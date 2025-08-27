Stimuler les investissements pour une économie verte, numérique et équitable

Le programme InvestEU est un pilier essentiel du plus grand plan de relance jamais lancé par l’Union européenne pour se remettre de la pandémie de COVID-19 et contribuer à la construction d’une économie européenne verte, numérique et équitable. Il peut également aider l’économie européenne à relever les nouveaux défis découlant d’incertitudes majeures liées aux perspectives mondiales et en matière de sécurité.

En fournissant une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR pour soutenir des opérations de financement et d’investissement, InvestEU a pour objectif d’attirer des capitaux privés et de mobiliser plus de 372 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés dans les grandes priorités stratégiques de l’UE.

Pour expliquer comment le programme InvestEU fonctionne et peut bénéficier à votre ville ou région, à votre entreprise ou à votre collectivité, le Groupe BEI a organisé une série d’événements de haut niveau – en présentiel et en ligne – à travers l'Europe.