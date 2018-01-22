Le bilan est
le document dans lequel sont consignés l’actif et le passif d’une entreprise
Il vous est certainement déjà
arrivé de confondre la gauche et la droite. Sachez qu'il est tout aussi facile
de confondre l’actif et le passif. L'un d’eux apparaît dans la colonne de
gauche du bilan et l’autre, dans la colonne de droite. Oui, mais que met-on à
gauche ou à droite ?
Eh bien, à gauche, on trouve
l’actif. Vous trouverez cette réponse et bien d’autres encore dans le numéro de
cette semaine du podcast A Dictionary of Finance
consacré au bilan d’une entreprise.
Marius Cara, qui travaille au
sein de la direction des finances de la Banque européenne d'investissement,
dévoile les secrets du bilan et de son jargon. Il explique notamment les
concepts suivants :
·
la
comptabilité de caisse, dans laquelle on attend que
l’argent soit réceptionné avant d’enregistrer l’opération ;
·
la
comptabilité d’engagement, qui permet d’enregistrer
une opération dès que l’on sait que l’argent sera versé, mais avant de recevoir
les liquidités ;
·
les
créances clients, qui sont reprises à l’actif parce que l'on
s’attend à les recevoir ;
·
les
dettes fournisseurs, qu'il faudra payer et qui sont donc reprises
au passif.
Profitez des innombrables
trucs et astuces de Marius, qui a même été auditeur dans une zone de guerre.
Par exemple, quelle est la prononciation de GAAP ? La réponse est toute
simple : « gap ». Il s’agit de l’acronyme pour « Generally
Accepted Accounting Principles », les règles comptables en vigueur aux
États-Unis. Voilà, grâce à nous, vous éviterez de prononcer « gaap »
comme un agneau bêlant, et l’embarras que cela peut susciter en vous. À votre
service.
Dans le podcast, vous
découvrirez également qu'Allar fait partie de l’actif de la Banque. (Pas en
raison de ses questions incisives ou de son charmant sourire. Mais tout
simplement parce qu’il travaille ici, à la Banque européenne d'investissement,
et que, pour toutes les entreprises, le personnel est un élément de l’actif.
