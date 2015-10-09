UKRAINE AGRI-FOOD APEX LOAN

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Fiche récapitulative
Loan to Ukraine to finance the upgrading of cereals, oil seeds and aquaculture, as well as fisheries value chains.
The EIB loan will primarily support SMEs along the target value chains. Key investment gaps to be addressed include agricultural field machinery; drying, storage, processing and logistics capacity; and investments in aquaculture and cold chain infrastructure in the fish sector. The loan will also be available for investment in public sector infrastructure, such as testing laboratories, research and vocational training facilities and fish stock monitoring capacity that supports the sustainable flow of produce from producer to consumer along these value chains.
The project aims to have a positive impact on the rural economy as well as on the environment and public health. The limited size of the sub-projects to be financed will ensure that any negative environmental and social impacts are limited and that these can be managed with appropriate mitigation measures. Selection of financial intermediaries will focus on their capacity and procedures to ensure alignment of the sub-projects with the Bank's environmental and social policy, which is based on the principles of EU regulations.
The Bank will require the promoter(s) to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The project is expected to be supported further by the EU through grants made available by its Neighbourhood Investment Facility (NIF) for blending and capacity building purposes. This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.