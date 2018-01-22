Il vous est certainement déjà arrivé de confondre la gauche et la droite. Sachez qu'il est tout aussi facile de confondre l’actif et le passif. L'un d’eux apparaît dans la colonne de gauche du bilan et l’autre, dans la colonne de droite. Oui, mais que met-on à gauche ou à droite ?

Eh bien, à gauche, on trouve l’actif. Vous trouverez cette réponse et bien d’autres encore dans le numéro de cette semaine du podcast A Dictionary of Finance consacré au bilan d’une entreprise.

Marius Cara, qui travaille au sein de la direction des finances de la Banque européenne d'investissement, dévoile les secrets du bilan et de son jargon. Il explique notamment les concepts suivants :

· la comptabilité de caisse, dans laquelle on attend que l’argent soit réceptionné avant d’enregistrer l’opération ;

· la comptabilité d’engagement, qui permet d’enregistrer une opération dès que l’on sait que l’argent sera versé, mais avant de recevoir les liquidités ;

· les créances clients, qui sont reprises à l’actif parce que l'on s’attend à les recevoir ;

· les dettes fournisseurs, qu'il faudra payer et qui sont donc reprises au passif.

Profitez des innombrables trucs et astuces de Marius, qui a même été auditeur dans une zone de guerre. Par exemple, quelle est la prononciation de GAAP ? La réponse est toute simple : « gap ». Il s’agit de l’acronyme pour « Generally Accepted Accounting Principles », les règles comptables en vigueur aux États-Unis. Voilà, grâce à nous, vous éviterez de prononcer « gaap » comme un agneau bêlant, et l’embarras que cela peut susciter en vous. À votre service.

Dans le podcast, vous découvrirez également qu'Allar fait partie de l’actif de la Banque. (Pas en raison de ses questions incisives ou de son charmant sourire. Mais tout simplement parce qu’il travaille ici, à la Banque européenne d'investissement, et que, pour toutes les entreprises, le personnel est un élément de l’actif.

