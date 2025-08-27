Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Stimuler les investissements pour une économie verte, numérique et équitable

Le programme InvestEU est un pilier essentiel du plus grand plan de relance jamais lancé par l’Union européenne pour se remettre de la pandémie de COVID-19 et contribuer à la construction d’une économie européenne verte, numérique et équitable. Il peut également aider l’économie européenne à relever les nouveaux défis découlant d’incertitudes majeures liées aux perspectives mondiales et en matière de sécurité.

En fournissant une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR pour soutenir des opérations de financement et d’investissement, InvestEU a pour objectif d’attirer des capitaux privés et de mobiliser plus de 372 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés dans les grandes priorités stratégiques de l’UE.

Pour expliquer comment le programme InvestEU fonctionne et peut bénéficier à votre ville ou région, à votre entreprise ou à votre collectivité, le Groupe BEI a organisé une série d’événements de haut niveau – en présentiel et en ligne – à travers l'Europe.

InvestEU en bref

Événements passés

  • 4 mai 2023 – Málaga – Mise en œuvre du programme InvestEU en Espagne – Événement en présentiel
    15h00-17h45 HEC
    Hotel NH Málaga, 2 Calle San Jacinto
    La représentation de la Commission européenne et le bureau du Groupe BEI en Espagne ont organisé un atelier en collaboration avec les autorités régionales d’Andalousie, la Ville de Málaga et l’ICO. À cette occasion ont été présentés le programme InvestEU, ses objectifs et les solutions financières qu’il propose.
    Programme
  • 6 mars 2023 - Ljubljana - Événement en présentiel
    Programme
  • 27 janvier 2023 – Paris – Mobilisation des acteurs pour des investissements dans une économie verte, digitale et inclusive
    Centre Pierre Mendès France | 139 Rue de Bercy, Paris, 75012, France – Événement hybride
    Langue de l’événement : français, sans service d’interprétation
    Programme
    Enregistrement vidéo
  • 24 novembre 2022 – Athènes – Événement en présentiel
    Avec les allocutions liminaires de haut niveau de Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, Christos Staikouras, ministre grec des finances, Ioannis Tsakiris, vice-ministre grec du développement et des investissements, et Christos Dimas, vice-ministre grec de la recherche et de l’innovation. Des représentants du comité d’investissement d’InvestEU et Vicky Kefalas et Michael Feith, de la DG ECFIN, ont présenté le programme InvestEU, avant une table ronde instructive à laquelle ont participé Simon Barnes directeur du département Services de conseil de la BEI, Alessandro Izzo, directeur du département Fonds propres, capital de croissance et financements sur projet de la BEI, et Hubert Cottogni, directeur au FEI.
    Langues de l’événement : anglais et grec, avec service d’interprétation
    Enregistrements vidéo : Présentations : Programme
  • 24 octobre 2022 – Association des banques polonaises, Klub Bankowca – Smolna 6, Varsovie, Pologne – Événement en présentiel
    Programme
    Langue de l’événement : polonais avec service d’interprétation en anglais
  • 7 octobre 2022 – Spazio Europa | Via IV Novembre, 149, Rome, 00187, Italie – Événement hybride
    Programme
    Langue de l’événement : italien avec service d’interprétation en anglais pour les participants en ligne
    Enregistrements vidéo et présentations disponibles prochainement
  • 27 septembre 2022 – Bucarest – The Marmorosch – Événement en présentiel
    Avec allocutions liminaires de haut niveau d’Adrian Câciu, ministre des finances, Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, Giorgio Chiarion Casoni, direction générale ECFIN de la Commission européenne, directeur du département InvestEU et institutions financières, et Hubert Cottogni, directeur du département Gestion des mandats du FEI
    Langue de l’événement : anglais avec service d’interprétation en roumain
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 22 septembre 2022 – La Haye – Huis van Europa – Événement en présentiel
    Avec allocutions liminaires de haut niveau de Kris Peeters, vice-président de la BEI, Pieter Waasdorp, directeur de l’entrepreneuriat au ministère des affaires économiques et du climat, et Klasja van de Ridder, cheffe faisant fonction de la représentation de la Commission européenne aux Pays-Bas
    Langue de l’événement : néerlandais sans service d’interprétation
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 6 septembre 2022 – Malte - Europe House – La Valette
    Avec allocutions liminaires de haut niveau de Silvio Schembri, ministre de l’économie, des fonds de l’UE et de l’aménagement du territoire
    Langue de l’événement : anglais
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 7 juillet, Maison de l’Union européenne – Berlin
    Avec allocutions liminaires de haut niveau d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, Sven Giegold, secrétaire d’État au ministère fédéral des affaires économiques et de l’action climatique, Jan Klasen, chef du département des affaires fédérales et européennes à la KfW, et Markus Schulte, conseiller principal à la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne
    Langue de l’événement : allemand avec service d’interprétation en anglais
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 29 juin 2022 – Bratislava – Maison de l’Union européenne
    Avec allocutions liminaires de haut niveau de Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, Ján Oravec, premier secrétaire d’État au ministère de l’économie de la République slovaque, et Giorgio Chiarion Casoni, direction générale ECFIN de la Commission européenne, directeur du département InvestEU et institutions financières
    Langue de l’événement : anglais
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 10 juin 2022 – Vilnius
    Avec allocutions liminaires de haut niveau de Virginijus Sinkevičius, commissaire lituanien, Mindaugas Liutvinskas, vice-ministre lituanien des finances, et Thomas Östros, vice-président de la BEI
    Langue de l’événement : anglais
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 9 juin 2022 – Madrid
    Avec allocutions liminaires de haut niveau de Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, Elena Flores, directrice générale adjointe de la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne, et Pablo de Ramón-Laca Clausen, directeur général du Trésor et de la politique financière
    Langue de l’événement : espagnol avec service d’interprétation en anglais
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 7 juin 2022 – Bureau du Groupe BEI à Bruxelles – Rond-point Robert Schuman 6, 3e étage, Bruxelles
    Avec allocutions liminaires de haut niveau de Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des finances de Belgique, Kris Peeters, vice-président de la BEI, et Elena Flores, directrice générale adjointe de la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne
    Langue de l’événement : anglais
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 19 mai 2022 – Stockholm (Événement hybride)
    Avec allocutions liminaires de haut niveau de Thomas Östros, vice-président de la BEI
    Langue de l’événement : suédois
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 13 mai 2022 – Lisbonne
    Présentations
  • 5 mai 2022 – Zagreb
    Avec allocutions liminaires de haut niveau de Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI
    Langue de l’événement : croate (introductions) et anglais (événement principal)
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 28 avril 2022 – Helsinki
    Programme
    Lisez le discours de Werner Hoyer, président de la BEI, prononcé lors de l’événement qui s’est tenu à Helsinki dans le cadre de la tournée de présentation d’InvestEU
  • 22 avril 2022 – Riga (en ligne uniquement)
    Langue de l’événement : anglais
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 8 avril 2022 – Tallinn
    Avec allocutions liminaires de haut niveau de Thomas Östros, vice-président de la BEI, et Maive Rute, directrice générale adjointe de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne
    Langue de l’événement : anglais
    Enregistrement vidéo et présentations
  • 25 mars 2022 – Prague
    Avec allocutions liminaires de haut niveau de Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI
    Langue de l’événement : anglais
    Enregistrement vidéo

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne