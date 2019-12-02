La Banque européenne d’investissement (BEI) a lancé le projet relatif aux chaînes de valeur agroalimentaires afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) du secteur en Ukraine. Il bénéficie d’un prêt de 400 millions d’EUR de la banque de l’UE, ainsi que d’une assistance technique financée par des donateurs. Ce programme est destiné à aider l’Ukraine à bénéficier des possibilités offertes par la zone de libre-échange approfondi et complet créée en vertu de l’accord d’association conclu avec l’Union européenne (UE).

Lors de la cérémonie de lancement, Marion Hoenicke, chef de la division Banques du département Pays voisins de la BEI, a déclaré ce qui suit : « Le programme lancé aujourd’hui soutiendra le secteur agroalimentaire, qui recèle un énorme potentiel de croissance, compte tenu de sa longue tradition et de ses avantages concurrentiels. Avec l’appui de l’Union européenne ainsi que du Royaume-Uni par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), la BEI intensifie son action pour améliorer l’accès au financement et renforcer les capacités des parties prenantes afin de nourrir une croissance durable et inclusive en Ukraine. »

Les fonds de la BEI serviront à mettre à disposition des financements à long terme pour des investissements productifs réalisés par des PME et des ETI, mais aussi par des organismes de service public, sur toute la chaîne de valeur. Par conséquent, pourront bénéficier de ces financements des fournisseurs d’intrants, des exploitants agricoles, des entreprises de transformation, des opérateurs de stockage et de logistique, mais aussi des laboratoires d’essais, des établissements d’enseignement et de recherche et des services de vulgarisation qui contribuent au fonctionnement des filières cibles.

Le programme cible les filières suivantes : céréales, graines oléagineuses, aquaculture et pêcheries. Elles sont considérées comme les mieux placées pour satisfaire à la demande intérieure en produits de qualité et renforcer la compétitivité du secteur concerné et de ses exportations vers l’UE et les marchés mondiaux.

Le prêt de la BEI sera mis à la disposition de bénéficiaires finals des secteurs privé et public par l’entremise d’intermédiaires financiers. En outre, l’UE et le Royaume-Uni contribueront au programme avec une aide non remboursable d’un montant cumulé de 5,5 millions d’EUR, qui servira à financer des services d’assistance technique. Basée à Kiev, l’équipe d’assistance technique, menée par NIRAS, un cabinet de conseil danois, travaillera sur deux niveaux principaux : elle apportera un soutien et des conseils aux banques intermédiaires (banques commerciales et sociétés de crédit-bail agricole notamment) qui prêtent des fonds aux PME et ETI des secteurs des céréales, des graines oléagineuses et de la pêche, mais aussi directement aux PME bénéficiaires concernant la planification des investissements et les demandes de crédit.

Des PDG, des directeurs financiers et des cadres supérieurs de PME et d’ETI, ainsi que des intermédiaires financiers, des conseillers financiers, des établissements universitaires et des associations professionnelles ont assisté à l’événement.