ukraine. C'est dans cette perspective qu'elle a adopté une série de mesures exceptionnelles pour financer l'octroi de nouveaux prêts d'un montant de 3 milliards d'EUR sur la période 2014‑2016, dans le cadre du dispositif d'aide de 11 milliards d'EUR auquel s'est engagée l'Union européenne en mars 2014. La BEI est sur la bonne voie à cet égard, puisque son appui à l'Ukraine s'est élevé à 1,257 milliard d'EUR en 2015, y compris le présent prêt, et à 940 millions d'EUR en 2014.